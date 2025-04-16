OpenAI تطوّر شبكة اجتماعية جديدة على غرار إكس

تعمل شركة OpenAI على تطوير شبكة اجتماعية جديدة تُشبه منصة إكس، تويتر سابقًا، وفقًا لتقرير نشره موقع ذا فيرج، في خطوة قد تُوسّع من نطاق أعمال الشركة خارج إطار الذكاء الاصطناعي التقليدي.

وبحسب التقرير، فقد طوّرت OpenAI نموذجًا أوليًا داخليًا يضيف خلاصة اجتماعية إلى ChatGPT، مما يشير إلى احتمال إدماج الشبكة الجديدة في تطبيق ChatGPT، وليس إطلاقها كتطبيق مستقل. وأفاد التقرير بأن المدير التنفيذي للشركة، سام ألتمان، بدأ بالفعل بجمع الآراء حول المشروع من خارج الشركة.

ويُرجح أن تهدف هذه الخطوة إلى تمكين OpenAI من جمع بيانات مباشرة من المستخدمين لتدريب نماذجها الذكية بنحو أكثر دقة، إلى جانب كونها محاولة لتنويع أنشطة الشركة.

ولا توجد ضمانات بشأن إطلاق المشروع رسميًا، لكن المؤشرات الأولية تُشير إلى إمكانية إثارة المشروع غضب إيلون ماسك، مالك منصة إكس، خاصةً في ظل الخلافات المستمرة مع OpenAI.

وسبق أن رفضت الشركة عرضًا قدّمه ماسك لشرائها، واقترح ألتمان بدلًا من ذلك شراء تويتر مقابل 9.7 مليارات دولار فقط، وهو مبلغ يقلّ بأكثر من أربعة أضعاف عن السعر الذي دفعه ماسك لشراء المنصة، كما تعمّد استخدام اسم “تويتر” بدلًا من “إكس”.

يُذكر أن OpenAI رفعت حديثًا دعوى مضادة على ماسك، متهمةً إياه بشنّ حملات إعلامية وتشويه متعمّد للشركة عبر منصة إكس، فضلًا عن تقديمه “ادعاءات قانونية تعسفية”، ومحاولة “وهمية” للاستحواذ على أصول OpenAI.

ونشرت الشركة أيضًا رسالة إلكترونية تعود إلى مدة وجود ماسك فيها، يُقال إنه اقترح خلالها إدماج OpenAI في شركة تسلا، كما زعمت أن ماسك طالب بحصة الأغلبية في الشركة، إلى جانب السيطرة على مجلس إدارتها، وتولي منصب المدير التنفيذي.

وقد غادر ماسك OpenAI في عام 2018، وأسس لاحقًا شركة xAI، التي استحوذت حديثًا على منصة إكس بطريقة وصفها التقرير بأنها “غامضة ومثيرة للجدل”.