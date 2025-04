جوجل تتيح ميزة “مشاركة الشاشة والكاميرا” في Gemini مجانًا

أعلنت شركة جوجل توفير ميزة إمكانية مشاركة الشاشة والكاميرا عبر ميزة Gemini Live، التي تتيح لمساعدها الذكي Gemini رؤية ما يظهر في شاشة الهاتف وكاميرته والرد عليه، وذلك بنحو مجاني لكافة مستخدمي أندرويد عبر تطبيق Gemini، وذلك بعد أن كانت حصرية لمشتركي خطة Gemini Advanced.

وكانت الشركة قد أطلقت هذه الميزة رسميًا مطلع الشهر الجاري لهواتف بكسل 9 وجالاكسي S25، مع وعد بإتاحتها لاحقًا لبقية أجهزة أندرويد ضمن الاشتراكات المأجورة، لكن جوجل قررت توسيع نطاق الإتاحة لتشمل كافة المستخدمين دون رسوم.

وقالت الشركة عبر منصة إكس: “لقد تلقّينا ردود فعل إيجابية بشأن Gemini Live مع ميزة مشاركة الكاميرا والشاشة، لذا قررنا توسيع نطاقها لتصل إلى عدد أكبر من المستخدمين”.

ومن المقرر أن تبدأ جوجل طرح الميزة تدريجيًا اعتبارًا من اليوم، على أن تصل إلى كافة مستخدمي تطبيق Gemini خلال الأسابيع المقبلة.

وتُظهر مقاطع الفيديو التوضيحية من جوجل كيف يمكن للمستخدم توجيه الكاميرا نحو مشاهد معينة، ليعمل المساعد الذكي على تعرّفها، وتقديم معلومات حولها في الوقت الفعلي.

يُذكر أن مايكروسوفت أعلنت أيضًا توفير أداتها المشابهة Copilot Vision مجانًا ضمن متصفح إيدج، لتقدّم مزايا مماثلة للمستخدمين، خاصةً مستخدمي أجهزة الحاسوب.

We’ve been hearing great feedback on Gemini Live with camera and screen share, so we decided to bring it to more people ✨

Starting today and over the coming weeks, we're rolling it out to *all* @Android users with the Gemini app. Enjoy!

PS If you don’t have the app yet,… https://t.co/dTsxLZLxNI

— Google Gemini App (@GeminiApp) April 16, 2025