OpenAI تسهّل الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو المولّدة عبر ChatGPT

أعلنت شركة OpenAI إطلاق ميزة جديدة تُدعى “مكتبة الصور” داخل روبوت ChatGPT، وهي تهدف إلى تسهيل إدارة الصور والمقاطع التي يُنتجها المستخدمون عبر روبوتها الذكي، سواء كانت لقطات طريفة أو تصميمات احترافية.

وتُوفر هذه الميزة مساحة مركزية لعرض الصور وتنظيمها وتحريرها، مما يُغني المستخدمين عن البحث اليدوي بين ملفات الحاسوب أو الهاتف للوصول إلى الصور التي أنشأوها سابقًا.

وباتت الميزة متاحة لكافة المستخدمين، ومنهم مشتركو الخطة المجانية، ويمكن الوصول إليها مباشرة من الشريط الجانبي داخل ChatGPT، سواء عبر نسخة الويب أو تطبيق الهاتف.

وفي الحواسيب، يكفي فتح أي محادثة في ChatGPT، ثم النقر على تبويب “الصور” أو “المكتبة” الظاهر أسفل سجل المحادثات. ومن هناك، يمكن للمستخدمين استعراض كافة الصور التي أنشأوها، مع إمكانية تعديلها أو إعادة توليدها أو حذفها، إلى جانب خيارات النسخ أو التحميل أو المشاركة.

وأما في الهواتف (بنظام iOS أو أندرويد)، فيمكن الدخول إلى التطبيق، ثم النقر على القائمة الجانبية (☰) في أعلى الزاوية، واختيار “الصور” أو “المكتبة” بحسب إصدار التطبيق. وفي حال عدم ظهور الخيار، تُوصي OpenAI بالتحقق من تفعيل نموذج GPT-4 الخاص بالصور، وتسجيل الدخول إلى حساب Plus أو Pro.

وإذا استمرت المشكلة، يُنصح بتسجيل الخروج من الحساب وإعادة تسجيل الدخول، أو تحديث التطبيق في الهاتف.

يُذكر أن الشركة أعلنت سابقًا إيقاف دعم نموذج GPT-4 في ChatGPT بحلول 30 أبريل 2025، على أن يُصبح GPT-4o النموذج الافتراضي الجديد.

وقد لا تظهر الصور التي أُنشئت عبر نموذج GPT-4 فورًا في المكتبة الجديدة، لكن OpenAI أكدت أنها تعمل على إتاحة تلك الصور تدريجيًا خلال الآونة المقبلة، إلى جانب الصور المُنتجة عبر نموذج GPT-4o.

وتسعى الشركة من خلال “مكتبة الصور” إلى تقديم بيئة أكثر تنظيمًا للمستخدمين، مما يتيح لهم التركيز على الإبداع دون الانشغال بعملية البحث اليدوي عنها، خاصةً مع التطورات الأخيرة التي شهدها ChatGPT فيما يتعلق بقدرات توليد الصور.

All of your image creations, all in one place.

Introducing the new library for your ChatGPT image creations—rolling out now to all Free, Plus, and Pro users on mobile and https://t.co/nYW5KO1aIg. pic.twitter.com/ADWuf5fPbj

— OpenAI (@OpenAI) April 15, 2025