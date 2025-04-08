جوجل توسّع قدرات وضع الذكاء الاصطناعي في محرك البحث بمزايا بصرية متقدمة

كشفت شركة جوجل عن تحديث جديد لوضع الذكاء الاصطناعي (AI Mode) الجديد في محرك البحث، إذ أضافت من خلاله إمكانيات متعددة الوسائط تعزز قدرة ذلك الوضع على فهم أنواع مختلفة من البيانات، مثل الصور.

وأوضحت الشركة في منشورٍ عبر مدونتها الرسمية أن التحديث الجديد يتيح للمستخدمين التقاط صورة أو رفعها ثم طرح أسئلة تتعلق بمحتواها، ليحصلوا على إجابات شاملة وروابط لمصادر إضافية.

وأضافت جوجل أن قدرات البحث البصري المدمجة في الوضع الجديد تمكّنه من “فهم المشهد الكامل في الصورة، مثل العلاقة بين العناصر المختلفة، وخصائصها من ناحية المواد والألوان والأشكال والترتيب”.

وكانت جوجل قد أطلقت وضع الذكاء الاصطناعي الشهر الماضي كتجربة أولية ضمن مختبرات البحث (Search Labs)، واقتصر استخدامه في البداية على مشتركي خدمة Google One AI Premium. وبدأت الشركة بتوسيع إتاحته لملايين المستخدمين في الولايات المتحدة ضمن المنصة التجريبية نفسها.

ويعتمد هذا الوضع على نسخة مخصصة من نموذج Gemini 2.0، مما يجعله مفيدًا للإجابة عن الأسئلة المعقدة التي تتطلب استكشافًا أعمق أو مقارنات أو تحليلات منطقية.

ويمكن للمستخدمين طرح أسئلة متعددة الأجزاء أو متابعتها باستفسارات لاحقة للحصول على تجربة حوارية موسعة.

ويشبه وضع الذكاء الاصطناعي “AI Mode” إلى حد كبير ميزة “مطالعات الذكاء الاصطناعي AI Overviews” التي توفر ملخصًا فوريًا لنتائج البحث بالذكاء الاصطناعي، لكن الوضع الجديد يتيح استكشاف الاستفسارات بعمق أكبر وبطريقة تفاعلية.

ويظهر وضع ضمن محرك البحث “جوجل” كعلامة تبويب جديدة إلى جانب الأقسام التقليدية مثل “الكل”، و”الأخبار”، و”الصور”، و”مقاطع الفيديو”، وغيرها.

ويستخدم هذا الوضع تقنية “توزيع الاستعلام Query Fan-Out” التي تُجري عمليات بحث متعددة متزامنة في مواضيع فرعية ومصادر بيانات مختلفة، لإدماج النتائج في ردٍ مفصل.

وبيّنت جوجل أن استعلامات المستخدمين ضمن هذا الوضع غالبًا ما تكون أطول بمرتين مقارنة بعمليات البحث التقليدية، مع تركيز هذا الوضع على الأسئلة المفتوحة، ومقارنة المنتجات، والتخطيط للرحلات، واستكشاف طرق تنفيذ المهام.

ومع التحديث الجديد، أصبح بالإمكان التقاط صورة لأي منتج مثلًا، وطلب الحصول على توصيات مشابهة. وسيسعى الذكاء الاصطناعي إلى تحليل التفاصيل الدقيقة للصورة، وتحديد كل عنصر ظاهر فيها، وتقديم قائمة منتجات مقترحة مع روابط لمزيد من المعلومات.

ويمكن للمستخدمين المؤهلين تجربة وضع الذكاء الاصطناعي والبحث المتعدد الوسائط من خلال تطبيق جوجل في نظامي أندرويد و iOS، إذ يتكامل هذا الوضع مع ميزة “عدسة جوجل Google Lens”.