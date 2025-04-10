استعدادًا لافتتاح متجرها.. آبل تعلن وظائف جديدة في السعودية

أعلنت شركة آبل طرح عدد من الوظائف الجديدة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار خططها التوسعية الطموحة التي تشمل تعزيز وجودها في السوق السعودية المحلية، وتقديم خدماتها مباشرة للمستخدمين داخل المملكة.

وأوضحت آبل عبر موقعها الرسمي أن الوظائف المطروحة تشمل تخصصات إدارية وفنية في مجال متاجر التجزئة، بالإضافة إلى وظائف المبيعات وخدمة العملاء والدعم الفني.

وتهدف الشركة من خلال هذه الفرص إلى استقطاب الكفاءات المحلية لدعم عملياتها التشغيلية، وخططها المستقبلية في السوق السعودية التي أُعلنت بالتزامن مع زيارة تيم كوك، الرئيس التنفيذي لآبل، للسعودية نهاية العام الماضي.

وكانت آبل قد أعلنت عزمها إطلاق متجرها الإلكتروني الرسمي في السعودية خلال صيف عام 2025، مما سيُمكّن العملاء في مختلف أنحاء المملكة من شراء كافة منتجات الشركة مباشرةً، مع توفير خدمات الدعم الفني باللغة العربية لأول مرة.

وتخطط الشركة لافتتاح أولى متاجرها للبيع بالتجزئة داخل السعودية ابتداءً من عام 2026، لتقديم تجارب تسوق تفاعلية، وتعزيز التواصل المباشر بين العملاء وموظفي آبل المعتمدين.

وتشمل هذه الخطة إنشاء متجر أيقوني في منطقة الدرعية، المُدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، ليكون مركزًا رئيسيًا لتجربة منتجات آبل بطريقة مميزة.

وتعكس هذه الخطوات التزام آبل بتوسيع حضورها في السوق السعودية، التي تشهد نموًا ملحوظًا في قطاع التقنية، وتُعد من أبرز الأسواق الواعدة في المنطقة، سواء على صعيد المبيعات أو تبني الحلول الرقمية المتقدمة.