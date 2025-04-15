ريادة لوجستية سعودية عالمية.. “الجهات الأربع” تصل بخدماتها إلى 864 مدينة في 179 دولة

في خطوة إستراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق عملياتها العالمية وتعزيز مكانتها الرائدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، أعلنت شركة (الجهات الأربع)، الشركة السعودية المتخصصة ذات الخبرة الممتدة لأكثر من 45 عامًا منذ تأسيسها في عام 1979، انضمامها الرسمي إلى منصة (JCtrans) العالمية، التي تُعدّ واحدة من أكثر المنصات التجارية موثوقية في قطاع الشحن الدولي.

وتمتد خدمات منصة (JCtrans) لتشمل 864 مدينة في 179 دولة حول العالم، وتدعم حاليًا أكثر من 11,000 عضو من الشركات اللوجستية وأكثر من 660,000 اشتراك على مستوى العالم. وتوفر المنصة سنويًا ما يزيد على 2.2 مليون فرصة تجارية قيمة للشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية، مما يجعلها واحدة من أبرز وأسرع شبكات الخدمات اللوجستية نموًا على مستوى العالم.

خطوة إستراتيجية لتعزيز التنافسية والوصول إلى أسواق جديدة:

يمثل هذا الانضمام خطوة إستراتيجية مهمة لشركة (الجهات الأربع)، إذ يمنحها وصولًا مباشرًا إلى أسواق عالمية جديدة وشبكة واسعة من الشركاء المحتملين. وسيُمكن هذا التعاون الشركة من التواصل الفعال مع عدد كبير من وكلاء الشحن والشركات اللوجستية عبر مختلف القارات، مما يفتح الباب أمام فرص لعقد شراكات دولية واستقطاب أعمال جديدة من شأنها تعزيز قدرة (الجهات الأربع) التنافسية على الصعيد العالمي.

كما سيُمكنها هذا التوسع من تقديم خدماتها المتطورة وقدراتها التشغيلية المتميزة لقاعدة واسعة من العملاء العالميين، مستفيدة من مكانتها الراسخة في السوق السعودية للمساهمة بفاعلية في تعزيز نمو القطاع اللوجستي وتطوره في المملكة العربية السعودية.

وتعليقًا على هذا الإعلان المهم، قال نزار المانع، الرئيس التنفيذي لشركة الجهات الأربع: “يُشكل انضمامنا إلى منصة (JCtrans) العالمية خطوة إستراتيجية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى؛ إذ سيمنحنا انضمامنا لهذا التحالف اللوجستي العالمي خيارات حقيقية لتوفير خدمات شحن دولي تمتد من أقصى الأرض إلى أقصاها؛ مما يُعزز قدراتنا التنافسية في الجهات الأربع ومكانتنا الرائدة في مجال النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 45 عامًا، خصوصًا في أسواق آسيا الصاعدة، التي تُعدّ القلب النابض للتجارة والصناعة العالمية، بما يشمل: الصين وفيتنام وتايوان وغيرها من الاقتصادات الحيوية”.

وأضاف المانع: “يتماشى وجود الجهات الأربع عبر منصة عالمية مرموقة مثل (JCtrans) بنحو كامل مع توجهات رؤية 2030 الطموحة، التي تشجع الشركات السعودية على تبني أفضل الممارسات العالمية والتكامل الفعال في سلاسل الإمداد الدولية. فمن خلال هذه الخطوة المهمة تعزز الجهات الأربع مكانتها كشريك لوجستي عالمي موثوق به، وتساهم بفعالية في تحقيق الهدف الوطني المتمثل في جعل المملكة العربية السعودية مركزًا لوجستيًا عالميًا رئيسيًا من خلال رفع مستوى جودة الخدمات اللوجستية وتوسيع شبكة الربط العالمية للشركات السعودية. ومن ناحية أخرى، سينعكس هذا الانضمام إيجابًا على تطوير القطاع اللوجستي السعودي ككل؛ إذ إن وجود الجهات الأربع في هذا التحالف اللوجستي العالمي لا يقتصر فقط على تعزيز المزايا التنافسية للشركة نفسها، بل يدعم أيضًا المستهدفات الطموحة لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NDLP) ضمن رؤية 2030 لجذب الاستثمارات النوعية وتعزيز مكانة الشركات الوطنية في قلب سلاسل الإمداد العالمية”.

حلول لوجستية متكاملة والتزام بالابتكار والاستدامة:

تقدم شركة الجهات الأربع السعودية حلولًا شاملة ومتكاملة لسلاسل الإمداد، تشمل خدمات التخزين المتقدمة، والنقل المحلي والدولي بكافة أنواعه، وتضع مفاهيم الابتكار والاستدامة في صميم عملياتها التشغيلية.

وتهدف الشركة إلى تلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها بكفاءة عالية، وتمكين الشركات من مواكبة التطورات المتسارعة في السوق والارتقاء بمستوى أعمالها إلى آفاق جديدة من النمو والنجاح.

وقد تأسست شركة الجهات الأربع، الشركة السعودية المتخصصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة، في عام 1979، وتمتلك اليوم سجلًا حافلًا بالإنجازات وخبرات غنية تمتد لأكثر من أربعة عقود ونصف. وتحظى الشركة بمكانة مرموقة بوصفها واحدة من أكثر الشركات المتخصصة موثوقية في مجال النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

وتعكس عضويتها في أبرز المنظمات الدولية المتخصصة في هذا القطاع، مثل: IATA، و FIATA، و IAM، و FIDI، و JCTRANS، مدى التزامها الراسخ بأعلى معايير الجودة ورضا العملاء في جميع خدماتها.