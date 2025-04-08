“VisiAble” تطلق خدماتها لتعزيز الوصول الرقمي في المنطقة العربية مع أداة مجانية لمدة عام

في خطوة مهمة نحو بناء بيئة رقمية أكثر شمولية، أعلنت شركة (VisiAble)، المتخصصة في توفير حلول الوصول الرقمي المبتكرة، إطلاق مجموعتها المتكاملة من الخدمات الاحترافية وأداة ذكية جديدة تُسمى (VisiWidget).

وتهدف هذه المبادرة الطموحة إلى تمكين المواقع الإلكترونية في المنطقة العربية من تحقيق أعلى معايير الوصول الرقمي العالمية (WCAG)، مما يسهل على جميع الأفراد استخدامها، بما يشمل: أصحاب الهمم، وكبار السن وغيرهم ممن يواجهون تحديات في تصفح الإنترنت.

“VisiWidget”.. أداة ذكية مجانية لتعزيز تجربة المستخدم:

بمناسبة الإطلاق وتأكيدًا لالتزامها بنشر ثقافة الوصول الرقمي، تقدم شركة (VisiAble) لجميع زوار موقعها الكرام أداة (VisiWidget) المبتكرة مجانًا لمدة عام كامل، وتتيح هذه المبادرة الفريدة للمستخدمين فرصة قيّمة لتجربة الإمكانات القوية للأداة، وإدماجها في مواقعهم الإلكترونية والاستفادة من مزاياها المتعددة.

وتُعدّ أداة (VisiWidget) التي تعتمد في عملها على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، أداة ذكية ومتعددة الوظائف توفر مجموعة واسعة من المزايا المصممة لتسهيل استخدام مختلف الفئات للمواقع الإلكترونية، ومنهم أصحاب الهمم، وتشمل هذه المزايا ما يلي:

تعديل مرن لحجم النص: تمكين المستخدمين من تكبير حجم الخط أو تصغيره بسهولة لتوفير قراءة مريحة.

تمكين المستخدمين من تكبير حجم الخط أو تصغيره بسهولة لتوفير قراءة مريحة. وضع القراءة الخاص بمرضى الديسلكسيا: توفير خطوط وألوان خلفية مصممة خصوصًا لتسهيل القراءة على الأشخاص الذين يعانون عسر القراءة.

توفير خطوط وألوان خلفية مصممة خصوصًا لتسهيل القراءة على الأشخاص الذين يعانون عسر القراءة. تخصيص شامل للمؤشر: السماح للمستخدمين بتغيير حجم المؤشر وشكله ولونه لتسهيل تتبعه على الشاشة.

السماح للمستخدمين بتغيير حجم المؤشر وشكله ولونه لتسهيل تتبعه على الشاشة. خيارات متنوعة للتباين: توفير مجموعة من أنظمة الألوان ذات التباين العالي لتلبية احتياجات الأشخاص الذين يعانون ضعف البصر.

توفير مجموعة من أنظمة الألوان ذات التباين العالي لتلبية احتياجات الأشخاص الذين يعانون ضعف البصر. دعم خاص لقارئ الشاشة: تحسين توافق الموقع مع برامج قراءة الشاشة التي يستخدمها المكفوفون وضعاف البصر.

تحسين توافق الموقع مع برامج قراءة الشاشة التي يستخدمها المكفوفون وضعاف البصر. العديد من المزايا قيد التطوير: تؤكد (VisiAble) التزامها المستمر بتطوير المزيد من المزايا المبتكرة وإضافتها إلى أداة (VisiWidget) لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستخدمين.

تثبيت أداة (VisiWidget) وتخصيصها بسهولة:

توفر الشركة عملية تنزيل وتثبيت سهلة ومباشرة لأداة (VisiWidget)، لتمكين أصحاب المواقع من الاستفادة القصوى من هذه الأداة، فمن خلال خطوات بسيطة بعد إتمام عملية التسجيل الأولية عبر موقع (VisiAble.ai)، يستطيع المستخدمون تنزيل الأداة وإدماجها بسهولة في مواقعهم الإلكترونية.

وتتيح هذه الأداة للمستخدمين تحديد الأدوات والمزايا التي يرغبون في توفيرها لزوار مواقعهم، مع إمكانية تعديل الواجهة وتصميمها بنحو كامل ليناسب الهوية البصرية الفريدة لموقعهم الخاص، مما يضمن تجربة مستخدم متكاملة وسلسة.

خدمات احترافية شاملة للشركات والجهات الحكومية:

بالإضافة إلى هذه الأداة المجانية القيّمة، توفر شركة (VisiAble) مجموعة متكاملة من الخدمات الاحترافية المصممة خصوصًا لتلبية احتياجات الشركات والمواقع الإلكترونية التابعة للجهات الحكومية. وتشمل هذه الخدمات:

التدقيق الشامل للمنصات الرقمية: إجراء تقييمات تفصيلية للمواقع الإلكترونية، والمواد الإعلامية الرقمية، والملفات لتحديد المشكلات المتعلقة بإمكانية الوصول.

إجراء تقييمات تفصيلية للمواقع الإلكترونية، والمواد الإعلامية الرقمية، والملفات لتحديد المشكلات المتعلقة بإمكانية الوصول. تصويب مشكلات الوصول: تقديم حلول عملية وفعالة لمعالجة المشكلات التي يجري تحديدها في عملية التدقيق لضمان توافق المنصات مع المعايير الدولية للوصول الرقمي.

تقديم حلول عملية وفعالة لمعالجة المشكلات التي يجري تحديدها في عملية التدقيق لضمان توافق المنصات مع المعايير الدولية للوصول الرقمي. اختبارات المستخدم المتخصصة: إجراء اختبارات واقعية بمشاركة مستخدمين من أصحاب الهمم لتقييم تجربة استخدامهم للمواقع وتقديم توصيات لتحسينها.

إجراء اختبارات واقعية بمشاركة مستخدمين من أصحاب الهمم لتقييم تجربة استخدامهم للمواقع وتقديم توصيات لتحسينها. برامج تدريبية متخصصة في إمكانية الوصول: تقديم دورات وورش عمل تدريبية مصممة لرفع مستوى وعي فرق العمل بأهمية وممارسات الوصول الرقمي.

تقديم دورات وورش عمل تدريبية مصممة لرفع مستوى وعي فرق العمل بأهمية وممارسات الوصول الرقمي. استشارات احترافية مخصصة: توفير استشارات متعمقة وإستراتيجيات مخصصة لمساعدة المؤسسات في إدماج مبادئ الوصول الرقمي في جميع جوانب عملياتها الرقمية.

رؤية (VisiAble).. بناء بيئة رقمية شاملة للجميع:

تستند مبادرة (VisiAble) إلى دراسات وإحصائيات مقلقة تشير إلى أن أكثر من 75 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يواجهون صعوبات حقيقية في استخدام المواقع الإلكترونية، وانطلاقًا من هذه الحقائق، تسعى الشركة إلى تحقيق رؤيتها الطموحة المتمثلة في بناء بيئة رقمية شاملة، تعزز التفاعل السلس وتدعم فرص النمو المستدام للمؤسسات من خلال تقديم حلول مبتكرة واستشارات مهنية وخدمات تدريب متخصصة في مجال الوصول الرقمي.

نبذة عن شركة (VisiAble):

تُعدّ (VisiAble) شركة رائدة ومبتكرة في مجال توفير حلول الوصول الرقمي الشاملة، وتضع الشركة على عاتقها مهمة نبيلة تتمثل في جعل شبكة الإنترنت العالمية متاحة للجميع دون أي استثناء أو تمييز، بغض النظر عن القدرات الفردية المتنوعة للمستخدمين.

وترتكز إستراتيجية الشركة على تبسيط تجربة الوصول الرقمي للمستخدمين والمطورين على حد سواء، وتقديم حلول عملية وفعالة وسهلة الاستخدام تضمن تجربة رقمية واضحة ومباشرة وسلسة لجميع المستخدمين والعملاء.

وتسعى (VisiAble) جاهدة إلى تمكين المؤسسات من خلال تزويدها بحلول مبتكرة ومتوافقة تمامًا مع المعايير العالمية الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها معايير (WCAG)، ويضمن هذا النهج الشامل شمولية المواقع الإلكترونية وسهولة استخدامها لجميع فئات المستخدمين، بمن فيهم الأشخاص أصحاب الهمم.

وتتبنى (VisiAble) رؤية طموحة تسعى إلى أن تكون الشركة الرائدة في مجال تمكين الوصول الشامل إلى الويب، إذ تهدف الشركة إلى بناء عالم رقمي أكثر شمولًا وإنصافًا، يتيح لجميع الأفراد التفاعل والمشاركة على قدم المساواة، ووضع معايير جديدة لتجارب إنترنت خالية تمامًا من العوائق.

ويعمل فريق الشركة المتخصص والمؤهل تأهيلًا عاليًا على تطوير بيئات رقمية تتميز بالسرعة والأمان وسهولة الاستخدام، وتُمكّن هذه البيئات المبتكرة المؤسسات من تقديم محتوى رقمي يتوافق بنحو كامل مع متطلبات جميع المستخدمين، بما يشمل أصحاب الهمم، ومن خلال خدماتها المتكاملة التي تبدأ بتقديم الاستشارات الأولية المتخصصة، مرورًا بمراحل التنفيذ الفعال والمتقن، ووصولًا إلى توفير الدعم الفني المستمر والموثوق، تحرص الشركة على تقديم تجربة مخصصة وفريدة لكل عميل لتحقق نتائج حقيقية وملموسة.