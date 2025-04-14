آبل تعتزم تقريب تجربة آيباد من حواسيب ماك بتحديثات مقبلة

أفادت وكالة بلومبرغ بأن شركة آبل تستعد لإطلاق تحديثات كبيرة لنظام iPadOS بالتزامن مع إصدار أجهزة آيباد جديدة تعمل بشريحة M5، مما سيجعل تجربة الاستخدام أقرب إلى نظام macOS دون أن يكون النظام نفسه مثبتًا في الأجهزة اللوحية.

وأوضحت الوكالة أن تحديث iPadOS لهذا العام سيركّز على الإنتاجية وإدارة النوافذ وتعدد المهام، مع هدف واضح، وهو “تشغيل الجهاز بطريقة أقرب إلى حواسيب ماك”، مشيرةً إلى أن هذه التعديلات من المتوقع أن تصدر خلال الأشهر القادمة، وذلك بعد نحو عام من طرح آبل جهاز iPad Pro المزود بشريحة M4، وهو جهاز يتمتع بأداء فائق يتجاوز بكثير متطلبات النظام الحالي.

ولم يكشف التقرير عن الشكل الجديد لتعدد المهام، أي تشغيل عدة تطبيقات معًا في آن واحد والتنقل بينها، لكنه أشار إلى أن التحسينات قد ترضي المستخدمين الذين طالما رغبوا في تجربة استخدام أقرب إلى الحواسيب المكتبية.

يُذكر أن آبل كانت قد قدّمت ميزة “منظم الواجهة Stage Manager” ضمن نظام iPadOS 16 في عام 2022، وهي تتيح تنظيم النوافذ في شكل مجموعات جانبية، لكن التجربة لم ترقَ حينها إلى مستوى الطموحات، ووُصفت بأنها “خطوة مترددة” نحو تحويل آيباد إلى بديل فعلي لأجهزة ماك بوك.

ومنذ ذلك الحين، واصلت آبل تطوير النظام، إذ سمحت في نظام iPadOS 17 بإعادة تحجيم النوافذ بنحو أكثر حرية، لكن فلسفة التصميم ما زالت محافظة على الطابع اللوحي لا المكتبي. وهو أمر لا يُعدّ مشكلة بحد ذاته، إلا لدى المستخدمين الذين يطمحون إلى الاستغناء الكامل عن أجهزة ماك بوك لاستخدام أجهزة آيباد.

ومن المنتظر أن تكشف آبل عن نظام iPadOS 19 خلال مؤتمر المطورين WWDC 2025 في يونيو المقبل، ليتضح مدى جدية الشركة في تقليص الفجوة بين أجهزتها اللوحية وحواسيبها المحمولة.