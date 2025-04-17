آبل تُطلق تحديث iOS 18.4.1 لإصلاح ثغرتين خطِرتين في آيفون

أصدرت شركة آبل تحديثات أمنية عاجلة لأجهزة آيفون وآيباد وماك وتلفاز Apple TV ونظارة Vision Pro، بهدف إصلاح ثغرتين أمنيتين خطِرتين تحققت الشركة من أنهما يُستغلان بنحو نشِط في هجمات رقمية معقدة.

ويُنصح المستخدمون بتحديث أجهزتهم فورًا إلى الإصدارات الأخيرة من تحديثات أنظمة التشغيل، وهي: iOS 18.4.1، و iPadOS 18.4.1، و macOS 15.4.1، و tvOS 18.4.1، و visionOS 2.4.1.

وأشارت آبل في الملاحظات المُرفقة بالتحديثات إلى أنها تعالج ثغرتين بالغتي الخطورة، إحداهما مرتبطة بإطار العمل المُخصص لمعالجة الصوت CoreAudio، وهي تُتيح تنفيذ تعليمات برمجية ضارة عند معالجة ملف صوتي مُصمم بنحو خبيث. وأما الثغرة الأخرى، فهي تمس آلية مصادقة المؤشرات (Pointer Authentication)، وهي تُتيح للمهاجم تجاوزها في حال امتلاكه صلاحية القراءة والكتابة العشوائية، مما يُشكل خطرًا على خصوصية الأفراد المستهدفين.

ويمكن لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد تثبيت تحديث iOS 18.4.1 و iPadOS 18.4.1 من خلال تطبيق “الإعدادات”، عبر التوجه إلى “عام” ثم “تحديث البرنامج”، واتباع التعليمات الظاهرة في الشاشة.

ومن الجدير بالذكر أن التحديث يُصلح مشكلة في CarPlay كانت تؤثر في الاتصال ببعض السيارات، ورُصد شكاوى واسعة منها.

وحذّرت آبل من أن الثغرات المُعالجة كانت تُستخدم ضمن هجمات بالغة التعقيد تستهدف أفرادًا محددين، مما يجعل هذه التحديثات ضرورية لحماية بيانات المستخدمين.

وتواصل الشركة في الوقت نفسه اختبار تحديث iOS 18.5 والإصدارات المكافئة للأنظمة الأخرى، على أن تُطلقها رسميًا للجمهور مطلع الشهر المقبل. وستُعلن آبل تفاصيل إضافية فور الانتهاء من المدة التجريبية لتلك التحديثات المُنتظرة.