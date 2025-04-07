مقارنة بين جهازي Galaxy Tab S10 FE و iPad 11

أعلنت سامسونج قبل بضعة أيام جهازها اللوحي الجديد Galaxy Tab S10 FE، وهو جهاز من الفئة المتوسطة، ويُعد منافسًا لجهاز iPad 11 اللوحي الجديد من آبل.

كلا الجهازين يتمتعان بمزايا متعددة ومواصفات قوية، وهما مناسبان للطلاب ومحبي قراءة الكتب الإلكترونية، وكلا الجهازين يدعمان أقلام ذكية حديثة تتمتع بمواصفات قوية؛ مما يجعلهما مناسبين لمحبي الرسم والتصميم.

ومع ذلك، هناك الكثير من الفروق بينهما، وأبرزها نظام التشغيل الذي قد يكون العامل الرئيسي لاختيار أحدهما، لكن بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في استخدام الجهاز اللوحي بنحو منفصل عن الأجهزة الأخرى وغير مهتمين بنظام تشغيل محدد، فيمكن للمقارنة التالية بين Galaxy Tab S10 FE و iPad 11 مساعدتهم في اختيار الجهاز اللوحي المناسب لهم.

يتمتع جهاز Galaxy Tab S10 FE بمتانة أفضل من iPad 11

يتمتع Galaxy Tab S10 FE بالقدرة على مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68 مثل الجهاز الرائد Galaxy Tab S10 Ultra، مما يعني أنه يمكنك استخدام الجهاز على الشاطئ أو بجانب المسبح دون قلق من التلف.

وأما iPad 11 فلا يدعم أي معيار لمقاومة الماء أو الغبار، ما يعني أنك ستحتاج إلى شراء غطاء واقٍ أو مضاد للماء للحصول على حماية إضافية.

iPad 11 أخف وزنًا من جهاز Galaxy Tab S10 FE

يضم iPad 11 شاشة أكبر بقليل من شاشة Galaxy Tab S10 FE، لكنه أخف وزنًا؛ إذ يبلغ وزن iPad 11 (إصدار Wi-Fi) قرابة 477 جرامًا، مقابل 497 جرامًا لجهاز سامسونج. ومع أن الفرق في الوزن غير كبير، فإنه يُحدث فرقًا ملحوظًا عند استخدام الجهاز لمدة طويلة.

مع ذلك، فإن جهاز سامسونج يتفوق من ناحية السماكة، فهو أنحف من جهاز آيباد ويبلغ سُمكه 6 ملم فقط وأما iPad 11 فيبلغ سُمكه 7 ملم.

تدعم شاشة Galaxy Tab S10 FE معدل تحديث يبلغ 90 هرتزًا

كلا الجهازين يحتويان على شاشات تدعم تقنية LCD بدلًا من OLED المتوفرة في الأجهزة اللوحية الرائدة من الشركات نفسها، لكن شاشة جهاز iPad 11 تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتزًا، وأما شاشة Galaxy Tab S10 FE فتدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزًا.

وهذا يُحدث فرقًا واضحًا في أثناء استخدام التطبيقات أو تصفح الإنترنت، وفي أثناء اللعب؛ إذ يوفر جهاز سامسونج تجربة أكثر سلاسة مقارنة بجهاز آيباد.

يتفوق iPad 11 على جهاز سامسونج بقوة الأداء

يتفوق iPad 11 على جهاز سامسونج اللوحي بقوة الأداء، فهو يعمل بمعالج A16 Bionic من آبل، وهو المعالج الذي استخدمته الشركة في هواتف iPhone 14 Pro الرائدة عام 2022. ويأتي هذا المعالج مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 6 جيجابايت وذاكرة تخزين تبدأ سعتها من 128 جيجابايت مع خيارات تصل إلى 256 و 512 جيجابايت.

وأما Galaxy Tab S10 FE فيعمل بمعالج Exynos 1580 من سامسونج، ويأتي مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وخيارات تخزين تبلغ 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD.

أطلقت سامسونج معالج Exynos 1580 في هذا العام وأضافته أيضًا إلى هاتف Galaxy A56 5G المتوسط، ومع أن هذا المعالج جديد ويقدم أداءً جيدًا، فإنه أقل قوة من معالج آبل A16 Bionic الذي أطلقته قبل ثلاث سنوات.

Galaxy Tab S10 FE يأتي مع قلم S Pen

يدعم كلا الجهازين الأقلام الذكية المتقدمة؛ إذ يدعم iPad 11 قلم Apple Pencil الذي يأتي مع منفذ من نوع USB-C، وأما Tab S10 FE فيدعم قلم S Pen من سامسونج.

وكلا القلمين يوفران تجربة كتابة ممتازة لكن ستحتاج إلى شراء Apple Pencil بنحو منفصل عن جهاز آيباد 11 وبسعر يبلغ 79 دولارًا. وأما جهاز سامسونج فيأتي مع قلم S Pen في العلبة، مما يمنحه مزية إضافية في سوق الأجهزة اللوحية من الفئة المتوسطة.

السعر

جهاز سامسونج Galaxy Tab S10 FE متاح حاليًا للحجز الأولي في عدد من الدول بسعر يبدأ من 500 دولار، وسيتوفر في الأسواق بدءًا من 10 من أبريل الجاري. وأما جهاز iPad 11 فيُباع بسعر يبدأ من 349 دولارًا.

أيهما الأفضل؟

مع أن iPad 11 يتميز بشاشة أكبر قليلًا، وأداء أقوى، وتصميم أخف وزنًا مقارنةً بجهاز Tab S10 FE، فإن جهاز سامسونج يقدم قيمة كبيرة مقابل السعر. فهو الجهاز الوحيد من الفئة المتوسطة الذي يدعم معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار، بالإضافة إلى ذلك، يضم هذا الجهاز شاشة تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزًا، ويأتي مع قلم S Pen مضمن في العلبة.