هاتف بلا شاشة بلمسة جوني إيف وتقنيات OpenAI.. صفقة ضخمة تلوح في الأفق

تدرس شركة OpenAI الاستحواذ على شركة ناشئة متخصصة في العتاد الذكي تُدعى “io Products”، أسسها المصمم الشهير جوني إيف، الرئيس السابق لقسم التصميم في آبل، بالتعاون مع الرئيس التنفيذي لـ OpenAI سام ألتمان، وذلك وفقًا لتقرير جديد نشره موقع “ذا إنفورميشن” التقني.

وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، فقد تصل قيمة الصفقة المحتملة إلى ما لا يقل عن 500 مليون دولار، وتشمل الاستحواذ على تقنيات الشركة والفريق الهندسي العامل على تطوير أجهزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومنها جهاز يُشبه “الهاتف” ولكنه لا يحتوي على شاشة، بالإضافة إلى منتجات ذكية منزلية أخرى.

ومع أن بعض المقربين من المشروع يُصرّون على أن الجهاز “ليس هاتفًا”، فإن المشروع يركز منذ أكثر من عام على تطوير مساعدين شخصيين مدعومين بالصوت وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وما زالت الفكرة في مراحل التصميم الأولية، دون وجود نماذج نهائية حتى الآن.

ويحظى المشروع بتمويل مشترك من جوني إيف ومؤسسة Emerson Collective التي تديرها لورين باول جوبز، أرملة ستيف جوبز. ويضم فريق العمل عددًا من المصممين السابقين في آبل، ومنهم تانغ تان وإيفانز هانكي، وقد عملا سابقًا مع إيف على تصميم هواتف آيفون.

وإلى جانب خيار الاستحواذ الكامل، تبحث OpenAI إمكانية الدخول في شراكة تقنية مع io Products، إذ تتولى الأخيرة تصميم الجهاز وتوظيف المهندسين، في حين توفر OpenAI تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويُسهم استديو LoveFrom الذي أسسه إيف في الجوانب التصميمية.

وفي حال تقدم المشروع، قد تجد OpenAI نفسها في منافسة مباشرة مع آبل في سوق الأجهزة الذكية حتى في ظل الشراكة القائمة بينهما منذ يونيو الماضي التي تتيح لمساعد Siri استخدام نموذج ChatGPT للإجابة عن بعض الاستفسارات.

يُذكر أن جوني إيف غادر آبل في عام 2019 بعد مسيرة طويلة كمصممها الرئيسي، ليؤسس شركته الخاصة LoveFrom، التي واصلت العمل مع آبل حتى عام 2022 قبل إنهاء الشراكة بينهما رسميًا.