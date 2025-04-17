مزايا مخفية في خرائط جوجل وكيفية استخدامها

لم يَعُد تطبيق خرائط جوجل مجرد أداة لمعرفة الاتجاهات، بل أصبح شريكًا ذكيًا في التخطيط للرحلات والسفر، بفضل التطور المستمر والمزايا الجديدة التي تضيفها جوجل إلى هذا التطبيق. ومع دمج المساعد الذكي Gemini في الخرائط أصبح بإمكان المستخدمين الاستفادة من مزايا مبتكرة تسهّل تنظيم الأنشطة، واستكشاف الأماكن.

في هذا المقال، سنذكر بعض المزايا المخفية التي توفّرها خرائط جوجل لتعزيز تجربة السفر والتجوال والتخطيط للرحلات.

إمكانية طلب المساعدة من Gemini عند التخطيط للرحلات

يلجأ العديد من الأشخاص إلى الخرائط للحصول على أفكار عن الأماكن التي يمكن زيارتها والأشياء التي يمكن القيام بها في مدينة معينة. الآن، أصبح الأمر سهلًا مع Gemini، وكل ما عليك فعله هو طلب المساعدة من الروبوت داخل الخرائط.

لنفترض أن أحد الأصدقاء قادم لزيارتك من مدينة مختلفة عن مدينتك وتحتاج إلى التخطيط لنشاط ما، فما عليك سوى أن تسأل خرائط جوجل عن الأشياء التي يمكنك القيام بها مع الأصدقاء في مدينتك وستحصل على أفكار من Gemini مثل: زيارة متحف معين، أو مطعم مميز.

من ناحية أخرى، يمكنك اكتشاف الأماكن التي يحبها الناس في مدينة ما من خلال قراءة المراجعة الملخصة باستخدام Gemini، وإذا لفت انتباهك مكان ما وأردت معرفة المزيد عنه، فما عليك سوى طرح أسئلة على خرائط جوجل للحصول على إجابات ذات صلة بسرعة.

تعتمد كل هذه المزايا على قدرات Gemini القوية في الإنشاء والاستدلال والتلخيص. وهذه المزايا متوفرة حاليًا في الولايات المتحدة على تطبيق الخرائط المُتاح لأجهزة أندرويد وهواتف آيفون، وستطرحها جوجل في وقت لاحق في المزيد من الدول.

مشاركة موقعك مع الأصدقاء والعائلة من الخرائط مباشرة

إذا كنت في مكان ما وترغب في أن يصل إليك شخص آخر خاصة إذا كنت مسافرًا ولا تعرف كثيرًا عن المدينة الجديدة، فيمكنك استخدام خرائط جوجل لمشاركة موقعك الحالي مع شخص آخر ليتمكن من الوصول إليك بسرعة، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق خرائط جوجل، واضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العلوية، ثم اختر “مشاركة الموقع” Share Location اضغط على زر “مشاركة الموقع” Share location في الزاوية اليسرى السفلية، ثم حدد الأشخاص الذين تريد مشاركة موقعك معهم، واختر المدة الزمنية. اضغط على “مشاركة” Share، وسيصل موقعك إلى الأشخاص المحددين.

إمكانية إجراء حجوزات في المطاعم دون الحاجة إلى الاتصال الهاتفي

يمكنك استخدام خرائط جوجل لإجراء حجز في مطعم معين دون الحاجة إلى إجراء اتصال هاتفي. وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق خرائط جوجل، ثم اضغط على زر “مطاعم” Restaurants في الجهة العلوية من الشاشة الرئيسية لتصفح الخيارات المتاحة، أو ابحث عن اسم مطعم معين ترغب في الذهاب إليه. اختر المطعم من القائمة، وستظهر لك نافذة منبثقة تحتوي على خيار لحجز طاولة (في حال كان المطعم الذي اخترته يوفر هذه الخدمة). اضغط على زر الحجز، وأكمل عملية الحجز.

معرفة مدى الازدحام في المكان قبل الذهاب

إذا اعتقدت أن طريقًا معينًا أو مطعمًا أو منطقة ما ستكون مزدحمة، يمكنك استخدام خرائط جوجل للحصول على فكرة عن مدى انشغال المكان قبل الوصول إليه.

فعند البحث عن موقع محدد في الخرائط، مثل مقهى أو متجر معين، ستظهر لك تلقائيًا مخططات توضح مدى ازدحام المكان في أوقات مختلفة، وهذا يساعدك في اختيار الوقت المناسب للذهاب إلى ذلك المكان.