الذكاء الاصطناعي يجتاز اختبار تورينج الشهير.. فهل اقتربنا فعلًا من الذكاء البشري؟

ضجت الأوساط التقنية والإعلامية خلال الأيام الماضية بأخبار وتقارير تتحدث عن نجاح روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي في اجتياز (اختبار تورينج) Turing test رسميًا، وهو الاختبار الذي لطالما عدِّه الكثير من الخبراء والباحثين المعيار النهائي والمؤشر الحاسم لتقييم ذكاء الآلة وقدرتها على محاكاة الذكاء البشري.

واستندت هذه الضجة الإعلامية إلى دراسة أولية حديثة أجراها باحثان متخصصان في جامعة كاليفورنيا في سان دييجو، ولكنها أعادت إلى الواجهة الجدل القديم حول مدى فعالية اختبار تورينج نفسه كمقياس حقيقي لذكاء الآلات، خاصة وأن الاختبار يمتلك تاريخًا حافلًا بالخلافات والتساؤلات. فما تفاصيل هذه الدراسة الجديدة، وماذا يعني اجتياز بعض النماذج لهذا الاختبار في مجال الذكاء الاصطناعي؟

تفاصيل الدراسة الحديثة ونتائجها:

نُشرت الدراسة الأولية، التي أثارت الجدل حول تجاوز اختبار تورينج، والتي أجراها عالما الإدراك كاميرون جونز، وبنجامين بيرجن، في شهر مارس الماضي، ولكنها لم تخضع بعد لمراجعة الأقران، مما يعني أن نتائجها لا تزال تحتاج إلى تدقيق علمي إضافي.

وقد ركزت هذه الدراسة في تقييم أداء أربعة نماذج لغوية كبيرة متباينة، وهي: (ELIZA)، وهو نموذج قديم يعود إلى الستينيات، و(GPT-4o)، و(LLaMa-3.1-405B)، و(GPT-4.5).

واعتمدت الدراسة على تصميم تجريبي دقيق تضمن مشاركة مجموعة من المتطوعين في ثماني جولات تفاعلية من المحادثات النصية، وفي كل جولة، أدى المتطوعون دور (المحقق)، الذي يتبادل الرسائل النصية بنحو متزامن مع (شاهدين)، وقد كان أحد هذين الشاهدين إنسانًا حقيقيًا، بينما كان الشاهد الآخر نموذجًا لغويًا كبيرًا من النماذج الأربعة المختبرة. وصُممت التجربة بمشاركة 284 شخصًا، عينهم الباحثون عشوائيًا لتأدية دور المحقق أو دور الشاهد لضمان عدم وجود تحيز في النتائج.

وخلال الاختبار، طُلب من المشاركين الذين عُينوا كمحققين التفاعل مع كلا الشاهدين في وقت واحد عبر شاشة مقسمة – وقد صُممت واجهة الاختبار خصوصًا لمحاكاة واجهة المراسلة النصية التقليدية التي اعتاد عليها المستخدمون – لمدة زمنية محددة قدرها خمس دقائق، مما أتاح للمحققين فرصة لطرح أسئلة متنوعة ومحاولة تحديد هوية كل من يتحدثون معه.

وبعد انتهاء مدة التفاعل، اتخذ كل محقق قرارًا بشأن أي من الشاهدين كان الإنسان وأيهما كان الذكاء الاصطناعي بناءً على طبيعة الاستجابات التي تلقوها.

وأظهرت نتائج الدراسة تباينًا كبيرًا في قدرة النماذج اللغوية المختلفة على خداع المشاركين، فقد تبين أن نموذج (GPT-4.5) من شركة (OpenAI) كان الأكثر نجاحًا في محاكاة الإنسان، إذ عدِّه المشاركون هو الإنسان في نسبة مذهلة بلغت 73% من الحالات. وحقق نموذج (LLaMa-3.1-405B) من شركة ميتا أيضًا أداءً جيدًا نسبيًا، إذ صُنف على أنه الإنسان في 56% من الحالات.

في حين فشل النموذجان الآخران، وهما: ELIZA، و GPT-4o، في خداع المشاركين إلا في نسب منخفضة بلغت 23% و 21% من الحالات على التوالي، مما يشير إلى وجود اختلافات واضحة في قدرات هذه النماذج على توليد استجابات شبيهة بالبشر.

ما اختبار تورينج وما تاريخه؟

لفهم دلالة هذه النتائج، يجب معرفة ما اختبار تورينج؟ تعود الجذور الأولى لمفهوم اختبار تورينج إلى عام 1948، إذ قدمه عالم الرياضيات وعالم الحاسوب الإنجليزي الرائد (آلان تورينج) Alan Turing، في ورقة بحثية رائدة حملت عنوان (الآلات الذكية) Intelligent Machinery، وفي تصوره الأصلي، لم يكن الاختبار مجرد محادثة نصية كما هو شائع اليوم، بل اقترحه تورينج في البداية كتجربة ذهنية تتمحور حول لعبة الشطرنج. وتضمنت هذه التجربة ثلاثة مشاركين بشريين يتفاعلون مع (آلة ورقية) paper machine – وهي آلة نظرية بحتة لم تكن موجودة فعليًا – وتمثلت أدوار المشاركين البشريين في لاعبين اثنين يتنافسان، ومشغل واحد مسؤول عن تنفيذ خطوات الآلة النظرية بناءً على قواعد محددة.

ثم أعاد (آلان تورنج) لاحقًا في الورقة البحثية العلمية، التي نشرها في عام 1950 بعنوان (الآلات الحاسوبية والذكاء) Computing Machinery and Intelligence، صياغة فكرته بشكلها الشهير وتقديمها تحت اسم جديد وهو (لعبة المحاكاة) imitation game، وزعم تورينج أن هذه اللعبة تمثل وسيلة عملية وقابلة للقياس لتحديد قدرة الآلة على إظهار سلوك ذكي يكون مكافئًا لسلوك الإنسان وتقييمه.

وشملت (لعبة المحاكاة) هذه ثلاثة أطراف:

المشارك ( A ): امرأة.

A امرأة. المشارك ( B ): رجل.

B رجل. المشارك (C): المحقق، الذي يمكن أن يكون من أي من الجنسين والذي يكون معزولًا عن المشاركين (A) و(B)، ويتواصل معهما عبر وسيلة نصية فقط، مثل الكتابة من بُعد، في تصور تورينج الأصلي.

وكانت تتمثل مهمة المحقق (C) في طرح سلسلة من الأسئلة على كل من (A) و(B)، بهدف تحديد هوية كل منهما الحقيقية، أي معرفة أيهما الرجل وأيهما المرأة بناءً على استجاباتهم النصية.

وعند هذه النقطة، طرح تورينج السؤال المحوري الذي يمثل جوهر الاختبار: ماذا سيحدث لو أن آلةً حلت محل الطرف (A) في هذه اللعبة؟ هل سيُخدع المحقق في تحديد هوية الطرفين بمعدل تكرار الخطأ نفسه الذي يقع فيه عندما يكون التنافس قائمًا بين رجل وامرأة؟

وكان الدافع وراء تصميم هذه اللعبة هو رغبة تورينج في استبدال السؤال الفلسفي العميق والمُحيّر: هل يمكن للآلات أن تفكر؟ بسؤال آخر أكثر عملية وقابلية للاختبار التجريبي. ورأى تورينج أن السؤال الأصلي كان ملتبسًا للغاية، لأن المعاني الشائعة لكلمتي (آلة) و(تفكير) تفتقر إلى الدقة الكافية لإجراء تحقيق علمي مُرضٍ، مما يجعل الإجابة عليه شبه مستحيلة. لذلك، قدم (لعبة المحاكاة) كبديل سلوكي يمكن ملاحظته وتقييمه.

ومع مرور الوقت، اكتسبت هذه التجربة الفكرية شهرة واسعة وأصبحت تُعرف شعبيًا باسم (اختبار تورينج)، ومع أن سياقات تطبيق الاختبار قد تنوعت لاحقًا، إذ لم يَعد يقتصر على التمييز بين الجنسين، ولكن بنيته الأساسية ظلت كما هي، محقق يتفاعل نصيًا مع كيانين مخفيين – عادةً ما يكونوا إنسان وآلة – ويحاول التمييز بينهما، بناءً على جودة وقدرة المحاكاة اللغوية والسلوكية التي يبديها كل منهما.

لماذا يثير اختبار تورينج الجدل؟

لقد اكتسب اختبار تورينج شهرة واسعة كأداة لتقييم ذكاء الآلات، ومع ذلك؛ يواجه انتقادات عميقة وجذرية تطعن في مصداقيته وصلاحيته كمقياس دقيق وشامل للذكاء الاصطناعي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الانتقادات لا تقلل بالضرورة من أهمية الاختبار التاريخية أو قدرته على قياس جانب معين من أداء الآلة، لكنها تشكك في كونه الحكم النهائي على ذكاء الآلة.

وتتركز أبرز الاعتراضات الجوهرية الموجهة ضد اختبار تورينج في أربع نقاط رئيسية، كل منها يسلط الضوء على قصور جوهري في منهجيته أو افتراضاته الأساسية:

1- الخلط بين محاكاة السلوك والتفكير الحقيقي:

يشدد النقاد على أن الاختبار، في جوهره، يقيس قدرة الآلة على تقليد السلوك الحواري البشري ببراعة، وليس قدرتها على التفكير أو الفهم بمعناهما العميق، إذ يعني النجاح في الاختبار أن الآلة استطاعت توليد استجابات نصية مقنعة لدرجة أنها تخدع المحقق البشري، لكن هذا لا يستلزم بالضرورة وجود عمليات معرفية عليا مثل الوعي، أو الفهم السياقي وراء هذه الاستجابات.

ومن ثم؛ ليس هناك أي تناقض منطقي في القول إن النظام يمكنه اجتياز لعبة المحاكاة بنجاح فائق، أي إظهار سلوك خارجي مقنع في حين أنه في حقيقة الأمر يفتقر تمامًا للقدرة على التفكير المستقل أو الشعور أو الفهم الحقيقي الذي يميز العقل البشري، وهنا قد يعكس النجاح تطورًا كبيرًا في البرمجة ومعالجة اللغة الطبيعية، لا تطابقًا في الذكاء.

2- إشكالية تشبيه العقل بالآلة:

تكمن إحدى نقاط الضعف الجوهرية في اختبار تورينج في الافتراض الضمني الذي استند إليه آلان تورينج نفسه عند تصميمه للاختبار، وهو افتراض أن الدماغ البشري يمكن تفسيره في جوهره كآلة معقدة تعمل وفق مبادئ ميكانيكية أو حسابية.

وتواجه هذه النظرة الاختزالية للعقل البشري رفضًا قاطعًا من العديد من الأكاديميين والفلاسفة وعلماء الأعصاب الذين يؤكدون أن التجارب الذاتية الواعية، والعواطف، والإبداع، والتعقيد البيولوجي الضخم للدماغ البشري بشبكاته العصبية المعقدة وتفاعلاته الكيميائية والكهربائية المتشابكة، تبدو بطبيعتها غير قابلة للتفسير أو الاختزال إلى مجرد عمليات ميكانيكية أو حسابية صرفة.

وبناءً على ذلك، إذا كانت المقارنة الجوهرية التي يعتمد عليها اختبار تورينج، وهي قياس أداء آلة حاسوبية ومقارنته بأداء الدماغ البشري يُفترض بشكل غير دقيق أو غير مثبت أنه مماثل للآلة في طبيعته الأساسية، مبنية على هذه الفرضية الفلسفية والعلمية المشكوك في صحتها، فإن صلاحية الاختبار نفسه كأداة لقياس “الذكاء” المشترك بين الإنسان والآلة تصبح بالضرورة موضع شك وتساؤل جدي، فالقياس يصبح غير دقيق إذا كان أساس المقارنة نفسه غير سليم.

3- تجاهل طبيعة العمليات الداخلية المختلفة (مشكلة الصندوق الأسود):

يعاني اختبار تورينج مما يُعرف بمشكلة (الصندوق الأسود)؛ فهو يركز كليًا في المخرجات السلوكية المرئية – النص المكتوب أو الاستجابات – ويتجاهل تمامًا الآليات والعمليات الداخلية، التي أدت إلى إنتاج هذه المخرجات، فالآلة تعالج البيانات بناءً على خوارزميات وتدريب وتنفيذ تعليمات برمجية محددة، في حين يصل الإنسان إلى استنتاجاته بناءً على فهم عميق للسياق، وحدس، وخبرات متراكمة، وعواطف، وقدرة على بناء المعنى وتفسير النوايا.

وبما أن الآليات الداخلية لتوليد الاستجابات تختلف اختلافًا جذريًا وكيفيًا بين الإنسان الآلة، فإن الحكم على تطابق (الذكاء) بناءً على مجرد تشابه ظاهري في المخرجات يُعدّ مقارنة سطحية وغير كافية، تتجاهل الفروق الجوهرية في كيفية عمل كل منهما.

4- محدودية نطاق الاختبار:

يُنتقد الاختبار بشدة لتركيزه الحصري والضيق في قدرة واحدة فقط، وهي القدرة على إجراء محادثة نصية مقنعة تحاكي الإنسان، في حين أن الذكاء البشري، والذكاء بنحو عام كمفهوم، هو ظاهرة متعددة الأوجه وشديدة التعقيد، إنه يشمل طيفًا واسعًا من القدرات تتجاوز مجرد المحادثة اللغوية، مثل: القدرة على حل المشكلات المعقدة وغير المألوفة، والإبداع الفني والعلمي، والتعلم من تجارب قليلة والتكيف مع بيئات وظروف جديدة، والذكاء العاطفي والاجتماعي، والتفكير النقدي، والتفاعل الجسدي الماهر مع العالم المادي.

لذلك لا يمكن أن يكون اختبار جانب واحد فقط من هذه القدرات المتشعبة، مهما بلغت درجة إتقان الآلة فيه، مؤشرًا كافيًا أو شاملًا للحكم على مستوى (الذكاء) الكلي للكيان المختبَر، تمامًا كما لا يمكن الحكم على عبقرية عالم فيزياء بمجرد قدرته على إجراء محادثة عادية.

النتائج في سياقها.. ذكاء حقيقي أم محاكاة متقنة؟

بالعودة إلى الدراسة الحديثة، التي أعلنت اجتياز نموذج (GPT-4.5) لاختبار تورينج، سنجد أن الباحثين القائمين عليها قد وضعوا هذا الاستنتاج ضمن إطار تفسيري محدد وحذر، إذ قالوا صراحةً في ورقتهم البحثية: “إن اختبار تورينج هو مقياس لقابلية الاستبدال (substitutability)؛ أي أنه يقيس مدى قدرة نظام الذكاء الاصطناعي على أن يحل وظيفيًا محل شخص حقيقي ضمن سياق تفاعلي محدد، دون أن يتمكن الطرف الآخر في التفاعل من اكتشاف هذا الإحلال أو ملاحظة أي فارق جوهري”.

ويحمل هذا التوصيف الذي يقدمه الباحثون أنفسهم دلالة بالغة الأهمية؛ فهو يشير بوضوح إلى أنهم لا يتبنون بالضرورة التفسير الشائع الذي يساوي بين النجاح في الاختبار وامتلاك ذكاء مكافئ للذكاء البشري. وبدلًا من ذلك، يميلون إلى رؤية الاختبار كمؤشر على مدى إتقان الآلة لعملية محاكاة السلوك الذكي للإنسان وإظهار أداء لا يمكن تمييزه عن الأداء البشري في مهمة محددة، وهي المحادثة النصية في هذه الحالة.

ويتناغم هذا التفسير بنحو كبير مع الجذور التاريخية للاختبار، أي (لعبة المحاكاة) الأصلية التي اقترحها تورينج، والتي كان هدفها الأساسي هو قياس القدرة على التقليد والخداع.

وعلاوة على ذلك، لم تخلُ شروط الدراسة من بعض المحددات، التي قد تؤثر في قوة النتائج وعمقها، فمدة التفاعل البالغة خمس دقائق تُعدّ قصيرة نسبيًا في سياق تقييم القدرات الحوارية والفكرية، فمن السهل على نظام ذكاء اصطناعي متقدم الحفاظ على واجهة متماسكة ومقنعة خلال هذه المدة القصيرة، في حين قد تبدأ التناقضات أو الاستجابات غير الطبيعية أو الافتقار للفهم العميق بالظهور بنحو أوضح خلال محادثات أطول وأكثر تعقيدًا تتطلب استمرارية في السياق والتفكير.

كما أشارت الدراسة إلى أنه طُلب من كل نموذج من النماذج اللغوية الكبيرة أن يتبنى شخصية محددة أثناء التفاعل مع المحققين. ومع ذلك، فإن تفاصيل هذه الشخصيات الموجهة وكذلك تأثيرها الفعلي في أداء النماذج وقدرتها على إقناع المحققين، غير واضح في الورقة البحثية المنشورة. ويترك هذا الغموض الباب مفتوحًا أمام احتمال أن تكون هذه الشخصيات قد ساهمت في تبسيط المهمة على النموذج أو وجهت سلوكه بطريقة جعلته يبدو أكثر إنسانية مما هو عليه في الواقع.

الخلاصة.. المحاكاة المتقنة لا تعني ذكاءً أصيلًا:

في ضوء مجمل المعطيات والحجج التي عُرضت في هذا المقال، بدءًا من التفسير الحذر الذي قدمه الباحثون أنفسهم لدلالات نتائج الاختبار، ومرورًا بالاعتراف الصريح بالقيود المنهجية التي تكتنف تصميم الدراسة وتنفيذها، ووصولًا إلى الفهم العلمي الحالي والمستنير لقدرات الذكاء الاصطناعي وحدوده التقنية الراهنة، يمكننا أن نستنتج بدرجة عالية من الثقة أن نموذج (GPT-4.5) لا يزال بعيدًا كل البعد عن الارتقاء إلى مستوى الذكاء البشري الشامل والمتعدد الأوجه، وإن كان قد أظهر قدرة استثنائية على محاكاة الأنماط اللغوية للحوار البشري، ونجح في إقناع نسبة كبيرة من الناس ضمن ظروف التفاعل القصيرة والمحددة للتجربة.

وفي هذا السياق، تؤكد هذه النتيجة مجددًا الإشكاليات العميقة والمستمرة المحيطة بصلاحية اختبار تورينج نفسه كأداة نهائية للحكم على ذكاء الآلات؛ إذ يظل اختبار تورينج، بتاريخه المثير للجدل واعتراضاته الجوهرية، مقياسًا للقدرة على المحاكاة أكثر منه مقياسًا للذكاء والفهم العميق. وفي الوقت الحالي، يمكن القول بثقة إن (GPT-4.5) وأمثاله يقدمون محاكاة متقدمة ومقنعة، لكنها تظل محاكاة، وليست بالضرورة ذكاءً بشريًا حقيقيًا.