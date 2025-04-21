أهم التحديثات المُتوقع أن تعلنها آبل في مؤتمر WWDC 2025 

يقترب موعد انطلاق مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2025 المقرر انعقاده في التاسع من يونيو، وهو الحدث الذي ستعرض فيه الشركة نظام iOS 19 الجديد لهواتف آيفون بالإضافة إلى أحدث التحديثات لأنظمة التشغيل الخاصة بأجهزتها.

ومع اقتراب موعد إعلان هذه التحديثات، ظهرت العديد من الشائعات التي تتحدث عن المزايا والتحسينات في الإصدارات القادمة من أنظمة تشغيل أجهزة آبل، وهي: iOS 19، و iPadOS 19، و macOS 16، و watchOS 12، و visionOS 3.

وفيما يلي سنذكر أبرز المزايا الجديدة المُتوقعة التي قد تكشف عنها آبل في مؤتمر WWDC 2025:

إعادة تصميم شاملة

من المُتوقع أن تحصل أنظمة التشغيل iOS 19 و iPadOS 19 و macOS 16 على إعادة تصميم كبيرة؛ إذ من المُتوقع أن تُعيد آبل تصميم الأيقونات والقوائم والتطبيقات والنوافذ وأزرار واجهة المستخدم في تلك الأنظمة. ويُتوقع أن تكون هذه التعديلات الأكبر من نوعها في واجهة المستخدم في آيفون منذ إطلاق iOS 7، وفي واجهة حواسيب ماك منذ macOS Big Sur، وتهدف هذه التغييرات إلى توحيد تجربة الاستخدام عبر مختلف أجهزة آبل.

مزية “الوعي بالمحتوى الظاهر على الشاشة” للمساعد سيري

تُشير بعض التقارير إلى أن شركة آبل تعتزم إطلاق مزية جديدة لسيري بحلول خريف هذا العام تجعله قادرًا على فهم محتوى الشاشة، بحيث يمكنه تنفيذ مهام متعلقة بالمحتوى الظاهر على شاشة الجهاز.

إضافة مزايا ذكاء اصطناعي إلى نظام watchOS 12

أكد تقرير نُشر في موقع theverifier أن آبل تخطط لتضمين مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence في نظام watchOS 12 لتعزيز تجربة استخدام ساعة آبل الذكية. وأشار التقرير نفسه إلى أن watchOS 12 سيحصل على تصميم جديد مستوحى من تصميم نظام visionOS الذي تعمل به نظارة آبل الذكية.

تحديث شامل لنظام visionOS 3

ما تزال التفاصيل غير واضحة عن التحديث القادم لنظام visionOS 3، لكن من المتوقع أن تطلق آبل تحديثًا كبيرًا لهذا النظام الخاص بنظارتها الذكية. ومن المُتوقع أيضًا أن تعلن الشركة قريبًا إصدارًا جديدًا من Vision Pro يكون أخف وزنًا، وأقل تكلفة، ويتمتع بأداءً أقوى مقارنةً بالجيل الأول؛ مما قد يفتح المجال لإضافة المزيد من المزايا الجديدة إلى نظام visionOS 3.