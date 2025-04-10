سامسونج تُعلن اقتراب إطلاق روبوتها المنزلي الذكي Ballie

كشفت شركة سامسونج رسميًا عن استعدادها لإطلاق روبوتها المنزلي Ballie خلال صيف عام 2025 الجاري بعد سلسلة من العروض التشويقية خلال الأشهر الأخيرة.

وأتاحت الشركة بالفعل إمكانية التسجيل للحجز الأولي عبر موقعها الإلكتروني في عدد من الدول، مثل الولايات المتحدة.

ويأتي الروبوت Ballie بتصميم كروي صغير يعتمد على عجلتين للحركة، وقد طُوّر ليكون مساعدًا شخصيًا داخل المنزل، إذ يضم مكبر صوت وميكروفونًا، إضافة إلى جهاز عرض مدمج يمكنه عرض المعلومات على الجدران.

وكانت سامسونج قد أعلنت أول مرة روبوت Ballie عام 2020، لكنه خضع منذ ذلك الحين لسلسلة من التحسينات التقنية.

ويشبه Ballie في بعض مهامه الشاشات الذكية، إذ يتيح التحكم في أجهزة المنزل عبر منصة SmartThings التابعة لسامسونج، لكنه يتميّز عن المنافسين، مثل روبوت Astro من أمازون، بامتلاكه قدرات ذكاء اصطناعي توليدي.

وقد تعاونت سامسونج مع جوجل لإدماج قدرات Gemini المتعددة الوسائط في الروبوت، إلى جانب نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية الخاصة بها، مما يتيح له معالجة بيانات مرئية من الكاميرا، والتفاعل مع الأوامر الصوتية، وفهم بيانات المستشعرات المحيطة به.

وبحسب سامسونج، فإن روبوت Ballie سوف يتمكن من تقديم اقتراحات شخصية، مثل نصائح في تنسيق الملابس بناءً على مظهر المستخدم، أو تقديم إرشادات صحية استنادًا إلى حالته المزاجية.

وعلى سبيل المثال: عندما يقول المستخدم “أشعر بالتعب”، يمكن للروبوت تحليل البيانات، وتقديم توصيات لتحسين نمط النوم أو زيادة النشاط البدني، اعتمادًا على مصادر موثوقة، وتكامل مع الأجهزة المنزلية الذكية.

وكانت عروض Ballie التجريبية قد جذبت الانتباه في فعاليات مختلفة، حيث عرض الروبوت معلومات على الجدران، وتفاعل مع المستخدمين صوتيًا، بل وسمح بالتحكم فيه عبر أزرار افتراضية تُعرض أرضًا ويتم الضغط عليها بالقدم، لكن كل تلك العروض السابقة كانت ضمن بيئات تجريبية محكومة، ولم يُتح للصحفيين أو الزوار فرصة التفاعل الحر مع الجهاز.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتسابق فيه شركات كبرى على دخول سوق الروبوتات المنزلية، إذ تعمل كل من آبل وميتا وجوجل على تطوير نماذجها الخاصة، في حين أعلنت LG العام الماضي مشروعًا مشابهًا لـ Ballie.

يُذكر أن الروبوتات المنزلية لم تنجح حتى الآن في ترسيخ مكانتها على الرغم من المحاولات المستمرة منذ سنوات ما لم تُقدّم حالات استخدام واضحة ومفيدة. ومع ذلك، فإن إطلاق Ballie رسميًا يمنح سامسونج أفضلية مبكرة.

ولم تكشف سامسونج حتى الآن عن سعر الروبوت المنزلي الذكي Ballie حتى الآن.