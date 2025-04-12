واتساب تطلق مزايا جديدة مستوحاة من تطبيقات منافسة

أطلقت منصة المراسلة الفورية واتساب مجموعة من المزايا الجديدة التي بلغ عددها 12 ميزة تشمل المحادثات والمكالمات والقنوات، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتسهيل إدارة المحادثات الجماعية، إلى جانب تحسينات عامة في الأداء وسهولة الاستخدام.

ومن أبرز الإضافات الجديدة ميزة تُظهر عدد المستخدمين “المتصلين حاليًا” داخل المجموعات، وهي ميزة مشابهة لما يقدمه تطبيق “Discord” الذي يعرض حالة الاتصال للأعضاء في الخوادم.

ولم توضح واتساب إذا كان يمكن للمستخدمين التحكم يدويًا في ظهور حالة الاتصال الخاصة بهم؛ لأن الميزة تسهّل معرفة من يطالع المحادثة في اللحظة نفسها.

وأصبح بإمكان المستخدمين تنظيم إشعارات الدردشات الجماعية عبر إعداد “التنبيه بـ Notify For”، الذي يتيح تحديد إذا كان الإشعار يجب أن يظهر عند تلقي ردود أو إشارات (@)، أو رسائل من جهات الاتصال المحفوظة، أو اختيار “الكل” لتلقي الإشعارات كلها، ويمكن للمستخدمين الآن الضغط على ردود الفعل (Reactions) التي أضافها آخرون إلى الرسائل لإضافة الرمز التعبيري نفسه، تمامًا كما هو الحال في منصتي Discord و Slack.

وحدّثت واتساب نظام الفعاليات ليشمل خيارات مثل الرد بـ”ربما” على الدعوات، ودعوة شخص إضافي، وتحديد وقت انتهاء الحدث وتاريخه، كما بات من الممكن إنشاء الفعاليات ضمن المحادثات المباشرة، وتثبيتها في المجموعات لتسهيل الوصول إليها.

وأضافت واتساب ميزتين حصريتين لمستخدمي آيفون، تشمل قارئ مستندات مدمجًا يمكنه مسح الملفات ضوئيًا واقتصاصها وحفظها دون الحاجة إلى تطبيق خارجي، كما أصبح بإمكان مستخدمي آيفون تعيين واتساب كتطبيق افتراضي للمكالمات والرسائل من خلال إعدادات النظام.

وفي تبويب المستجدات داخل القنوات، أصبح بالإمكان عرض تفريغ صوتي للرسائل الصوتية المستلمة، إلى جانب إمكانية تسجيل مقاطع فيديو قصيرة تصل مدتها إلى 60 ثانية ومشاركتها مع المتابعين، كما بات بمقدور مسؤولي القنوات مشاركة رمز QR لربط المتابعين مباشرة بالقناة.

وأما على صعيد المكالمات، فقد أُجريت تحسينات لتعزيز جودتها، مع إمكانية دعوة المستخدمين إلى مكالمة جارية من داخل المحادثة مباشرة عبر النقر على أيقونة الاتصال، بالإضافة إلى دعم ميزة التكبير عبر اللمس في أثناء مكالمات الفيديو.

وتأتي هذه التحديثات ضمن جهود واتساب لمواكبة تفضيلات المستخدمين واحتياجاتهم، وتعزيز وجودها أمام منصات المحادثات الفورية الأخرى، وفي مقدمتها تيليجرام التي تقدّم بالفعل عددًا من تلك المزايا.