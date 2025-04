سامسونج تبدأ رسميًا إطلاق تحديث One UI 7 لهواتفها الرائدة

بدأت شركة سامسونج رسميًا طرح تحديث One UI 7 المستند إلى نظام أندرويد 15 لعدد من أجهزتها الرائدة، وذلك بعد تأخر دام قرابة ستة أشهر عن الموعد الذي أطلقت فيه جوجل الإصدار الرسمي من النظام الجديد.

ويتوفر التحديث الآن لسلسلة هواتف Galaxy S24، التي تضم الإصدار الأساسي بالإضافة إلى إصداري بلس وألترا، إذ بدأت الشركة إرسال التحديث للمستخدمين في عدد من الدول.

ويبلغ حجم التحديث نحو 5.2 جيجابايت لأولئك الذين ينتقلون من إصدار One UI 6.1.1 إلى One UI 7.0، ويأتي حاملًا رقم الإصدار S928NKSU4BYCG.

وبدأ التحديث بالوصول أيضًا إلى هواتف Galaxy Z Fold 6 و Galaxy Z Flip 6، بالإضافة إلى الإصدار الخاص من هاتف Galaxy Z Fold الذي طُرح في بعض الأسواق المختارة خلال العام الماضي. ويجلب التحديث كذلك حزمة الأمان لشهر أبريل 2025.

ومن المنتظر أن تُوسّع سامسونج دائرة الأجهزة التي ستحصل على التحديث خلال الأيام المقبلة، لتشمل هاتف Galaxy S24 FE وسلسلة الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S10، إلى جانب عدد من أجهزة الشركة من الجيل السابق.

وفي المقابل، ما زال المستخدمون في العديد من دول العالم ينتظرون التحديث، ومن المقرر أن تتوسع سامسونج في إتاحة التحديث الجديد لكافة الهواتف والأجهزة المؤهلة على مدار الأشهر القليلة القادمة.

وسيحصل كافة مستخدمي الأجهزة المؤهلة على مزايا One UI 7 الجديدة، ومنها شريط Now Bar الجديد الذي يُحسّن شاشة القفل، وبعض أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكتابة والرسم والاختيار الذكي، بالإضافة إلى تصميم جديد للأيقونات وتحسينات أمنية أخرى في الواجهة، ويُعد هذا التحديث من أكبر تحديثات واجهة سامسونج One UI في السنوات الأخيرة.