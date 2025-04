“جيسيك جلوبال 2025”.. هواوي تقود مستقبل الأمن السيبراني بالذكاء الاصطناعي

تستعد شركة هواوي، لعرض مجموعتها المتكاملة من حلول الأمن السيبراني المبتكرة والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مشاركتها البارزة في فعاليات معرض ومؤتمر (جيسيك جلوبال 2025) GISEC GLOBAL، وتأتي مشاركة هواوي بصفتها الشريك الإستراتيجي الرئيسي لهذا الحدث الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمتخصص في مجال الأمن السيبراني.

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي فعاليات (جيسيك جلوبال 2025) خلال المدة الممتدة من 6 إلى 8 مايو القادم، ويُتوقع أن يستقطب هذا الحدث المهم أكثر من 25,000 متخصص في مجال الأمن السيبراني يمثلون ما يزيد على 160 دولة حول العالم، وذلك بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أحدث التوجهات وإستراتيجيات مواجهة التحديات المتزايدة التي يفرضها التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

يشهد العالم تحولًا جذريًا وسريعًا نحو إنشاء فضاء رقمي يتميز بالذكاء والاتصال الشامل، وذلك بفضل الانتشار المتسارع واعتماد تقنيات ثورية مثل: شبكات الجيل الخامس (5G)، التي توفر سرعات اتصال فائقة وزمن استجابة منخفض، والحوسبة السحابية، التي تتيح الوصول إلى موارد حاسوبية مرنة وقابلة للتوسع، والذكاء الاصطناعي الذي يمنح الأنظمة القدرة على التعلم واتخاذ القرارات بنحو مستقل.

وقد أدى هذا التحول الرقمي إلى تغلغل التكنولوجيا الرقمية بعمق في كل تفاصيل حياتنا اليومية، بدءًا من طريقة تواصلنا وحصولنا على الخدمات والمعلومات ووصولًا إلى أساليب إدارة الأعمال والصناعات المختلفة، مما ساهم في إعادة صياغة أساليب العيش والعمل على مستوى العالم.

وبناءً على ذلك، أصبح الأمن السيبراني يمثل أولوية قصوى ومصدر قلق بالغ للعديد من الدول والقطاعات الاقتصادية حول العالم، وذلك نظرًا إلى تتزايد المخاطر والتهديدات التي تستهدف البنية التحتية الرقمية والمعلومات الحساسة.

وفي هذا السياق، لم يَعد بناء الثقة الرقمية وضمان الأمن السيبراني مجرد خيار أو مزية إضافية، بل أصبحا ركيزتين أساسيتين لا غنى عنهما لضمان نجاح مسيرة التحول الرقمي وتمكين المجتمعات والاقتصادات من الازدهار في هذا العصر الرقمي. لذلك باتت هذه الممارسات ضرورية وملحة ولا يمكن للمجتمع الدولي تجاهلها أو التقليل من شأنها، إذ يتطلب الأمر تضافر الجهود وتبني استراتيجيات شاملة لتعزيز الأمن السيبراني وبناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة للجميع.

