أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي.. منصة عالمية لتسريع الابتكار وتشكيل المستقبل

انطلقت اليوم فعاليات أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي 2025، الذي من المقرر أن تستمر أعماله على مدى الأسبوع لتُختتم يوم 25 من أبريل الحالي، ويُنظم هذا الحدث التقني المهم مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، بدعم أربعة شركاء إستراتيجيين للحدث هم: دبي الرقمية، و(ديوا)، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ومكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات.

ويهدف الأسبوع إلى عرض أحدث وأبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استشراف مستقبل هذه التقنية المتقدمة وكيفية تأثيرها في القطاعات الحيوية والإستراتيجية في المستقبل القريب والبعيد. ويتحقق هذا الهدف من خلال مجموعة متنوعة وشاملة من الفعاليات المتخصصة وورش العمل المكثفة التي تُعقد على مدار الأسبوع.

مشاركة دولية واسعة:

يشهد الأسبوع حضورًا دوليًا واسعًا بمشاركة أكثر من 10 آلاف شخص قدموا من 100 دولة مختلفة حول العالم. ويضم المشاركون نخبة من خبراء الذكاء الاصطناعي البارزين، والمتخصصين في مجالاته الدقيقة، بالإضافة إلى صنّاع القرار الرئيسيين في القطاعين العام والخاص والمهتمين بمستقبل هذه التقنية.

كما يستقطب الحدث وفودًا رسمية رفيعة المستوى من 15 دولة مختلفة، مما يؤكد أهميته وزخمه العالمي، وتشمل هذه الوفود الرسمية ممثلين عن دول مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، وكندا، وإيطاليا، والهند. ويؤكد هذا الحضور الرسمي المتنوع الأهمية والمكانة العالمية التي يحظى بها هذا التجمع التقني المتخصص على الساحة الدولية.

وتتضمن أجندة أحداثه وفعالياته أكثر من 150 جلسة رئيسية وحوارية وورشة عمل سيشارك بها أكثر من 180 متحدث من الإمارات والعالم لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي ودوره في مختلف القطاعات.

شركاء أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي:

تضم قائمة الجهات الحكومية المشاركة في الأسبوع هيئة الصحة في دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وشرطة دبي وغيرها إضافة إلى شركة (دو)، و(داماك).

وتضم قائمة الشركاء من الشركات التقنية العالمية كل من: جوجل، ومايكروسوفت، وميتا، وإنفيديا، وأمازون، ويانجو، وسويفت، وأكسنتشر، و HP، و IBM.

كما يشهد الأسبوع مشاركة شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل: OpenAI، و Cohere، وإيليفن لابز (ElevenLabs)، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى المؤثرة في القطاع. وتعزز هذه المشاركة الدولية والشركات التقنية الكبرى بنحو كبير وتؤكد مكانة دبي كمركز عالمي رائد للابتكار والتقنية المتقدمة، وتحديدًا كمنصة محورية لتطوير ونقاش مستقبل الذكاء الاصطناعي.

فعاليات متنوعة لتعزيز الابتكار:

تستضيف منطقة 2071، الواقعة في أبراج الإمارات بدبي، الملتقى الرئيسي لأسبوع الذكاء الاصطناعي، الذي يمتد على مدار أربعة أيام كاملة. ويشهد الملتقى مشاركة نشطة من 25 شركة عالمية كبرى، إلى جانب 60 شركة ناشئة واعدة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي. وستعرض هذه الشركات مجتمعة حلولًا مبتكرة وتقنيات متقدمة في مختلف مجالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتنوعة.

وبالإضافة إلى المشاركة المؤسسية للشركات، يضم الحدث أيضًا تمثيلًا قويًا من القطاع الحكومي والأكاديمي، إذ تشارك 18 جهة حكومية مختلفة و20 جامعة ومؤسسة بحثية متخصصة في الجلسات النقاشية وورش العمل والأنشطة العلمية المصاحبة التي تُعقد ضمن إطار الأسبوع.

ويتضمن أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي 9 أحداث في مختلف أنحاء دبي تشمل:

خلوة الذكاء الاصطناعي: تُعقدر يوم 21 من أبريل 2025، في متحف المستقبل، لمناقشة التوجهات الإستراتيجية.

تُعقدر يوم 21 من أبريل 2025، في متحف المستقبل، لمناقشة التوجهات الإستراتيجية. ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي: يُعقد خلال المدة الممتدة من 21 إلى 25 من أبريل في منطقة 2071 بأبراج الإمارات، لتعزيز التواصل بين القطاعات.

يُعقد خلال المدة الممتدة من 21 إلى 25 من أبريل في منطقة 2071 بأبراج الإمارات، لتعزيز التواصل بين القطاعات. التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي: يُعقد يومي 22 و 23 من أبريل في متحف المستقبل ومنطقة 2071، لتشجيع الابتكار.

يُعقد يومي 22 و 23 من أبريل في متحف المستقبل ومنطقة 2071، لتشجيع الابتكار. مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي: يُعقد يومي 23 و 24 من أبريل في مدينة جميرا، لعرض التطبيقات العملية.

يُعقد يومي 23 و 24 من أبريل في مدينة جميرا، لعرض التطبيقات العملية. قمة (Machines Can See): تُعقد يومي 23 و 24 من أبريل في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، لعرض تقنيات الرؤية الحاسوبية.

إضافة إلى هذه الفعاليات الرئيسية، يشهد الأسبوع فعاليات إضافية تثري جدول الأعمال، منها:

أسبوع الذكاء الاصطناعي في المدارس بدبي: يُقام من 21 إلى 25 أبريل 2025 في مختلف مدارس الإمارة بهدف نشر الوعي وتشجيع الجيل الجديد على الانخراط في هذا المجال.

يُقام من 21 إلى 25 أبريل 2025 في مختلف مدارس الإمارة بهدف نشر الوعي وتشجيع الجيل الجديد على الانخراط في هذا المجال. هاكاثون أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي: يُعقد يوم 25 أبريل في أبراج الإمارات ومنطقة 2071 ومسرعات دبي للمستقبل لتحفيز الابتكار وتطوير حلول عملية.

يُعقد يوم 25 أبريل في أبراج الإمارات ومنطقة 2071 ومسرعات دبي للمستقبل لتحفيز الابتكار وتطوير حلول عملية. مؤتمر هيمس 2025 لتكنولوجيا الرعاية الصحية: يُقام يوم 23 أبريل في أبراج الإمارات، ويركز في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي.

يُقام يوم 23 أبريل في أبراج الإمارات، ويركز في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي. مؤتمر ابتكارات الذكاء الاصطناعي: يُعقد من 22 إلى 24 أبريل 2025 في مقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وجراند حياة دبي، ويعرض أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويعكس هذا التنوع في الفعاليات التزام دبي بصنع بيئة شاملة للذكاء الاصطناعي تشمل التعليم والابتكار وتطبيق الحلول في مختلف القطاعات الحيوية.

خلوة الذكاء الاصطناعي:

اُفتتحت أجندة أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي اليوم بفعالية (خلوة الذكاء الاصطناعي)، وجمعت هذه الخلوة أكثر من 150 من المسؤولين الحكوميين والخبراء العالميين وممثلي الشركات التكنولوجية العالمية، لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي وتحدياته وفرصه.

وقد شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أعمال خلوة الذكاء الاصطناعي، وأكد أن استعداد الحكومات للتطور المتسارع للذكاء الاصطناعي سيكون المعيار الأول لنجاحها في تحقيق إستراتيجياتها وخدمة مجتمعاتها.

وحضرت جانباً من فعاليات "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي" الذي يستضيف نخبة من الخبراء والمتخصصين والشركات العالمية والمؤسسات البحثية والجهات الحكومية لتصميم مستقبل الذكاء الاصطناعي ومناقشة فرصه الواعدة … الملتقى الذي ينعقد خلال "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" يستضيف أكثر من 10 آلاف… pic.twitter.com/OuTk5sSgBn — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) April 21, 2025

وقال سموه: “لم يشهد العالم من قبل هذه السرعة في التقدم العلمي والتكنولوجي على مدار التاريخ، ونحن نشهد مرحلة مهمة نريد أن تكون دبي خلالها من أفضل وأسرع مدن العالم في مواكبة التحولات التكنولوجية وأن نكون جاهزين لكل فرصة يمكننا الاستفادة منها لدعم اقتصادنا ومجتمعنا وصناعة المستقبل الذي نطمح له”.

ويُشكل أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي منصة استثنائية تجمع قادة الفكر والمبتكرين من القطاعين الحكومي والخاص لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار. ومن خلال الشراكات العالمية والفعاليات المتنوعة، يعكس الحدث التزام دبي بقيادة المستقبل الرقمي، ويرسخ مكانتها كوجهة رائدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.