xAI تطلق ميزة الذاكرة لروبوت Grok لتحسين التفاعل الشخصي

أعلنت شركة xAI، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إضافة ميزة “الذاكرة” إلى روبوت الدردشة الذكي Grok، وذلك بهدف جعله أكثر ذكاءً وقدرةً على تقديم محادثات مُخصصة للمستخدمين بمرور الوقت.

وبفضل هذه الميزة الجديدة، أصبح بإمكان Grok تذكّر التفاعلات السابقة، مثل الأسئلة التي طرحها المستخدم أو تفضيلاته الشخصية، مما يُمكّنه من تقديم توصيات أكثر دقة، واستجابات أكثر ملاءمة للسياق.

وأوضحت xAI أن الميزة الجديدة تضع Grok في مستوى مماثل لأنظمة المحادثة الأخرى التي تعتمد على الذاكرة، مثل ChatGPT و Gemini، التي تستخدم سجل المحادثات لتحسين جودة التجربة بمرور الوقت. ويمكن للمستخدمين الآن متابعة المحادثة أينما توقفت، مما يعزز سهولة الاستخدام على المدى الطويل.

وأصبحت الميزة متاحة حاليًا بنسختها التجريبية عبر موقع Grok الرسمي، بالإضافة إلى تطبيقاته لنظامي iOS وأندرويد. وفي المقابل، لن تتوفر هذه الميزة حاليًا في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على أن تُضاف إلى النسخة المُدمجة من Grok في منصة إكس (تويتر سابقًا) قريبًا.

وتتيح الميزة للمستخدمين التحكم في ما يتذكره Grok، مع إمكانية مطالبته بـ”نسيان” محادثات معينة. ومع ذلك، أوضحت الشركة أن هذا الخيار لا يؤدي إلى حذف المحادثات من سجل المستخدم بنحو كامل.

وفي سياقٍ متصل، أعلنت شركة xAI إطلاق أداة جديدة باسم Studio، تتيح للمستخدمين إنشاء المستندات وتعديلها، وكتابة الشيفرات البرمجية، وحتى تصميم ألعاب بسيطة تُشغّل مباشرةً عبر المتصفح، وستكون هذه الميزة متاحة أيضًا بنحو مجاني لكافة المستخدمين.

Grok now remembers your conversations. When you ask for recommendations or advice, you’ll get personalized responses. pic.twitter.com/UXhX7BjS57

— Grok (@grok) April 17, 2025