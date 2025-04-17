إكس تعتزم التخلي عن نظام الرسائل الخاصة

في خطوة مثيرة للجدل، أفاد أحد مهندسي البرمجيات في منصة إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، بأن المنصة تعتزم إزالة نظام الرسائل الخاصة (DMs) بنحو كامل، مما أثار موجة من التساؤلات والقلق بين المستخدمين بشأن مستقبل التواصل الشخصي في المنصة.

وجاء هذا التصريح المفاجئ من المهندس “زاك وارونيك”، الذي علّق باقتضاب على منشور لأحد المستخدمين يشتكي من مشكلات في الرسائل، قائلًا: “إن نظام الرسائل كاملًا سيُزال قريبًا”.

ولم يصدر أي توضيح رسمي أو إعلان من المنصة، لكن تصريحات مهندس المنصة دفعت الكثيرين إلى ترقّب تغييرات قد تُطبق دون سابق إنذار، في حين أشار آخرون إلى أن ذلك قد يعني إعادة تصميم نظام الرسائل.

يُذكر أن نظام الرسائل في إكس أثار جدلًا واسعًا في المدة الأخيرة، خاصةً بعد منح مستخدمي “إكس بريميوم” صلاحيات واسعة للتواصل مع أي حساب، وهو ما أثار انتقادات حول الخصوصية وسلامة المستخدمين.

وفي ظل غياب إعلان رسمي، بدأت شائعات تتردد عن نية الشركة إطلاق منصة جديدة للمراسلة تحمل اسم XChat.

وتشير التوقعات إلى احتمال أن تكون هذه المنصة تطبيقًا مستقلًا، على غرار ما فعلته “ميتا” مع “ماسنجر”، أو جزءًا من التطبيق الرئيسي مع واجهة مراسلة جديدة كليًا.

وفي الوقت الحالي، يبقى الغموض سائدًا في انتظار ما ستكشف عنه إدارة المنصة بقيادة إيلون ماسك، الذي طالما أثار الجدل بقراراته المفاجِئة.

ويرى بعض المراقبين أن هذه الخطوة، إن تحققت، قد تؤثر سلبًا في تجربة المستخدم، وتدفع بعض المستخدمين إلى إعادة النظر في استخدام المنصة.