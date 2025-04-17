كيفية تحقيق أقصى استفادة من مزية الذكاء البصري في هواتف آيفون

تُعد مزية الذكاء البصري (Visual Intelligence) واحدة من أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل Apple Intelligence، وعند إطلاقها كانت حصرية لسلسلة هواتف iPhone 16. لكن مع تحديث iOS 18.4، أصبح بإمكان مستخدمي هواتف iPhone 15 Pro الاستفادة من هذه المزية الذكية لتسهيل أداء العديد من المهام.

فإذا كنت تمتلك واحدًا من هواتف آيفون الحديثة التي تدعم نظام Apple Intelligence، يمكنك اتباع الطرق التالية لتحقيق أقصى استفادة من مزية الذكاء البصري الجديدة.

تحديد السعرات الحرارية في الطعام

إذا كنت تتبع حمية غذائية وتركز في اختيار الأطعمة الصحية وتهتم بعدد السعرات الحرارية، يمكن لمزية الذكاء البصري مساعدتك؛ إذ يمكنها تعرّف مكونات الطبق وتقدير عدد السعرات الحرارية التي يحتويها.

وكل ما عليك فعله هو تشغيل مزية الذكاء البصري عبر زر الإجراءات أو مركز التحكم، ثم التقاط صورة للطبق، ثم اgنقر على زر “اسأل” Ask.

سيستخدم نظام الذكاء الاصطناعي في هاتف آيفون ChatGPT لتحديد اسم الطبق وتقدير عدد السعرات الحرارية فيه. ويمكنك بعد ذلك طرح المزيد من الأسئلة لتعرّف مكونات الطبق أو طريقة تحضيره.

تجدر الإشارة إلى أن عدد السعرات الحرارية المقدم هو عدد تقريبي، وقد يختلف بحسب حجم الحصة التي تتناولها.

تعرّف النباتات والحيوانات

من الاستخدامات المفيدة لمزية الذكاء البصري المساعدة في تعرّف النباتات والحيوانات. سواء كنت من محبي الزراعة وتحب اكتشاف أنواع جديدة من النباتات، أو كنت مهتمًا بالحيوانات، يمكنك التقاط صورة لنبات أو حيوان والحصول على معلومات دقيقة عنه دون الحاجة إلى البحث عبر الإنترنت.

يمكن لمزية الذكاء البصري تعرف أنواع متعددة من الكائنات الحية، وبعد تقديم معلومات عامة عن الحيوان أو النبات الذي سألت عنه، يمكنك طرح أسئلة إضافية لتعرّف البيئة المثالية لنمو النبات، أو معلومات إضافية عن الحيوان.

تعرّف المعالم السياحية والأماكن الجديدة

إذا كنت من محبي السفر واستكشاف الأماكن الجديدة، يمكنك استخدام الذكاء البصري مرشدًا سياحيًا لعرض معلومات مهمة عن المَعلم أو المكان الذي تزوره أو تخطط لزيارته. وما عليك سوى التقاط صورة للمكان، وسيعرض لك الذكاء البصري تفاصيل مهمة عنه. ويمكنك طرح الأسئلة لمعرفة تاريخه أو أهميته.

كما يمكنك التقاط صورة لإعلان أو لوحة تتضمن مَعلمًا معينًا، والاستفسار عن أفضل وقت للزيارة، كما يمكن لهذه المزية مساعدتك في تحديد الطريق الأنسب للوصول إلى المعلم من موقعك الحالي ووسيلة المواصلات الأنسب.

تشخيص الأعطال في الأجهزة أو المركبات

بالإضافة إلى قدرته على تعرّف الأجهزة، يمكن للذكاء البصري المساعدة في تشخيص الأعطال وإيجاد حلول مناسبة. على سبيل المثال: إذا بدأ ضوء LED على جهاز التوجيه (الراوتر) بالوميض باللون الأحمر، يمكنك التقاط صورة للجهاز والاستفسار عن السبب.

سيقدم لك الذكاء البصري شرحًا مفصلًا عن المشكلة، وأسبابها المحتملة، واقتراحات لإصلاحها. كما يمكن استخدامه لمعرفة أسباب الأعطال التي تواجه الحواسيب، أو فهم رموز التحذير التي تظهر على لوحة قيادة السيارة، أو وظيفة زر معين في جهاز أو سيارة.

حل المعادلات الرياضية والإجابة عن الأسئلة في مختلف المواد الدراسية

الذكاء البصري لا يقتصر على الأمور التقنية فقط، بل يمكنه أيضًا حل المسائل الرياضية والإجابة عن أسئلة من مختلف المواد الدراسية، وهو مفيد للطلاب أو الأهل الذين يساعدون أبناءهم في أداء الواجبات المنزلية.

فهو يفهم نوع السؤال ويقدم إجابة مناسبة. وفي حال السؤال عن مسائل رياضية، يعرض الخطوات مع الشرح. وفي حال طرح الأسئلة المتعددة الخيارات، يحدد الإجابة الصحيحة، ويمكنك طلب شرح إضافي لاحقًا.

قراءة النصوص بصوت عالٍ

في الأوقات التي لا يمكنك فيها قراءة نص، يمكن للذكاء البصري قراءته لك بصوت مرتفع. وما عليك سوى التقاط صورة للنص المطلوب، ثم النقر على زر “اسأل”، وسيبدأ بقراءته. ويمكنك مواصلة استخدام الجهاز أو حتى قفله، وستستمر القراءة في الخلفية، وستظهر عناصر التحكم على الجزيرة الديناميكية (Dynamic Island) لتقديم أو تأخير أو إيقاف التشغيل.

تلخيص النصوص أو ترجمتها بسرعة

يمكن للذكاء البصري تلخيص الفقرات الطويلة وتقديم ملخص سريع، ويمكنك أيضًا طرح أسئلة تتعلق بالنص. كما يمكنك تصوير نص وطلب ترجمته إلى لغة أخرى، ويُعدّ هذا مفيدًا عند السفر والحاجة إلى فهم اللافتات أو قوائم الطعام. وبمجرد التقاط صورة للنص، انقر على زر “تلخيص” Summarize أو “ترجمة” Translate، وسيتولى الذكاء البصري المهمة تلقائيًا.