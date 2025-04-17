OpenAI تطلق نموذجي الذكاء الاصطناعي o3 و o4-mini

أعلنت شركة OpenAI إطلاق نموذجين جديدين يحملان اسم o3 و o4-mini، وذلك بعد يومين فقط من إعلانها النموذج الأحدث GPT-4.1.

ويأتي هذا الإعلان ضمن إستراتيجية الشركة لتقديم نماذج ذكية قادرة على معالجة المهام المعقدة باستخدام أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي.

ويُعد نموذج o3، بحسب وصف الشركة، الأكثر تقدمًا من ناحية قدرات الاستدلال حتى الآن، إذ يحقق أداءً قويًا في مجالات البرمجة، والرياضيات، والعلوم. وأما النموذج الثاني o4-mini، فيُطرح كخيار اقتصادي يُحقق بدوره “نتائج مبهرة” في المجالات نفسها.

ويتميّز النموذجان بقدرات جديدة لم تكن متاحة في إصدارات OpenAI السابقة، إذ يمكنهما لأول مرة الاستفادة من كافة الأدوات المتوفرة داخل ChatGPT، مثل التصفح عبر الإنترنت وتوليد الصور.

وترى الشركة أن هذا التكامل يُمكّن النموذجين من حل المشكلات المعقدة المتعددة الخطوات بفعالية أكبر، بل و”اتخاذ خطوات فعلية نحو التصرف بنحو مستقل”، على حد تعبيرها.

ويستطيع النموذجان أيضًا تحليل الصور والتفكير فيها بطريقة توسّع بنحو كبير من إمكاناتهما البصرية، إذ يمكن للمستخدمين تحميل صور تحتوي على رسومات أو مخططات أو حتى كتابات على اللوحات البيضاء بجودة منخفضة، وسيتعرف النموذجان تلك الصور ويفسّران محتواها، مع القدرة على تعديل الصور كجزء من عملية الاستدلال.

وفي بيانٍ رسمي، أوضحت OpenAI أن “الدمج بين قدرات الاستدلال المتقدمة والوصول الكامل إلى الأدوات يُترجم إلى أداء أقوى بنحو ملحوظ، سواء في الاختبارات الأكاديمية أو المهام الواقعية، مما يضع معيارًا جديدًا في مجالي الذكاء والفائدة العملية”.

وبالتوازي مع ذلك، أطلقت الشركة أيضًا أداة جديدة مخصصة للمبرمجين تُدعى Codex CLI، وهي واجهة برمجية مبسّطة تتيح للمطورين ربط نماذج OpenAI بمشاريعهم المحلية. وتدعم الأداة منذ البداية النموذجين o3 و o4-mini، على أن تدعم GPT-4.1 قريبًا.

ويأتي هذا الإعلان بعد تصريحات للرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، أشار فيها إلى أن الشركة عدّلت خارطة الطريق التي أعلنتها في فبراير الماضي، والتي كانت تتضمن التراجع عن إطلاق o3 كنموذج منفصل. غير أن ألتمان أعلن في بداية أبريل “تغييرًا في الخطط”، مؤكدًا المضي قدمًا في طرح النموذجين o3 و o4-mini، لصعوبة إدماج كافة أدوات الشركة في نماذج موحّدة بسهولة.

ويُتوقع تأجيل عملية الدمج الكامل للنماذج التي وعد بها ألتمان في فبراير إلى ما بعد إطلاق نموذج GPT-5، الذي من المرجح أن يصل خلال “الأشهر القليلة المقبلة”.

وأصبح بإمكان مشتركي خطط ChatGPT Plus و Pro و Team استخدام النموذجين o3 و o4-mini ابتداءً من اليوم، على أن تطلق OpenAI في الأسابيع المقبلة نموذج o3-pro الأقوى الذي سيكون متاحًا لمشتركي خطة Pro. وحتى ذلك الحين، يمكن لهؤلاء المستخدمين الاستمرار باستخدام o1-pro.