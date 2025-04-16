جوجل تُتيح نموذج Veo 2 لتوليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي

بدأت جوجل طرح الإصدار الجديد من نموذجها الذكي “Veo 2” لتحويل النصوص إلى مقاطع فيديو لمشتركي Gemini Advanced، مؤكدةً أنه قادر على إنتاج مقاطع عالية الدقة تتميز بـ “واقعية سينمائية”.

ووفقًا لما أعلنته الشركة، فإنه يمكن للمشتركين بدءًا من اليوم اختيار Veo 2 من قائمة النماذج في واجهة Gemini في الويب أو الهاتف المحمول، ثم إدخال وصف نصي لإنشاء مقطع فيديو مدته 8 ثوانٍ بدقة قدرها 720 بكسلًا. وتفرض جوجل حدًا أقصى لعدد مقاطع الفيديو التي يمكن إنشاؤها شهريًا، على أن يُنبه المستخدمون عند اقترابهم من هذا الحد.

وتُصدَّر المقاطع بصيغة MP4، مع إمكانية نشرها مباشرة عبر تطبيقي تيك توك ويوتيوب من خلال زر “المشاركة” في الأجهزة المحمولة.

وأشارت جوجل إلى أن Veo 2 يتميز بفهم أكثر تقدمًا لحركة البشر والفيزياء الواقعية، مما يسمح له بتقديم مشاهد أكثر سلاسة وواقعية وتفاصيل بصرية أدق عبر أنماط وموضوعات متنوعة. وتُرفق كافة المقاطع المُنتجة بعلامات رقمية مائية عبر تقنية SynthID للدلالة على أنها صُنعت بالذكاء الاصطناعي.

وأعلنت جوجل توفير أداة جديدة تحمل اسم Whisk Animate لمشتركي Google One AI Premium، وهي تتيح تحويل الصور إلى مقاطع فيديو قصيرة باستخدام Veo 2. وتُعد هذه الأداة امتدادًا لخدمة Whisk التي تتيح دمج الصور وتوليد محتوى مرئي بالذكاء الاصطناعي، وتتوفر عالميًا من خلال منصة Google Labs.

يُذكر أن جوجل كانت قد أطلقت Veo 2 أول مرة في ديسمبر الماضي ضمن مرحلة الوصول المبكر، إذ كانت تكاليف الاستخدام تبلغ 50 سنتًا لكل ثانية من الفيديو عبر منصة Vertex AI.

وقد أضافت يوتيوب الأداة حديثًا إلى ميزة Dream Screen التجريبية، التي تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع قصيرة بتقنية الذكاء الاصطناعي.