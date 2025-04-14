سامسونج تُوقف تحديث One UI 7 عالميًا بعد اكتشاف خلل خطير

أوقفت شركة سامسونج بنحو مفاجئ إطلاق الإصدار المستقر لتحديث One UI 7، وذلك بعد اكتشاف خلل تقني بالغ الخطورة أثار تساؤلات واسعة بشأن كفاءة الشركة في تطوير البرمجيات واختبارها.

وكانت سامسونج قد أطلقت التحديث بعد أشهر من التأخير، واقتصر في البداية على عدد محدود من الأجهزة، منها سلسلة هواتف جالاكسي S24.

ومع أن مدة التجربة المطوّلة امتدت لنحو أربعة أشهر، فقد فوجئ بعض المستخدمين بعدم قدرتهم على فتح هواتفهم بعد تثبيت التحديث الجديد.

وقررت سامسونج إيقاف التحديث عالميًا فور تحققها من المشكلة، في خطوة تعكس حساسية الخلل المُكتشف. وتُثار تساؤلات جدية حول كيفية عدم اكتشاف هذا الخلل خلال المدة التجريبية لتحديث One UI 7 في ظل توفره لعدة أجهزة في أسواق مختلفة.

ويبدو أن إستراتيجية سامسونج التي سعت إلى تقديم تجربة خالية من الأخطاء، عبر تأخير موعد إطلاق النسخة التجريبية ثم النهائية، لم تُحقق أهدافها.

ويخشى مراقبون من أن تؤثر هذه الإخفاقات المتكررة في ولاء مستخدمي هواتف سامسونج جالاكسي، وقد تدفع البعض إلى الانتقال إلى علامات تجارية أخرى عند التفكير في الترقية.

وفي المقابل، أطلقت شركات منافسة مثل شاومي وهونر وموتورولا وأوبو وون بلس وريلمي تحديث أندرويد 15 المستقر لعدة أجهزة، بل إن بعض الشركات، مثل هونر وشاومي وون بلس، بدأت بالفعل اختبار نسخة أندرويد 16 التجريبية، في وقت ما زالت فيه سامسونج تكافح لإطلاق تحديث أندرويد 15 بواجهة One UI 7.

ويُتوقع أن تعيد سامسونج النظر في آلية تطوير التحديثات البرمجية لديها، وأن تسعى إلى إطلاق نسخة مستقرة من أندرويد 16 خلال الربع الثالث من العام الجاري لتعويض هذا التأخير الكبير، واستعادة ثقة المستخدمين.