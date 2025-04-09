قبل الإعلان الرسمي.. هكذا يبدو مظهر نظام iOS 19 المُنتظر من آبل

كشفت قناة Front Page Tech في يوتيوب في فيديو جديد عن صور مسرّبة لتصميم نظام iOS 19 المنتظر، استنادًا إلى لقطات يُقال إنها مأخوذة من النسخ التجريبية الداخلية لدى آبل.

وتُظهر هذه التصوّرات توجه آبل نحو تصميم أكثر شفافية مستوحًى من نظام visionOS، مع تغييرات واضحة في الأيقونات وواجهة المستخدم.

وفقًا لمقطع الفيديو الذي يقدّمه جون بروسر، فإن نظام iOS 19 سيقدّم أيقونات أكثر استدارة، ويُرجّح أنها ليست دائرية بالكامل كما في نظام visionOS، بل لها شكل متوسط بين الدائرة والمربع.



وذكر بروسر أن هذه الأيقونات الجديدة تكون مخفية بنحو افتراضي في النسخ الداخلية، وتظهر فقط عند الضغط المطوّل على الأيقونة التقليدية، إذ تتحوّل بتأثير بصري سريع.

ويبدو أن آبل تسعى لإبقاء هذا التغيير سريًا حتى موعد الإعلان الرسمي عن iOS 19 خلال مؤتمر المطورين القادم WWDC المقبل في يونيو.

ومن التحديثات الأخرى التي ظهرت في الصور إضافة شريط تبويبات عائم على شكل كبسولة في أسفل العديد من التطبيقات الرسمية، مثل متجر التطبيقات App Store وتطبيق الصوتيات Apple Music وتطبيق التلفاز Apple TV والرسائل والهاتف.



ويحتوي تبويب البحث على شريط مستطيل ممدود، وزر دائري في جانبه الأيسر يُستخدم للعودة إلى شريط التبويبات الكامل. كما يظهر تأثير حركي جديد عند التنقّل بين التبويبات.

ورُصدت تغييرات في تصميم عناصر متعددة داخل النظام، ومنها القوائم المنبثقة عند استخدام Haptic Touch، وأشرطة التحكم في الصوت والإضاءة داخل مركز التحكم، بالإضافة إلى تحديثات في نوافذ طلب الأذونات الخاصة بالكاميرا والميكروفون.



وشملت التغييرات تطبيق الإعدادات، الذي بات يستخدم أزرار تبديل أنحف، ولوحة مفاتيح افتراضية بتصميم مختلف قليلًا.



وسيضيف iOS 19 تأثيرات إضاءة خفيفة على بعض عناصر الواجهة، مما يمنحها مظهرًا شفافًا شبيهًا بالزجاج. فعلى سبيل المثال، تومض أزرار الكاميرا والمصباح اليدوي أسفل شاشة القفل عند تحريك الهاتف، في انعكاس لتصميم تفاعلي.

ومن المتوقع أن تطلق آبل أول نسخة تجريبية من iOS 19 مباشرة بعد مؤتمر WWDC في 9 يونيو المقبل، على أن يتوفّر التحديث النهائي للمستخدمين لاحقًا في سبتمبر.