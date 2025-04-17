أبرز المزايا الجديدة القادمة إلى هواتف آيفون في نظام iOS 19

لم يتبقَ سوى أقل من شهرين على إصدار النسخة التجريبية الأولى من نظام iOS 19، إذ من المتوقع أن تُصدر آبل النسخة التجريبية الأولى من النظام الجديد للمطورين مباشرة بعد الكلمة الافتتاحية لمؤتمر WWDC 2025 المقرر انعقاده يوم الاثنين 9 يونيو. وبعد مدة من التجارب والاختبارات، من المُتوقع إصدار النسخة النهائية لجميع المستخدمين في سبتمبر.

وفيما يلي، سنقدم ملخصًا لأبرز الشائعات المتعلقة بالمزايا الجديدة القادمة إلى هواتف آيفون عبر نظام iOS 19:

تصميم جديد لواجهة المستخدم

من المُتوقع أن يأتي iOS 19 بتصميم جديد مستوحى من نظام visionOS المستخدم في نظارة Apple Vision Pro. وبحسب “جون بروسر” من منصة Front Page Tech، فإن التصميم الجديد سيأتي مع تأثيرات شبه شفافة في القوائم والأزرار والعناصر الأخرى في واجهة المستخدم. كما يُتوقع أن تحصل أيقونات التطبيقات على مظهر أكثر انحناءً، بالإضافة إلى إدخال شريط عائم يتضمن علامات تبويب لتطبيقات آبل الأساسية.

التشفير التام بين الطرفين لرسائل RCS

أعلنت آبل الشهر الماضي أنها تخطط لإضافة تقنية التشفير التام بين الطرفين إلى رسائل RCS في تطبيق الرسائل المدمج في أنظمة iOS و iPadOS و macOS و watchOS، ويعني التشفير التام أن آبل أو أي طرف ثالث لن يتمكن من قراءة الرسائل أو المرفقات في أثناء انتقالها بين الأجهزة. ومن المُتوقع أن تصل هذه المزية ضمن iOS 19 و macOS 16 والتحديثات المتزامنة الأخرى.

وبالإضافة إلى دعم التشفير التام للرسائل بين الطرفين، هناك مجموعة من المزايا الجديدة الأخرى المُتوقعة لرسائل RCS في نظام iOS 19، وتشمل:

دعم الردود المضمنة (in-line replies).

إمكانية تعديل الرسائل بعد إرسالها.

إمكانية التراجع عن إرسال الرسائل.

دعم شريط Tapback الكامل الذي يتضمن رموز تعبيرية يمكن استخدامها للرد السريع على الرسائل.

ومع أن آبل لم تحدد رقم الإصدار الذي سيتضمن هذه المزايا فإن نظام iOS 19 أو أحد تحديثاته الفرعية مثل: iOS 19.1 أو 19.2 سيتضمن هذه المزايا.

الترجمة الفورية في سماعات AirPods

وفقًا لمارك جورمان، ستدعم بعض طرز AirPods مزية الترجمة الفورية في نظام iOS 19. وتعمل هذه المزية بالطريقة التالية: عندما يتحدث شخص بالإسبانية إلى مستخدم يتحدث الإنجليزية، سيترجم هاتف آيفون الكلام وينقله مباشرةً إلى AirPods باللغة الإنجليزية، والعكس أيضًا؛ إذ تُترجم كلمات المستخدم الإنجليزية وتُبث عبر هاتف آيفون باللغة الإسبانية.

إضافة مزية التدريب الذكي إلى تطبيق الصحة

من المُتوقع أن يحصل تطبيق الصحة (Health) على تصميم جديد ومزايا إضافية بدءًا من تحديث iOS 19.4؛ إذ تخطط آبل لإدراج مزية التدريب الصحي المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي ستقدم توصيات صحية مخصصة، بالإضافة إلى مقاطع فيديو توعوية من خبراء صحيين عن الحالات الصحية المختلفة وطرق تحسين نمط الحياة. على سبيل المثال: إذا لاحظت ساعة آبل الذكية مؤشرات غير طبيعية في نبض القلب، فقد يظهر مقطع فيديو يشرح مخاطر أمراض القلب. كما ستكون مزية تتبع الطعام جزءًا أساسيًا من التطبيق؛ مما قد يجعله منافسًا مباشرًا لتطبيق MyFitnessPal.

نسخة مُحسنة من المساعد الصوتي سيري

أعلنت آبل آخرًا تأجيل إطلاق النسخة الجديدة المُحسنة من سيري التي عرضتها في مؤتمر WWDC السابق. ومن المُتوقع أن تُطرح هذه النسخة في وقت ما خلال هذا العام، وقد تكون ضمن نظام iOS 19 أو تحديثاته الفرعية مثل 19.1 أو التحديثات اللاحقة.

وتشمل التحسينات المرتقبة:

فهم السياق الشخصي.

الوعي بالمحتوى المعروض على الشاشة.

تحسين الوصول إلى التطبيقات المختلفة.

لكن هذه المزايا ستتوفر حصريًا في الأجهزة التي تدعم نظام Apple Intelligence، وتشمل: هواتف iPhone 15 Pro، وجميع طرز iPhone 16.