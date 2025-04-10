إنستاجرام تعتزم إطلاق تطبيق رسمي لأجهزة آيباد بعد سنوات من الانتظار

أفاد تقرير جديد نشره موقع “ذا إنفورميشن” التقني بأن شركة ميتا تعمل حاليًا على تطوير إصدار رسمي من تطبيق إنستاجرام لأجهزة آيباد، وذلك بعد أكثر من عقدٍ من تجاهلها أجهزة آبل اللوحية.

وما زال مستخدمو آيباد يعتمدون حتى الآن على نسخة مُكبّرة من تطبيق إنستاجرام المخصص لهواتف آيفون، مما يجعل إطلاق الشركة إصدارًا أصليًا من التطبيق مخصصًا للشاشات الكبيرة خطوة طال انتظارها من المستخدمين.

ووفقًا للمصادر، فإن هذه الخطوة تأتي في ظل الوضع القانوني غير المؤكد لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، خاصةً بعد التهديدات المتعلقة بقانون “البيع أو الحظر” الذي يستهدف التطبيق، بالإضافة إلى السياسات التجارية التي تتضمن فرض ترامب تعريفات جمركية على الواردات، وتشير التقديرات إلى أن هذه الظروف قد دفعت ميتا إلى إعادة النظر في أولوياتها.

وكان رئيس إنستاجرام، آدم موسيري، قد برر في تصريحات سابقة خلال عام 2022 عدم تطوير تطبيق لأجهزة آيباد بأن عدد مستخدمي المنصة عبر آيباد لا يُعد كافيًا ليكون أولوية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الفريق يركّز على أولويات أخرى.

وكرر موسيري الموقف نفسه في عام 2023، موضحًا أن الموارد البشرية المتاحة تفرض اختيار أكثر المشاريع تأثيرًا في أداء المنصة.

وتُعد تجربة استخدام التطبيق عبر خاصية “منظم الواجهة Stage Manager” في أجهزة آيباد المدعومة مقبولة، كما أداء النسخة المُخصصة للويب شهد تحسنًا ملحوظًا في الأعوام الأخيرة. ومع ذلك، فإن النسخة الأصلية التي تستفيد بالكامل من الشاشة الكبيرة باتت مطلوبة بشدة.

ولم تصدر شركة ميتا أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن هذه المعلومات.