من 6 ثوانٍ إلى دقيقتين.. أمازون تطوّر نموذج توليد الفيديو Nova Reel

أعلنت شركة أمازون ترقية نموذجها الخاص بتوليد الفيديو عبر الذكاء الاصطناعي “Nova Reel” ليصبح قادرًا على إنشاء مقاطع فيديو تصل مدتها إلى دقيقتين.

وكانت أمازون قد كشفت عن نموذج Nova Reel أول مرة في ديسمبر 2024، ضمن أولى خطواتها في مجال الفيديو المُولد بالذكاء الاصطناعي، وهو مجال يشهد منافسة متزايدة من شركات مثل OpenAI وجوجل وغيرها.

ووفقًا للشركة، فإن أحدث إصدار من نموذج Nova Reel، بات قادرًا على توليد مقاطع فيديو متعددة اللقطات مع الحفاظ على “أسلوب بصري متسق” بين المشاهد. ويمكن للمستخدمين إدخال وصف نصي يصل إلى 4000 حرف لإنتاج فيديو مؤلف من لقطات متتابعة، كل منها يدوم ست ثوانٍ.

وأضاف الإصدار الجديد وضعًا اختياريًا يُعرف باسم “Multishot Manual”، وهو يتيح مزيدًا من التحكم في تكوين المشاهد. ويعتمد هذا الوضع على إدخال صورة بدقة قدرها 1280×720 بكسلًا إلى جانب وصف نصي لا يتجاوز 512 حرفًا، ليُنتج فيديو يتضمن ما يصل إلى 20 لقطة.

يُذكر أن نموذج Nova Reel 1.1 متاح فقط من خلال منصات أمازون السحابية AWS، ومنها منصة Bedrock لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويتعين على المطورين طلب إذن خاص للوصول إليه.

وما زالت هناك تساؤلات حول مدى التزام أمازون بأخلاقيات استخدام البيانات في تدريب نموذجها، إذ إن النماذج المُولّدة للفيديو تُدرَّب عادةً على عدد كبير من المقاطع لتتعلم الأنماط البصرية، وقد تُستخدم أحيانًا مقاطع محمية بحقوق النشر من دون إذن أصحابها، مما يعرّض مستخدمي هذه النماذج إلى مخاطر قانونية إذا ولّدت صورًا أو مشاهد تنتهك حقوق الملكية الفكرية.

ولم تكشف أمازون حتى الآن عن مصدر بيانات التدريب الخاصة بـ Nova Reel، كما لم توفّر وسيلة واضحة لصنّاع المحتوى الذين قد تكون مقاطعهم استُخدمت في التدريب للتحقق من ذلك.

ومع ذلك، أكدت الشركة أنها ستوفر الحماية القانونية لمستخدمي خدماتها السحابية AWS في حال وُجّهت إليهم دعاوى تتعلق بانتهاك حقوق النشر، التزامًا بسياسة التعويض التي تعتمدها.