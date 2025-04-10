صراع يتجدد.. إيلون ماسك في مرمى نيران OpenAI

قدّمت شركة OpenAI دعوى قضائية مضادة ضد إيلون ماسك متهمةً الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا و xAI بقيادة حملة ممنهجة تهدف إلى الإضرار بالشركة.

وقالت OpenAI في ملف الدعوى إن ماسك يستغل منصته “إكس” التي تضم ملايين المستخدمين لتنفيذ حملات تشويه، وتقديم دعاوى قضائية عبثية، فضلًا عن السعي إلى الحصول على مستندات داخلية بذرائع غير صحيحة.

ووصفت الشركة محاولة ماسك الاستحواذ على أصولها بأنها “خدعة” تهدف إلى فرض سيطرته عليها. وطالبت المحكمة بوضع حد لتلك الهجمات، وتحميل ماسك المسؤولية القانونية، وتعويض الشركة عن الأضرار.

ويعود أصل النزاع إلى عام 2015 حين شارك ماسك في تأسيس OpenAI قبل أن يغادرها لاحقًا، ويُطلق شركته المنافسة xAI. وفي مارس 2024، رفع ماسك دعوى ضد OpenAI ومديرها التنفيذي سام ألتمان، متهمًا إياهما بالتخلي عن الهدف الأصلي غير الربحي للشركة. وقد نفت OpenAI هذه المزاعم، ووصفت تحركات ماسك بأنها محاولات متعمدة لتعطيل منافس مباشر له.

وأكّدت OpenAI التزامها بهيكلها غير الربحي، مشيرة إلى أنها تطمح لأن تصبح “أكثر مؤسسة غير ربحية كفاءة في التاريخ”. وعدّت أن هجمات ماسك تشكّل خطوات تكتيكية تستهدف إضعاف الشركة والسيطرة على تقنياتها.

وتكتسب القضية أهمية خاصةً في ظل حاجة OpenAI إلى التحوّل إلى هيكل ربحي قبل نهاية العام الجاري، لاستكمال جولة تمويلية ضخمة تُقدّر بنحو 40 مليار دولار. وتُهدد المواجهة القانونية مع ماسك بعرقلة هذا الجدول الزمني الحرج.

ومن المقرر أن تبدأ جلسات المحكمة في ربيع عام 2026، في وقتٍ يواصل فيه ماسك تعزيز موقع شركته xAI من خلال استحواذها الكامل على منصة “إكس”، في خطوة يُرجح أن ترفع قيمة شركته الناشئة في قطاع الذكاء الاصطناعي.