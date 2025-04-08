أطلقت سامسونج هاتفها الجديد Galaxy A26 الذي يندرج ضمن الفئة المتوسطة ويأتي بمواصفات محسّنة وتصميم مُحدث؛ إذ يأتي مع تحسينات ملحوظة في الأداء والتصميم والمزايا الأساسية. وقد منحت سامسونج هواتفها المتوسطة الجديدة مزايا ذكاء اصطناعي ضمن نظام يُسمى Awesome Intelligence وهو نظام محدود المزايا مقارنة بنظام Galaxy AI الذي تدعمه هواتف سامسونج الرائدة.

وفيما يلي، سنقدم مراجعة شاملة لهاتف Galaxy A26 الجديد من سامسونج، لتتعرف مواصفاته وأبرز مزاياه:

التصميم

يأتي Galaxy A26 بتصميم حديث اختارته سامسونج لسلسلة Galaxy A لعام 2025، إذ يأتي في هيكل مسطح مع حافات مستديرة ويضم إطارًا بارزًا يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية، ويُعدّ هذا الإطار التغيير الأبرز في تصميم هواتف Galaxy A لعام 2025 مقارنةً بالطرز التي أطلقتها الشركة العام الماضي.

يبلغ سُمك الهاتف 7.7 ملم ويزن 200 جرام، ويأتي مع طبقات زجاجية من نوع +Gorilla Glass Victus تغطي الجهتين الأمامية والخلفية، ويضم إطارًا مصنوعًا من البلاستك. ويدعم الهاتف معيار IP67 لمقاومة الماء والغبار؛ مما يعني أنه قادر على تحمل الغمر في الماء حتى عمق يصل إلى متر واحد لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

الشاشة

يضم Galaxy A26 شاشة Super AMOLED يبلغ مقاسها 6.7 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2340 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 385 بكسلًا لكل بوصة. وتدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا؛ مما يوفر تجربة تصفح سلسة واستجابة سريعة. وتتميز الشاشة أيضًا بدعم خاصية التشغيل الدائم Always-on Display.

الأداء والمعالج

يعمل Galaxy A26 بمعالج Exynos 1380 المُصنّع بتقنية تبلغ 5 نانومتر، ويأتي مع وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Mali-G68 MP5. ويتوفر الجهاز بخيارات متعددة من ذاكرة الوصول العشوائي، هي: 4 و 6 و 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSDXC.

في اختبارات الأداء، حقق الجهاز نتائج جيدة، فقد سجل 579,811 نقطة في اختبار AnTuTu 10، و2,768 نقطة في اختبار GeekBench 6، و794 نقطة في اختبار 3DMark (Wild Life Extreme). هذه الأرقام تشير إلى أداء قوي في المهام اليومية والألعاب المتوسطة.

يعمل Galaxy A26 بنظام أندرويد 15 مع واجهة One UI 7 من سامسونج، وسيحصل على ستة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل وست سنوات من التحديثات الأمنية، مما يضمن للمستخدمين الحصول على أحدث المزايا والتحسينات لمدة طويلة.

وفيما يتعلق بمزايا الذكاء الاصطناعي، أضافت سامسونج إلى هذا الهاتف مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي أطلقت عليها اسم Awesome Intelligence، وتتضمن مزايا مثل: مزية البحث (Circle to Search)، وممحاة العناصر (Object Eraser)، وفلاتر الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات الذكية التي تعزز تجربة الاستخدام اليومي.

الكاميرا

يحتوي Galaxy A26 على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تأتي بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8، وتدعم التركيز التلقائي (PDAF) والتثبيت البصري (OIS).

العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2، وتدعم زاوية تصوير تبلغ 120 درجة.

العدسة المقرّبة: تأتي بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4.

وأما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2. ويدعم الهاتف تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، مع دعم تقنية التثبيت (gyro-EIS) لتحسين استقرار الفيديو.

وفيما يتعلق بجودة التصوير، تقدم العدسة الرئيسية صورًا عالية الجودة في ظروف الإضاءة الجيدة، مع تفاصيل واضحة وألوان طبيعية. وأما العدسة الفائقة الاتساع فيمكنها التقاط المشاهد الواسعة بدقة جيدة، لكن قد يظهر بعض التشويش في الصور. وأما العدسة المقربة، فهي مناسبة لتصوير العناصر من قُرب، لكنها تقدم تفاصيل محدودة نظرًا لدقتها المنخفضة.

البطارية والشحن

يحتوي Galaxy A26 على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 25 واطًا، ويمكن للهاتف الاستمرار بالعمل ليوم كامل من الاستخدام المتوسط.

السعر

يُباع Galaxy A26 بسعر يبدأ من 949 ريالًا سعوديًا، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والأخضر (Mint)، والوردي (Peach Pink).

هل يستحق الشراء؟

يُعدّ Galaxy A26 من الهواتف المتوسطة الجيدة التي تقدم توازنًا بين التصميم والأداء، فهو يمتاز بتصميم أنيق ومتين، وأداء جيد في الاستخدام اليومي، بالإضافة إلى دعم طويل للتحديثات الأمنية وتحديثات نظام التشغيل، ويُباع بسعر معقول.

يُعدّ هذا الهاتف مناسبًا لمحبي هواتف سامسونج المتوسطة الذين يرغبون في شراء هاتف جديد، كما أنه مناسب للطلاب والفئات ذات الميزانية المحدودة.

المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy A26 الجديد:

المواصفات Galaxy A26 المعالج معالج (Exynos 1380) من سامسونج. الشاشة 6.7 بوصات من نوع (Super AMOLED). خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 4 أو 6 أو 8 جيجابايت. دعم بطاقة microSD يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 15. البطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والأخضر، والوردي، والأبيض. الوزن 200 جرام. السعر يبدأ من 949 ريالًا سعوديًا.