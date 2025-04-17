“جيسيك جلوبال 2025”.. هواوي تقود مستقبل الأمن السيبراني بالذكاء الاصطناعي

تستعد شركة هواوي، لعرض مجموعتها المتكاملة من حلول الأمن السيبراني المبتكرة والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مشاركتها البارزة في فعاليات معرض ومؤتمر (جيسيك جلوبال 2025) GISEC GLOBAL، وتأتي مشاركة هواوي بصفتها الشريك الإستراتيجي الرئيسي لهذا الحدث الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمتخصص في مجال الأمن السيبراني.

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي فعاليات (جيسيك جلوبال 2025) خلال المدة الممتدة من 6 إلى 8 مايو القادم، ويُتوقع أن يستقطب هذا الحدث المهم أكثر من 25,000 متخصص في مجال الأمن السيبراني يمثلون ما يزيد على 160 دولة حول العالم، وذلك بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أحدث التوجهات وإستراتيجيات مواجهة التحديات المتزايدة التي يفرضها التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

أهمية الأمن السيبراني في العالم الرقمي:

يشهد العالم تحولًا جذريًا وسريعًا نحو إنشاء فضاء رقمي يتميز بالذكاء والاتصال الشامل، وذلك بفضل الانتشار المتسارع واعتماد تقنيات ثورية مثل: شبكات الجيل الخامس (5G)، التي توفر سرعات اتصال فائقة وزمن استجابة منخفض، والحوسبة السحابية، التي تتيح الوصول إلى موارد حاسوبية مرنة وقابلة للتوسع، والذكاء الاصطناعي الذي يمنح الأنظمة القدرة على التعلم واتخاذ القرارات بنحو مستقل.

وقد أدى هذا التحول الرقمي إلى تغلغل التكنولوجيا الرقمية بعمق في كل تفاصيل حياتنا اليومية، بدءًا من طريقة تواصلنا وحصولنا على الخدمات والمعلومات ووصولًا إلى أساليب إدارة الأعمال والصناعات المختلفة، مما ساهم في إعادة صياغة أساليب العيش والعمل على مستوى العالم.

وبناءً على ذلك، أصبح الأمن السيبراني يمثل أولوية قصوى ومصدر قلق بالغ للعديد من الدول والقطاعات الاقتصادية حول العالم، وذلك نظرًا إلى تتزايد المخاطر والتهديدات التي تستهدف البنية التحتية الرقمية والمعلومات الحساسة.

وفي هذا السياق، لم يَعد بناء الثقة الرقمية وضمان الأمن السيبراني مجرد خيار أو مزية إضافية، بل أصبحا ركيزتين أساسيتين لا غنى عنهما لضمان نجاح مسيرة التحول الرقمي وتمكين المجتمعات والاقتصادات من الازدهار في هذا العصر الرقمي. لذلك باتت هذه الممارسات ضرورية وملحة ولا يمكن للمجتمع الدولي تجاهلها أو التقليل من شأنها، إذ يتطلب الأمر تضافر الجهود وتبني استراتيجيات شاملة لتعزيز الأمن السيبراني وبناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة للجميع.

Meet our lead strategic partner, @@Huawei_ME—a global leader in cybersecurity, as we strengthen cyber resilience and shape a smarter digital future at GISEC GLOBAL 2025. 🔗 Register Now: https://t.co/7sn77Ijplg

📅 6-8 May 2025

📍 Dubai World Trade Centre pic.twitter.com/OlGQpRdBRh — GISEC GLOBAL (@GISECGlobal) March 5, 2025

وتعليقًا على ذلك، قال شون يانغ، مدير مكتب هواوي العالمي للأمن السيبراني وحماية خصوصية المستخدم: “يسعدنا تعزيز شراكتنا الطويلة الأمد مع معرض ومؤتمر جيسيك جلوبال من خلال المشاركة في نسخة هذا العام بصفتنا الشريك الإستراتيجي الرئيسي. وتأتي هذه الخطوة تجسيدًا لالتزام هواوي الراسخ بتأمين مستقبلنا الرقمي المشترك، وذلك بالتعاون الوثيق مع الحكومات، والمؤسسات القطاعية، وهيئات التوحيد القياسي، والشركات المعنية. ونهدف من خلال هذه الشراكات الإستراتيجية إلى ترسيخ مكانتنا كشريك موثوق في العالم الرقمي والذكي، وتزويد عملائنا بحلول أمنية تنافسية وموثوقة”.

حلول هواوي المبتكرة في معرض جيسيك جلوبال 2025:

سيحظى زوار جناح هواوي في معرض (جيسيك جلوبال 2025) بفرصة فريدة لاستكشاف أحدث ابتكارات الشركة في مجال الأمن السيبراني عن كثب، وتشمل هذه الابتكارات مجموعة شاملة من الحلول الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمتاحة عبر منصة (هواوي كلاود)، التي تتضمن نظام الدفاع الأمني المتكامل (1+7)، ومركز الأمن السيبراني (SecMaster) المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، تعرض هواوي حلول شبكة (Xinghe) الذكية للأمن السيبراني، التي تتضمن حل حافة خدمة الوصول الآمن (SASE) وحل (EDR)، وتتميز ببنية فريدة تعتمد على هندسة (السحابة – الشبكة – الحافة – النقطة الطرفية) لتوفير أمان شامل.

كما ستعرض الشركة حلول حماية متعددة الطبقات لمكافحة برامج الفدية، التي تتميز بقدرتها العالية على اكتشاف هذه البرامج ومنع انتشارها الأفقي وضمان سرعة الاسترداد. وإلى جانب ذلك، ستعرض حلول حماية البيانات في جميع السيناريوهات من خلال بنية (3 في 1)، التي توفر أداء استرداد رائد على مستوى القطاع، مما يقلل من تأثير أي حوادث أمنية.

فعاليات هواوي الحصرية في المعرض:

بالإضافة إلى مشاركتها في المعرض، ستستضيف هواوي سلسلة من الفعاليات الحصرية خلال الحدث، ففي 6 مايو، ستعقد جلسة تنفيذية تجمع نخبة من قادة قطاع الأمن السيبراني لمناقشة أحدث التطورات في مجال الأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي وحلول الأمان المقدمة من (هواوي كلاود).

وفي اليوم نفسه، ستطلق هواوي ورشة عمل تحت عنوان (المرونة السيبرانية)، ستستضيف نخبة من خبراء أمن شبكات تقنية المعلومات والاتصالات لمناقشة التحديات المتطورة في مجال الأمن الرقمي، بما يشمل: إدارة دورة الحياة الأمنية، وحماية النزاهة الرقمية، وإدارة الثغرات الأمنية، والشهادات الرقمية.

وفي 7 مايو، ستقيم هواوي ورشة عمل (أوشن كلوب: حماية البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي)، التي ستركز في توجهات أمن البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول النسخ الاحتياطي المتقدمة، وإستراتيجيات الدفاع ضد هجمات الفدية. وستشهد هذه الورشة عرضًا مباشرًا لحلول وحدة التخزين الاحتياطي (أوشن بروتكت) من هواوي.

كما سيشهد هذا اليوم انعقاد منتدى Xinghe لأمن الشبكات الذكية، الذي سيناقش سبل مساعدة المؤسسات في بناء هيكلية حل حافة خدمة الوصول الآمن (SASE) لمواجهة التحديات الناشئة، مثل: هجرة الخدمات السحابية، وإدارة حركة البيانات المحلية خارجيًا، والتهديدات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

وتختتم هواوي برنامج فعالياتها الحصرية خلال الحدث في 8 مايو بمنتدى تحت عنوان (ممارسات قطاع الأمن السيبراني)، الذي سيجمع نخبة من الجهات التنظيمية، وقادة القطاع، والخبراء والعلماء، لاستشراف الفرص والتحديات في مجال الأمن السيبراني. وسيتناول المنتدى أيضًا التشريعات العالمية، وأمن سلاسل التوريد، وأمن الذكاء الاصطناعي، وإستراتيجيات الوقاية من برامج الفدية.

ويؤكد حضور هواوي الإستراتيجي في معرض ومؤتمر (جيسيك جلوبال 2025) إيمانها الراسخ بأهمية الأمن السيبراني وحماية الخصوصية كونهما حجر الزاوية في بناء العالم الرقمي والذكي.

وتوجه هذه الفلسفة نهج الشركة في تطوير حلول أمنية لا تقتصر على توفير الحماية فحسب، بل تشكل جزءًا أساسيًا من تصميم كل منتج تقدمه. وعلاوة على ذلك، تتبنى هواوي نموذج أمان قائم على التحقق، ويعتمد على معايير مشتركة تتيح التقييم الموضوعي وتعزز الثقة على مستوى القطاع من خلال الشفافية والممارسات الأمنية القابلة للقياس.

ويمكن لزوار معرض ومؤتمر (جيسيك جلوبال 2025) استكشاف أحدث ابتكارات هواوي في القاعة رقم 5، الجناح A180.