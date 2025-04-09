موظفون دون عمل.. جوجل تدفع رواتب بعض الموظفين دون تكليفهم بأي مهام

كشف تقرير جديد أن شركة جوجل تدفع رواتب لعدد من موظفيها في مجال الذكاء الاصطناعي دون أن تسند إليهم أي أعمال، وذلك في محاولة لمنع انتقالهم إلى شركات منافسة في هذا القطاع الشديد التنافسية.

ووفقًا لما نشره موقع “بيزنس إنسايدر”، فإن شركة جوجل المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، ديب مايند DeepMind، تلجأ إلى هذا النهج غير التقليدي حفاظًا على الكفاءات، وسط تصاعد المنافسة مع شركات مثل OpenAI ومايكروسوفت وغيرها.

ويشير التقرير إلى أن بعض موظفي ديب مايند في المملكة المتحدة يخضعون لعقود “عدم منافسة” مشددة، تمنعهم من الالتحاق بأي جهة منافسة.

يُذكر أن هذه الممارسات لم تعد مسموحة في الولايات المتحدة بعد أن أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية قرارًا بحظرها العام الماضي، إلا أن الحظر لا يشمل المملكة المتحدة، حيث يقع المقر الرئيسي لديب مايند في لندن.

وفي تعليق نُشر الشهر الماضي، قال نائب رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت إن موظفين من ديب مايند تواصلوا معه “بحالة من اليأس”، في محاولة للخروج من هذه العقود التي تعوق تطورهم المهني.

ويرى مراقبون أن استعداد جوجل لدفع رواتب دون مقابل وظيفي يعكس مدى احتدام المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وسعي الشركات الكبرى إلى عدم التفريط في الكفاءات النادرة، حتى وإن تطلّب الأمر إبقاءهم دون مهام محددة.

ولم تعلّق جوجل رسميًا على ما ورد في التقرير حتى الآن، لكن هذه الممارسات قد تُثير تساؤلات حول بيئة العمل وأخلاقيات التوظيف، خاصةً في سوق تشهد سباقًا متسارعًا نحو تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.