آبل تطرح رسميًا خدمة الخرائط عبر الويب مع دعم الأجهزة المحمولة

أعلنت شركة آبل إنهاء المرحلة التجريبية لخدمة الخرائط “Apple Maps” عبر الويب، لتصبح متاحة الآن رسميًا للمستخدمين عبر متصفحات الإنترنت، ومن ذلك الهواتف الذكية بنظامي iOS وأندرويد.

وكانت آبل قد أطلقت النسخة التجريبية من خدمة الخرائط “Apple Maps” في الويب العام الماضي، مما أتاح للمستخدمين من خارج نظام iOS لأول مرة الوصول إلى خدمة الخرائط الخاصة بها، كما أصبحت الخدمة الآن تعمل على نطاق أوسع.

وبات من الممكن الآن الوصول إلى الخدمة من خلال الرابط الرسمي maps.apple.com، بدلًا من العنوان السابق المخصص للنسخة التجريبية. وتُعد أبرز ميزة في هذا التحديث دعم الهواتف المحمولة، إذ كانت الخدمة تقتصر في السابق على متصفحات الويب لأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية فقط.

ولن يؤثر هذا التحديث كثيرًا في مستخدمي آيفون، لكنه يمنح مستخدمي أندرويد خيارًا جديدًا لتصفح خرائط آبل من متصفح الهاتف مباشرة.

وتتيح واجهة الويب للمستخدمين استكشاف الخريطة والبحث عن الشركات والمعالم، فضلًا عن عرض الاتجاهات والاطلاع على “الأدلة الإرشادية”. وفي المقابل، ما زالت بعض المزايا غير متوفرة، مثل الخرائط الخاصة بالنقل العام والمباني الثلاثية الأبعاد، كما لا يمكن تسجيل الدخول باستخدام حساب آبل للوصول إلى الأماكن المحفوظة أو الأدلة المُخصصة.

وكانت آبل قد أضافت قبل أشهر ميزة “انظر في الأنحاء Look Around” إلى إصدار الويب، وهي ميزة تتيح استكشاف المناطق المحيطة عبر عرض بانورامي بزاوية قدرها 360 درجة. ويمكن تفعيل هذه الميزة أينما توفرت من خلال النقر على أيقونة المنظار داخل الخريطة.

وأكدت آبل أنها ستواصل تطوير نسخة الويب من خدمة الخرائط مع إضافة مزايا جديدة، ودعم المزيد من المنصات في المستقبل.