دبي تستضيف فعاليات مؤتمر الإمارات العالمي لاستشراف مستقبل حوكمة الشركات

تستعد إمارة دبي لاستضافة الدورة الثانية عشرة من مؤتمر الإمارات العالمي تحت شعار “مجالس الإدارة في ظل عالم سريع التغيّر”، إذ سيُقام هذا الحدث البارز في فندق الحبتور بالاس في دبي، خلال المدة الممتدة من 22 إلى 25 أبريل 2025، ويُفتتح المؤتمر برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء ووزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيشهد مؤتمر الإمارات العالمي هذا العام مشاركة أكثر من 500 شخصية قيادية مرموقة من قادة الأعمال وخبراء الصناعة والمسؤولين الحكوميين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة أبرز الموضوعات الحيوية والتحديات التي تواجه مجالس الإدارة اليوم في ظل التحولات العالمية المتسارعة.

حوكمة الشركات في عصر التحولات الجذرية:

يُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار “مجالس الإدارة في ظل عالم سريع التغيّر”، ويكتسب هذا الشعار أهمية متزايدة في ظل التقلبات والتعقيدات التي يشهدها المشهد العالمي، بدءًا من النمو الضخم في مجال الذكاء الاصطناعي، ومرورًا بأزمة المناخ، ووصولًا إلى التحولات في المشهد الجيوسياسي.

ويبرز المؤتمر الحاجة الملحة إلى مجالس الإدارة لتجاوز دورها الرقابي التقليدي والاضطلاع بدور أكثر إستراتيجية وتمكينًا لضمان تحقيق المرونة والابتكار وصنع القيمة على المدى الطويل في هذه البيئة المتغيرة.

محاور النقاش الرئيسية وتطلعات المؤتمر:

يركز المؤتمر هذا العام في ضرورة إعادة صياغة إستراتيجيات مجالس الإدارة لمواكبة التغيير المتواصل، ويدعو المؤتمر قادة الشركات إلى إعادة التفكير في نماذج الحوكمة القائمة، وتبني ممارسات اتخاذ القرار التي تتسم بالسرعة والمرونة، وإدماج الأهداف الواضحة والغرض المؤسسي في صميم إستراتيجيات أعمالهم.

وتتناول الجلسات والنقاشات كيفية قيام مجالس الإدارة بإدارة المخاطر واغتنام الفرص المتزامنة، مراعاة التزامها بالأهداف الشاملة المتعلقة بالعدالة، والمرونة المناخية، والخير المجتمعي.

شراكات إستراتيجية تعزز التعاون بين الهند والإمارات:

يُعدّ مؤتمر الإمارات العالمي، الذي ينظمه معهد المديرين في الهند، جسرًا راسخًا يعزز العلاقات الثنائية والنمو الاقتصادي المستدام بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة على مدار اثني عشر عامًا متتالية.

ويعكس انعقاد المؤتمر تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، قوة الشراكة والرؤى المشتركة بين البلدين لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وتؤكد الشراكات الداعمة للمؤتمر هذه العلاقة الوثيقة؛ إذ انضمت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات كشريك رسمي، وقدمت سفارة جمهورية الهند في أبوظبي والقنصلية العامة للهند في دبي دعمًا قيّمًا. ويعكس هذا التعاون الثلاثي أهمية الفعالية كجسر يربط بين الشرق والغرب في إشارة أكثر عمقًا عن التعاون الوثيق بين الدول والمؤسسات والصناعات.

ويترأس المؤتمر سعادة سنغاي سودهير، سفير الهند لدى دولة الإمارات والممثل الدائم للهند لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. وسيكون سعادة ساتيش كومار سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي، ضيف شرف الفعالية.

ويلقي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر كلٌ من السيد يوجين ماين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ترايستار، المتخصصة في مجال الخدمات اللوجستية المستدامة، والسيد كامبل ويلسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة طيران الهند، الذي يقود مسيرة التحول والنمو في الناقل الوطني لجمهورية الهند. وتجسّد مسيرتهما القيادية صفات الشجاعة والوضوح التي يجب أن يتحلى بهما النظام المؤسسي في الوقت الراهن.

كما تضم قائمة المشاركين والمتحدثين سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، ومعالي القاضي أوداي يو لاليت، رئيس مجلس إدارة معهد المديرين والرئيس السابق للقضاة في الهند، ومعالي القاضي ريتو راج أواسثي، نائب رئيس مجلس إدارة معهد المديرين، والدكتور طيب كمالي، رئيس مجلس إدارة معهد المديرين في الإمارات ومنطقة الخليج. سيقدم هؤلاء وغيرهم رؤى إستراتيجية حول دور الحوكمة في تحفيز الابتكار، التعامل مع الأطر القانونية، وتعزيز ثقة المساهمين.

فعاليات متنوعة تغطي قضايا حوكمة الشركات المعاصرة:

يمتد برنامج المؤتمر على مدار أربعة أيام ويتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات، التي تشمل: الجلسات العامة، والاجتماعات المتخصصة لمجالس الإدارة، والحوارات المعمقة حول السياسات، ولقاءات التواصل الحصرية لرجال الأعمال.

ويغطي جدول الأعمال طيفًا واسعًا من الموضوعات الحيوية لمجالس الإدارة في العصر الحالي، منها: إدماج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، وحوكمة المخاطر، والتحول الرقمي، وتبني الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، والأمن السيبراني، والاستثمارات العابرة للحدود، وتعزيز التنوع في القيادة.

وستُقدم هذه الموضوعات من خلال دراسات حالة واقعية، وحلقات نقاشية تفاعلية، وجلسات تبادل المعرفة التي تستند إلى أمثلة واقعية ورؤى عملية تشمل قطاعاتمتنوعة مثل: التصنيع، والطاقة، والتكنولوجيا، والتمويل والمؤسسات العامة.

ويُعدّ حفل توزيع جوائز الطاووس الذهبي من أبرز فعاليات المؤتمر، ومن المقرر إقامته يوم 22 أبريل، وتُعرف هذه الجوائز عالميًا كمعيار مرموق للتميز المؤسسي، وتكرم الإنجازات الرائدة في مجالات التميز المؤسسي، والابتكار، والجودة، والتدريب.

وتشمل قائمة المنظمات الفائزة هذا العام أسماء بارزة مثل: شركة تاتا موتورز، ومؤسسة النفط الهندية، وهيئة الطاقة الشمسية الهندية المحدودة، وشركة بروتيان إي-جوف تكنولوجيز المحدودة، وغيرها، لتجسيد روح التميز والقدرة على التكيف والتحول في عالم الأعمال.

مؤتمر الإمارات العالمي.. رؤية للمستقبل:

يؤكد مؤتمر الإمارات العالمي 2025، أهمية الحوكمة الاستباقية في مواجهة التحديات العالمية، إذ يسعى المؤتمر إلى تمكين مجالس الإدارة من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام ومبتكر من خلال تعزيز الشراكات بين الإمارات والهند، وتوفير منصة لتبادل الرؤى،.

ويأتي معهد المديرين في الهند في طليعة المؤسسات التي تضطلع في صياغة الحوكمة المؤسسية لما يزيد عن 35 عامًا بفضل التزامه الراسخ بالتميّز في مجالس الإدارة، والقيادة الأخلاقية، والتنمية المستدامة. وفي ظل توسيع نطاق وجوده العالمي، يُعدّ معهد المديرين الجهة الاستشارية الموثوقة للشركات والحكومات والمؤسسات، إذ يساعدها في بناء مجالس إدارة أفضل ومنظمات قادرة على التكيف مع المتطلبات المستقبلية.

وتُعدّ مجموعة ترايستار، التي يقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، شركة عالمية متخصصة في مجال الخدمات اللوجستية للطاقة المتكاملة وحلول سلاسل الإمداد المستدامة، ومن خلال قيادتها الاستشرافية ونموذج أعمالها القائم على أهداف واضحة، تعيد ترايستار تعريف المسؤولية المؤسسية وتسهم بفعالية في تحقيق أهداف البيئة والمجتمع والحوكمة العالمية.