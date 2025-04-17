مراجعة شاملة لهاتف جوجل Pixel 9a الجديد

أطلقت شركة جوجل هاتفها الجديد Pixel 9a الذي يندرج ضمن فئة الهواتف المتوسطة ويُباع بسعر تنافسي يبدأ من 499 دولارًا أمريكيًا. ويُعد الطراز الأحدث في سلسلة “A” الشهيرة من جوجل التي تقدم تجربة قريبة من تجربة الهواتف الرائدة بسعر معقول، ويأتي الهاتف الجديد مدعومًا بمزايا الذكاء الاصطناعي التي تعزز الأداء والتصوير وتجربة الاستخدام.

إليك مراجعة شاملة لهاتف Pixel 9a الجديد من جوجل لتتعرف مواصفاته وأبرز مزاياه.

التصميم والشاشة

يأتي Pixel 9a مع تحديث كبير في التصميم مقارنة بالإصدارات السابقة. فقد تخلّت جوجل عن التصميم الذي يتضمن الشريط البارز المحيط بالكاميرا الخلفية، واختارت تصميمًا بسيطًا مع ظهر مسطح وإطار صغير يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية؛ مما يمنح الهاتف مظهرًا أكثر أناقة من الطرز السابقة.

يأتي Pixel 9a في هيكل مصنوع من الألمنيوم المعاد تدويره ويتضمن طبقة حماية زجاجية من نوع Gorilla Glass 3 تغطي الجهة الأمامية لحمايتها من الخدوش والصدمات.

وفيما يتعلق بالشاشة، فهي من نوع pOLED بقياس قدره 6.3 بوصات، وتمتاز بدقة تبلغ 1080 × 2424 بكسلًا، وبكثافة تصل إلى 418 بكسلًا في البوصة الواحدة.

تدعم شاشة Pixel 9a معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، مما يجعل التمرير أكثر سلاسة مقارنةً بهواتف أخرى في الفئة نفسها. كما تصل ذروة السطوع إلى 2700 شمعة في المتر المربع، مما يضمن رؤية ممتازة حتى تحت ضوء الشمس الساطع.

الأداء والمعالج

يعمل Pixel 9a بمعالج Tensor G4 من جوجل، وهو المعالج نفسه المستخدم في سلسلة Pixel 9 الرائدة. ويمتاز بقدرته العالية على تحسين أداء مزايا الذكاء الاصطناعي، مثل معالجة الصور وتعرف الصوت. يأتي الهاتف مزودًا بسعة تبلغ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 بسعة تبلغ 128 أو 256 جيجابايت.

وفيما يتعلق بمزايا الذكاء الاصطناعي، يأتي Pixel 9a مع المساعد الصوتي المدمج Gemini، ويدعم أدوات تحرير الصور الذكية مثل: Pixel Studio، بالإضافة إلى مزية البحث Circle to Search.

يعمل Pixel 9a بنظام التشغيل أندرويد 15 وسيحصل على تحديثات لنظام التشغيل وتحديثات أمنية لمدة تبلغ سبع سنوات.

الكاميرا

تُعدّ الكاميرا من أقوى نقاط القوة في هواتف Pixel من جوجل، ولا يُستثنى Pixel 9a من ذلك؛ إذ يتضمن الهاتف الجديد كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الرئيسية بدقة تبلغ 48 ميجابكسل، وتدعم التثبيت البصري (OIS)، والعدسة الثانية فائقة الاتساع وتأتي بدقة تبلغ 13 ميجابكسل، وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل.

تقدم الكاميرا تجربة تصوير مميزة في الإضاءة المنخفضة؛ لأنها تأتي بفتحة عدسة تبلغ f/1.7، ومستشعر بحجم يبلغ 1/2 بوصة، مقارنة بفتحة عدسة تبلغ f/1.9، ومستشعر بحجم يبلغ 1/1.73 بوصة في Pixel 8a. وهذا يعني أن كاميرا Pixel 9a يمكنها التقاط المزيد من الضوء والتفاصيل، مما يعزز الأداء في الإضاءة المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم كاميرا هذا الهاتف مزية Night Sight التي توفر صورًا واضحة وتفاصيل دقيقة في الليل.

ولتسهيل تحرير الصور بعد التقاطها، أضافت جوجل إلى Pixel 9a مجموعة من مزايا التحرير المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل مزية Magic Editor التي تتيح إزالة العناصر غير المرغوبة أو إعادة ترتيب العناصر داخل الصورة.

وفيما يتعلق بتصوير مقاطع الفيديو، يدعم Pixel 9a التصوير بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

البطارية والشحن

يحتوي Pixel 9a على بطارية تبلغ سعتها 5100 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 23 واطًا، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 7.5 واط، وهي من المزايا النادرة في فئة الهواتف المتوسطة.

وتقول جوجل إن هذا التحسين في سعة البطارية مقارنة بالطراز السابق، مع معالج Tensor G4، يمكن أن يوفر أكثر من 30 ساعة من عمر البطارية.

السعر

يُباع Pixel 9a بسعر يبدأ من 499 دولارًا، ويتوفر بأربعة ألوان هي: البنفسجي (Iris)، والوردي (Peony)، والأبيض والأسود.

هل يستحق الشراء؟

يمثل Pixel 9a تطورًا بارزًا في سلسلة الهواتف المتوسطة من جوجل. فقد جمعت الشركة بين الأداء العالي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة، والتصميم العصري بسعر يقل كثيرًا عن الهواتف الرائدة. ومع دعم طويل الأمد لتحديثات نظام التشغيل، فإن Pixel 9a يُعدّ خيارًا مميزًا في فئته السعرية.

فإذا كنت تبحث عن هاتف من الفئة المتوسطة، يضم كاميرا متميزة ويمكنه التعامل بسلاسة مع المهام المختلفة دون إنفاق مبلغ كبير، فإن Pixel 9a هو من أفضل الخيارات المتاحة في عام 2025.

المواصفات الكاملة لهاتف Pixel 9a الجديد من جوجل:

المواصفات Pixel 9a المعالج معالج (Tensor G4) من جوجل. الشاشة 6.3 بوصات من نوع (P-OLED). خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثُنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 15. البطارية تبلغ سعتها 5100 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأبيض، والأسود، والبنفسجي، والوردي. الوزن 186 جرامًا. السعر يبدأ من 499 دولارًا.