تُعدّ الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن توازن بين الأداء والسعر. ويُعدّ كل من Pixel 9a من جوجل و Galaxy A36 من سامسونج من أبرز وأحدث الهواتف المتوسطة التي يمكنك التفكير في اختيارها إذا كنت ترغب في شراء هاتف أندرويد من الفئة المتوسطة يتضمن مزايا متقدمة وخاصة مزايا الذكاء الاصطناعي.

ولمساعدتك في تحديد الهاتف المناسب لك، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Pixel 9a و Galaxy A36:

التصميم

يتميز Pixel 9a بتصميم جديد يختلف عن سابقاته، فقد تخلّت جوجل عن الشريط الأفقي الذي يحيط بالجهة العلوية الخلفية من الجهاز، واستبدلته بإطار مسطح يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية. ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان، هي: الوردي (Peony)، والأزرق (Iris)، والأبيض (Porcelain)، والأسود (Obsidian). ويتمتع بمقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.

وأما Galaxy A36 فيأتي بتصميم أنيق مع حافات مسطحة ويحيط بعدسات الكاميرا الخلفية إطار واحد كبير وبارز على عكس تصميم الطراز السابق الذي يضم ثلاث عدسات للكاميرا الخلفية كل واحدة محاطة بإطار منفصل عن الآخر.

يتوفر الهاتف بأربعة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والأخضر (Lime)، والأرجواني (Lavender). ويتمتع بمقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP67.

الشاشة

يضم هاتف جوجل Pixel 9a شاشة من نوع pOLED بمقاس قدره 6.3 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1080×2424 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما تدعم خاصية التشغيل الدائم (Always-on display)، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2700 شمعة في المتر المربع؛ مما يوفر تجربة مشاهدة واضحة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

وأما هاتف سامسونج Galaxy A36 فيضم شاشة Super AMOLED بمقاس قدره 6.7 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1080×2340 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 1900 شمعة في المتر المربع.

وتدعم الشاشة خاصية التشغيل الدائم، وتأتي محمية بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus Plus، مما يوفر حماية إضافية ضد الخدوش والصدمات.

الأداء والمعالج

يعمل Pixel 9a بمعالج Google Tensor G4، وهو المعالج نفسه المستخدم في هواتف Pixel الرائدة، مما يوفر أداءً قويًا في التطبيقات والألعاب. ويأتي الهاتف مزودًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 128 أو 256 جيجابايت.

وأما Galaxy A36 5G فيعمل بمعالج Snapdragon 6 Gen 3، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 128 أو 256 جيجابايت. ويتمتع الهاتف بأداء جيد مناسب للاستخدام اليومي، ولكنه قد يكون أقل قوة في التعامل مع التطبيقات الثقيلة مقارنةً بهاتف Pixel 9a.

كلا الهاتفين يدعمان مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور، ومزية البحث Circle to Search، ويعمل كلا الهاتفين بنظام أندرويد 15> وفيما يتعلق بالتحديثات البرمجية توفر جوجل سبع سنوات من تحديثات نظام التشغيل والتحديثات الأمنية لهاتف Pixel 9a؛ مما يضمن للمستخدمين الحصول على أحدث المزايا والتحسينات لمدة طويلة.

وأما سامسونج، فتَعِد بتقديم ستة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل وتحديثات أمنية لهاتف Galaxy A36 5G، وهو تحسن ملحوظ مقارنةً بالإصدارات السابقة من سلسلة A.

الكاميرا

يضم Pixel 9a كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الرئيسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية فائقة الاتساع بدقة قدرها 13 ميجابكسل. وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل. وتدعم الكاميرات الخلفية والأمامية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

وبفضل مزايا الذكاء الاصطناعي من جوجل، يقدم الهاتف تجربة تصوير مميزة مع مزايا مثل الممحاة السحرية ووضع التصوير الليلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وأما Galaxy A36 5G، فيضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الرئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة مقربة بدقة قدرها 5 ميجابكسل. وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل وتدعم الكاميرات الخلفية والأمامية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

البطارية والشحن

يحتوي Pixel 9a على بطارية تبلغ سعتها 5100 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 23 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 7.5 واط.

وأما Galaxy A36 5G فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، ويمكن شحن الهاتف بالكامل خلال 68 دقيقة.

السعر

يُباع Pixel 9a بسعر يبدأ من 499 دولارًا، وأما Galaxy A36 5G فيُباع بسعر قدره 339 دولارًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 128 جيجابايت.

أيهما تختار؟

إذا كنت تبحث عن هاتف يتمتع بأداء قوي، وكاميرا متميزة، ويدعم الشحن اللاسلكي، وسيحصل على تحديثات برمجية لمدة طويلة، فاختر هاتف جوجل Pixel 9a. وأما إذا كنت تبحث عن هاتف يضم شاشة كبيرة، ويدعم الشحن السريع، ويُباع بسعر يقل عن 400 دولار، فإن هاتف سامسونج Galaxy A36 5G سيكون مناسبًا لك.

المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy A36 و Pixel 9a:

المواصفات Galaxy A36 Pixel 9a المعالج معالج (Snapdragon 6 Gen 3) من كوالكوم. معالج (Tensor G4) من جوجل. الشاشة 6.7 بوصات من نوع (Super AMOLED). 6.3 بوصات من نوع (P-OLED). خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 6 أو 8 جيجابايت. 8 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 5 ميجابكسل. ثُنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 15. أندرويد 15. البطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة. تبلغ سعتها 5100 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والأرجواني، والأخضر، والأبيض. الأبيض، والأسود، والبنفسجي، والوردي. الوزن 195 جرامًا. 186 جرامًا. السعر 339 دولارًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 128 جيجابايت. يبدأ من 499 دولارًا.