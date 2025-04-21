المواصفات المُتوقعة لجهاز AirTag 2 القادم من آبل

بعد مرور أكثر من أربع سنوات على طرح آبل لجهاز AirTag، ظهرت الكثير من الشائعات التي تُشير إلى أن الشركة ستُعلن إصدارًا جديدًا AirTag 2 في وقت لاحق من هذا العام.

أطلقت آبل الجيل الأول من جهاز AirTag عام 2021، وهو جهاز صغير يسمح لك بتحديد موقع أغراضك المختلفة مثل: المحفظة والمفاتيح وحقائب السفر باستخدام تطبيق (Find My) من آبل، وهو مفيد في الحياة اليومية، خاصة في أثناء السفر.

ونظرًا إلى أن آبل لا تكشف عادةً عن المعلومات الخاصة بمنتجاتها الجديدة قبل الإعلان الرسمي، ما تزال التفاصيل المتعلقة بمواصفات AirTag 2 وسعره وتاريخ إطلاقه محدودة. ومع ذلك أشارت الشائعات إلى بعض المواصفات المُتوقعة، وسنذكر أبرزها فيما يلي:

تصميم AirTag 2

حتى الآن، لا توجد شائعات تُشير إلى تغييرات كبيرة في تصميم AirTag 2 مقارنة بالإصدار الأول؛ إذ من المُتوقع أن يحتفظ بالشكل الدائري الصغير نفسه الذي يسهل وضعه في الجيب أو تعليقه في سلسلة المفاتيح.

كما يُتوقع أن يحتوي AirTag 2 على بطارية قابلة للاستبدال من نوع CR2032، بدلًا من التغيير إلى بطارية قابلة للشحن. ولكن هناك تقارير تُشير إلى أن AirTag الحالي لا يعمل دائمًا بكفاءة مع البطاريات التي تحتوي على طلاء (bitterant coating)، لذلك قد تُجري آبل تعديلات في الجهاز لحل هذه المشكلة.

المزايا الجديدة المُتوقعة في AirTag 2

وفقًا لمارك جورمان من وكالة بلومبرغ، سيكون AirTag 2 أكثر صعوبة في الاستخدام للأغراض التتبع غير المشروع مقارنة بالجيل الأول. فقد وُجّهت انتقادات للجهاز باعتباره أداة مناسبة للتتبع غير المشروع، لذلك أضافت آبل مزايا أمان مثل: إصدار صوت تنبيه عند ابتعاده عن مالكه المُسجل. لكن من السهل إزالة مكبر الصوت من الجهاز المتوفر حاليًا؛ مما يُضعف فاعلية هذه المزية. ويُعتقد أن الإصدار الجديد سيتضمن مكبر صوت يصعب إزالته.

ومن المُتوقع أيضًا أن يوفر AirTag 2 مدى تتبع أطول بفضل دعم النطاق الفائق العرض (Ultra Wideband) من الجيل الثاني، وهي التقنية التي يعتمد عليها AirTag لتحديد موقع الأغراض.

وتمنح هذه التقنية نطاقًا يزيد بثلاثة أضعاف عن النطاق الأصلي؛ مما يسهل العثور على أغراضك من مسافة كبيرة. كما يُشاع أن الجهاز سيحتوي على شريحة لاسلكية جديدة مدمجة تعزز هذه الإمكانيات.

من ناحية أخرى، هناك شائعات تفيد بأن AirTag 2 سيتكامل مع نظارة الواقع المختلط Vision Pro من آبل. ولكن لم تتضح حتى الآن تفاصيل هذا التكامل.

السعر

يُباع AirTag بسعر يبلغ 29 دولارًا للجهاز الواحد، أو 99 دولارًا لحزمة مكونة من أربعة أجهزة. ومن المُتوقع أن يُباع الجيل الثاني بالسعر نفسه، ولكن في ظل التغييرات المستمرة في الرسوم الجمركية العالمية، قد تتغير الأسعار.

موعد الإصدار

تُشير بعض الشائعات إلى أن موعد إصدار AirTag 2 سيكون في منتصف عام 2025، ومن المرجح أن يكون في شهر مايو أو يونيو.