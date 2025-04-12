مراجعة شاملة لهاتف سامسونج Galaxy A56 5G الجديد

أطلقت سامسونج آخرًا هاتفها الجديد Galaxy A56 5G الذي يندرج ضمن سلسلة هواتف Galaxy A المتوسطة، ويأتي مع تحسينات ملحوظة مقارنةً بسابقه Galaxy A55. ويقدم هذا الهاتف توازن مثالي بين السعر والأداء، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين الباحثين عن هاتف يتمتع بمزايا متقدمة ويُباع بسعر معقول.

إليك مراجعة شاملة لهاتف Galaxy A56 5G الجديد من سامسونج لتتعرف مواصفاته وأبرز مزاياه:

التصميم

يتميز Galaxy A56 5G بتصميم أنيق ومتين، ويأتي في هيكل مغطى بطبقات زجاجية من نوع +Gorilla Glass Victus على الجهتين الأمامية والخلفية، ويأتي مع إطار مصنوع من الألمنيوم.

يدعم الهاتف معيار IP67 لمقاومة الماء والغبار، ويأتي بسمك يبلغ 7.4 ملم ووزن قدره 198 جرامًا، وهو أنحف وأخف من سابقه، مما يسهل حمله واستخدامه بيد واحدة.

الشاشة

يضم سامسونج Galaxy A56 5G الجديد شاشة Super AMOLED بحجم قدره 6.7 بوصات، وبدقة تبلغ 1080×2340 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا. كما تدعم الشاشة تقنية +HDR10 ويصل سطوعها إلى 1900 شمعة في المتر المربع، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتازة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

المعالج والأداء

يعمل Galaxy A56 5G بمعالج Exynos 1580 المصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 بسعة تصل إلى 256 جيجابايت.

يقدم هذا المعالج أداءً محسّنًا وكفاءة طاقة أعلى مقارنةً بالجيل السابق. ووفقًا لسامسونج، يوفر معالج Exynos 1580 سرعة معالجة أعلى بنسبة تبلغ 18% وزيادة في سرعة وحدة معالجة الرسومات بنسبة تبلغ 17%، وزيادة بنسبة تبلغ 12% في كفاءة وحدة المعالجة العصبية (NPU) مقارنةً بالإصدار السابق. ومع ذلك، لا يتمتع هذا الهاتف بالقوة ذاتها التي تتمتع بها بعض الهواتف المنافسة مثل Google Pixel 8a أو iPhone 16e، خاصةً في المهام الثقيلة.

من ناحية أخرى، أضافت سامسونج إلى هاتف Galaxy A56 ما يُعرف بالذكاء الرائع (Awesome Intelligence)، وهي مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة المخصصة للفئة المتوسطة من هواتف سامسونج. وأبرزها:

مزية “Circle to Search” للبحث المتقدم عبر الإنترنت.

أداة تحرير الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

ممحاة العناصر Object Eraser.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 مع واجهة One UI 7، وسيحصل على تحديثات لنظام التشغيل وتحديثات أمنية لمدة ست سنوات، وتُعد هذه المدة من أطول فترات الدعم في فئة الهواتف المتوسطة.

الكاميرا

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تأتي بالمواصفات التالية:

عدسة رئيسية بدقة تبلغ 50 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/1.8، مع دعم تقنية التثبيت البصري (OIS).

عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل وبزاوية تصوير تبلغ 123 درجة.

عدسة مقربة بدقة قدرها 5 ميجابكسل.

يمكن لكاميرا الهاتف الخلفية التقاط صور واضحة وخالية من التشويش في ظروف الإضاءة المختلفة، وتدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

وأما الكاميرا الأمامية، فتبلغ دقتها 12 ميجابكسل، وتدعم وضع تقليل الضوضاء (Low Noise Mode) الذي يساعد في التقاط صور شخصية مُحسنة في الإضاءة المنخفضة، وتدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

البطارية والشحن

يحتوي Galaxy A56 5G على بطارية بسعة تبلغ 5000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا. ويمكن شحن البطارية حتى 65% في 30 دقيقة، والوصول إلى الشحن الكامل في 68 دقيقة.

السعر

يُباع هاتف سامسونج Galaxy A56 5G الجديد بسعر يبدأ من 1549 ريالًا سعوديًا. ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الرمادي الفاتح (Awesome Lightgray)، والأسود (Awesome Graphite)، والأخضر (Awesome Olive)، والوردي (Awesome Pink).

هل يستحق الشراء؟

يقدم Samsung Galaxy A56 5G تحسينات متعددة في التصميم، والشاشة، والأداء مقارنةً بسابقه. مع ذلك، قد لا يكون الأداء في المهام الثقيلة بنفس مستوى بعض المنافسين مثل Pixel 9a. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن هاتف من الفئة المتوسطة يقدم مزايا متقدمة ودعم طويل الأمد لتحديثات نظام التشغيل، فإن Galaxy A56 5G يُعد خيارًا مناسبًا.

المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy A56 الجديد:

المواصفات Galaxy A56 المعالج معالج (Exynos 1580) من سامسونج. الشاشة 6.7 بوصات من نوع (Super AMOLED). خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 5 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 15. البطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والوردي، والأخضر، والرمادي. الوزن 198 جرامًا. السعر يبدأ من 1549 ريالًا سعوديًا .