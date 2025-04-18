سامسونج تعتزم إدماج مساعد Perplexity في هواتف جالاكسي

كشفت تقارير حديثة أن شركة سامسونج بدأت محادثات أولية مع شركة Perplexity لبحث إمكانية إدماج مساعدها الذكي في هواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية من سلسلة جالاكسي، في خطوة قد تؤدي إلى دخول Perplexity بقوة إلى سوق المساعدات الذكية في الأجهزة المحمولة.

ولم يحظَ Perplexity بالاهتمام الإعلامي ذاته الذي حظيت به أدوات مثل ChatGPT، لكنه بدأ يثبت نفسه كمساعد ذكاء اصطناعي موثوق.

ولم يشهد Perplexity حتى الآن عمليات تكامل رئيسية مع الهواتف الذكية، لكن هذه الشراكة المحتملة مع سامسونج قد تكون نقطة التحوّل الكبرى له.

ووفقًا لتقرير نشره موقع “سام موبايل” التقني، فإن هذا التعاون – في حال إتمامه – قد يضع Perplexity في منافسة مباشرة مع مساعد Gemini من جوجل، الذي يتمتع حاليًا بأفضلية واضحة في أجهزة جالاكسي.

ويبدو استبدال Gemini غير مرجّح نظرًا إلى العلاقة الإستراتيجية القوية بين سامسونج وجوجل، لكن Perplexity قد يُطرح كتطبيق مُثبّت افتراضيًا، أو يُروّج له بنحو بارز في متجر Galaxy.

ويأتي ذلك بعد أن وقّعت Perplexity حديثًا اتفاقية مع شركة موتورولا لإدماج مساعدها في هواتف Razr القابلة للطي، التي يُتوقع الكشف عنها في 24 أبريل الجاري.

ووفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ، فإن موتورولا سوف تقدّم واجهة مستخدم محسّنة للاستفادة من تصميم الهاتف القابل للطي، مع جعل Perplexity بديلًا لـ Gemini كمساعد افتراضي.

وتعتمد سامسونج بنحو كبير على خدمات الذكاء الاصطناعي المُقدّمة من جوجل، لكن ظهور Perplexity كمنافس واعد في مجال البحث المعزز بالذكاء الاصطناعي قد يدفعها إلى منحه موقعًا جديدًا في أجهزتها.

يُذكر أن سامسونج تُعد من أكبر مصنّعي أجهزة أندرويد عالميًا، مما يجعل هذه الشراكة المحتملة فرصة كبيرة لـ Perplexity لتعزيز حضوره وانتشاره عالميًا.