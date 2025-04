محادثات لا تُنسى.. OpenAI تُحدث ميزة “الذاكرة” في ChatGPT

أعلنت شركة OpenAI ترقية كبيرة في ميزة “الذاكرة” الخاصة بروبوت المحادثة ChatGPT، مما يتيح له تذكّر تفاصيل أكثر من المحادثات السابقة مع المستخدم، بهدف تحسين مستوى التخصيص وسلاسة التفاعل في كل محادثة جديدة.

وجاء الإعلان عبر منشور رسمي عبر منصة إكس، إذ استعرضت OpenAI مثالًا توضيحيًا يُظهر قدرة ChatGPT الجديدة على استدعاء معلومات كاملة من محادثات سابقة، وليس فقط بعض التفاصيل المحددة كما كان في السابق.

ووفقًا للشركة، فقد بات بإمكان ChatGPT الآن الرجوع إلى سجل المحادثات كاملًا لتقديم ردود أكثر دقة وملاءمة. ففي العرض التوضيحي، طُلب من روبوت المحادثة تذكير المستخدم بما نوقش خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليستدعي محادثتين سابقتين، بل وذهب إلى أبعد من ذلك بإبراز تفاصيل إضافية تعود إلى أوقات سابقة، مما يعكس مدى التقدم في قدراته التذكّرية.

وقالت OpenAI في بيانها: “إن المحادثات الجديدة ستُبنى بنحو طبيعي على ما يعرفه ChatGPT سابقًا عنك، مما يجعل التفاعل أكثر سلاسة وتخصيصًا بما يتلاءم مع أسلوبك الشخصي”.

Starting today, memory in ChatGPT can now reference all of your past chats to provide more personalized responses, drawing on your preferences and interests to make it even more helpful for writing, getting advice, learning, and beyond. pic.twitter.com/s9BrWl94iY

— OpenAI (@OpenAI) April 10, 2025