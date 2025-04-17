تيك توك تختبر ميزة “Footnotes” لمكافحة المحتوى المُضلل

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة المعلومات المضللة، أعلنت منصة تيك توك اختبار ميزة جديدة تُدعى Footnotes، وهي مشابهة لميزة “ملاحظات المجتمع” التي اشتهرت بها منصة إكس (تويتر سابقًا).

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين المؤهلين إضافة سياق توضيحي إلى مقاطع الفيديو المنشورة، دون التأثير في ترتيبها في خوارزمية المنصة أو ظهورها في صفحة “لك”.

وأوضح “آدم بريسر”، رئيس قسم العمليات والثقة والسلامة في تيك توك، عبر المدونة الرسمية للشركة أن “Footnotes تفتح المجال أمام المستخدمين لنشر خبراتهم وإثراء النقاش بمعلومات إضافية عبر آلية تعتمد على التوافق الجماعي”.

وأضاف بريسر أن المنصة ستعتمد على نظام تصنيف مستوحى من الأنظمة المفتوحة المصدر، يهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة بين المستخدمين أصحاب الآراء المختلفة، في إشارة واضحة إلى الآلية المستخدمة في منصة إكس، إذ يتعين على المشاركين تقييم الملاحظات قبل نشرها للعامة.

وستشترط تيك توك على المشاركين في كتابة ملاحظات Footnotes أن يكونوا فوق 18 عامًا، وأن تكون حساباتهم فعّالة منذ 6 أشهر على الأقل، دون أي مخالفات حديثة لإرشادات المجتمع. كما سيكون عليهم الاستناد إلى مصادر موثوقة، سواء كانت من مقاطع تيك توك أخرى أو مواقع خارجية.

وتبدأ المنصة هذا الاختبار في الولايات المتحدة، إذ يُسمح حاليًا للمستخدمين بالتسجيل للمشاركة، على أن تظهر الملاحظات للعامة في الأشهر المقبلة. ولم توضح الشركة بعدُ إذا كانت تخطط لتوسيع نطاق الميزة عالميًا.

وتأتي هذه الخطوة في حين ما زال مصير تيك توك في الولايات المتحدة غامضًا، إذ منحت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب المنصة مهلة إضافية قدرها 75 يومًا لإبرام صفقة تضمن استمرارها في السوق الأمريكي.

وتشير التقارير إلى أن البيت الأبيض يفضّل التوصّل إلى اتفاق بمشاركة المستثمرين الأمريكيين الحاليين، في ظل استمرار التوترات التجارية مع الصين.