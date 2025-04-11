بلمسة واحدة.. أدوبي تكشف عن وكلاء ذكاء اصطناعي يُحرّرون الصور والفيديو

أعلنت شركة أدوبي أنها تعمل على تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين لبرنامجي “فوتوشوب Photoshop” و “بريميير برو Premiere Pro”، بهدف مساعدة المستخدمين في اقتراح تعديلات على الصور ومقاطع الفيديو وتنفيذها تلقائيًا، وذلك وفقًا لما أوضحته الشركة عبر موقعها الرسمي.

ويحمل وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص ببرنامج فوتوشوب اسم “الوكيل الإبداعي Creative Agent”، وسيظهر من خلال لوحة جديدة عائمة تُدعى Actions، إذ يقترح تعديلات ذكية تستند إلى تحليل محتوى الصورة.

وعلى سبيل المثال: يمكن للوكلاء اقتراح إزالة الأشخاص من الخلفية، أو تعميق مجال الرؤية عبر تمويه العناصر الواقعة خلف الموضوع الرئيسي، ويكفي أن ينقر المستخدم على الاقتراح ليُطبق تلقائيًا.

ويأتي هذا التوجه استكمالًا للمزايا التي طرحتها أدوبي سابقًا، مثل أدوات تمديد الصور وملء الفراغات، أو إزالة العناصر غير المرغوبة.

وأما الآن، فتطمح أدوبي إلى جعل هذه التجربة أكثر تفاعلية، إذ سيكون بمقدور المستخدمين إصدار الأوامر بلغة طبيعية، مما يُبسّط عملية تنفيذ التعديلات المتقدمة التي تتطلب مهارات معقدة.

وفي مقطع فيديو استعراضي نشرته الشركة، طلب أحد المستخدمين من الوكيل تنظيف صورة ما وإضافة صندوق نص خلف أحد الأشخاص، فرد الوكيل بسرد الخطوات تلقائيًا، مثل إزالة الأشخاص في الخلفية، وتعديل الإضاءة، والتخلص من العناصر المشتتة، وإنشاء طبقات للعنصر والنص وتنظيمها ضمن لوحة الطبقات.

وفيما يتعلق ببرنامج Premiere Pro، فإن أدوبي تعتزم تطوير وكيل ذكاء اصطناعي بناءً على ميزة Media Intelligence، التي أُطلقت الأسبوع الماضي، وتتيح تحليل مقاطع الفيديو لاكتشاف العناصر وتركيبة المشهد، وسيساعد الوكيل المستقبلي في إنشاء مونتاج أولي بناءً على الأوامر النصية.

وسيساعد الوكيل الإبداعي المستقبلي في برنامج Premiere Pro على تحسين اختيارات اللقطات وضبط الألوان ودمج الصوت وغير ذلك. كما أطلقت الشركة ميزة Generative Extend، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإضافة ثوانٍ إضافية إلى المقاطع لتسهيل الانتقالات.

ومن المقرر أن تُقدّم أدوبي أول وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصين ببرنامج فوتوشوب خلال فعاليات مؤتمرها القادم في العاصمة البريطانية لندن نهاية شهر أبريل الجاري.