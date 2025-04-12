مزايا مخفية في iOS 18.4 وكيفية استخدامها

مع كل تحديث جديد لنظام iOS 18، تضيف آبل بعض المزايا المخفية التي لا يعرفها الكثير من مستخدمي هواتف آيفون، وفي تحديث iOS 18.4 أضافت آبل مجموعة واسعة من المزايا الجديدة، أبرزها: مزية الإشعارات ذات الأولوية، ودعم نظام Apple Intelligence عدة لغات جديدة، منها: الفرنسية، والألمانية، والإيطالية، وتحسينات في تطبيق الصور.

بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض المزايا المخفية المفيدة، والتي تساعد في تحسين تجربة استخدام هواتف آيفون، وسنذكر فيما يلي أبرز هذه المزايا وكيفية استخدامها:

إمكانية مشاركة كلمة المرور الخاصة بشبكة الواي فاي باستخدام رمز الاستجابة السريعة

هناك عدة طرق لمشاركة بيانات شبكة الواي فاي مع أشخاص آخرين عبر هاتف آيفون، وأحدث طريقة هي مشاركة رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، ويمكن القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (كلمات المرور) Passwords الجديد؛ ثم انتقل إلى قسم (الواي فاي) Wi-Fi. اختر الشبكة التي تريد مشاركتها مع أشخاص آخرين؛ ثم اضغط على خيار (إظهار رمز QR للشبكة) Show Network QR Code. بمجرد أن يمسح الشخص الآخر الرمز باستخدام الكاميرا، سيتصل هاتفه بالشبكة فورًا.

إيقاف ملخصات الإشعارات الذكية لتطبيقات معينة من شاشة القفل مباشرة

قدّمت آبل في تحديث iOS 18.1 مزية ملخصات الإشعارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تلخص الإشعارات في فقرة قصيرة تظهر على شاشة القفل لتسهيل قراءتها.

لكن المزية لا تعمل دائمًا بنحو مثالي، خاصة مع الرسائل النصية وتطبيقات الأخبار. ولهذا السبب، عطلتها آبل لجميع تطبيقات الأخبار في تحديث iOS 18.3. وفي iOS 18.4، يمكنك تعطيلها يدويًا لتطبيقات أخرى بسهولة دون الحاجة إلى فتح قفل الهاتف باتباع الخطوات التالية:

من شاشة القفل، مرر إلى الجهة اليُسرى فوق أي ملخص لإشعار قادم من التطبيق الذي تود تعطيل تلخيص الإشعارات القادمة منه، ثم اضغط على زر (خيارات) Options. اختر (إيقاف ملخصات إشعارات [اسم التطبيق]) “Turn Off [App Name] Summaries. ستستمر في تلقي الإشعارات من التطبيق، ولكن دون تلخيصها.

تخصيص الحد الأعلى لشحن البطارية لتحسين عمرها

تدعم هواتف آيفون مزية الشحن المحسّن للبطارية، وهي مزية تتعلم روتين شحنك اليومي لتقليل مدة بقاء البطارية مشحونة بالكامل؛ إذ تؤخر الشحن إلى نسبة 100%، وكلما انخفضت النسبة عن 100%، قلّت الضغوط على بطارية الليثيوم أيون، مما يقلل من سرعة تلفها بمرور الوقت.

وفي تحديث iOS 18.4، يمكنك تحديد الحد الأقصى للشحن يدويًا بين 80% و 100% لتحسين عمر البطارية. ولتفعيل هذه المزية، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم اختر (البطارية) Battery. اختر (الشحن) Charging، ثم اختر النسبة التي تريد أن يتوقف عندها الشحن.

إمكانية تحويل الملاحظات الصوتية إلى نص قابل للبحث

في iOS 18.4، يمكنك تحويل الملاحظات الصوتية المخزنة في تطبيق المذكرات الصوتية إلى نصوص مكتوبة لتسهيل البحث عن المعلومات المضمنة فيها. وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (المذكرات الصوتية) Voice Memos، ثم اضغط فوق أي مقطع صوتي مسجل سابقًا. اضغط على الزر الثلاثي النقاط، ثم اختر (تعديل التسجيل) Edit Recording. اضغط على زر (نسخ إلى نص) Transcribe، ثم اضغط على زر (تم) Done. يمكنك بعد ذلك البحث عن كلمات معينة داخل النص باستخدام حقل البحث.