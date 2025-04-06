ميتا تُطلق نماذج Llama 4 الجديدة بتحسينات كُبرى

أعلنت شركة ميتا رسميًا مجموعة نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة Llama 4، التي باتت تُشغّل الآن مساعد “Meta AI” في الويب، وفي تطبيقات واتساب وماسنجر وإنستاجرام.

وتضم المجموعة نموذجين جديدين: Llama 4 Scout، وهو نموذج صغير يمكن تشغيله على وحدة معالجة رسومات واحدة من نوع Nvidia H100، و Llama 4 Maverick، الذي يشبه في قدراته نماذج مثل GPT-4o و Gemini 2.0 Flash.

ويتوفر النموذجان للتنزيل مباشرةً من موقع ميتا أو عبر منصة Hugging Face. وفي المقابل، تواصل الشركة تدريب نموذجها الضخم Llama 4 Behemoth، الذي وصفه الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج بأنه “أقوى نموذج أساسي على مستوى العالم”.

وبحسب ميتا، فإن نموذج Llama 4 Scout يتمتع بقدرة على معالجة سياقات تصل إلى 10 ملايين رمز (Token)، متفوقًا بذلك على نماذج مثل Gemma 3 و Gemini 2.0 Flash-Lite من جوجل، بالإضافة إلى النموذج المفتوح المصدر Mistral 3.1، وذلك وفقًا لمجموعة واسعة من اختبارات الأداء المعروفة.

وأما النموذج الأكبر Maverick، فتقول الشركة إنه يُنافس نماذج GPT-4o و Gemini 2.0 Flash، ويُقدّم أداءً مماثلًا لنموذج DeepSeek-V3 في مهام البرمجة والاستدلال المنطقي مع استخدامه موارد أقل.

ولم يُطرح نموذج Behemoth حتى الآن، وكشفت ميتا أن عدد المَعلمات الفعّالة في النموذج يبلغ 288 مليارًا من أصل تريليوني مَعلمة إجمالية.

وتزعم الشركة أن النموذج قادر على التفوق على نماذج GPT-4.5 و Claude Sonnet 3.7 في عدد من اختبارات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM).

وتُشير ميتا إلى أنها اعتمدت في تطوير Llama 4 على بنية “مزيج الخبراء Mixture of Experts”، التي تتيح تحسين كفاءة النموذج من خلال تفعيل الأجزاء اللازمة فقط لتنفيذ كل مهمة.

ومن المقرر أن تكشف الشركة عن خططها المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر LlamaCon المقرر انعقاده في 29 أبريل.

وتصف ميتا نماذج Llama 4 بأنها مفتوحة المصدر، لكن الشركة تواجه انتقادات بشأن شروط الترخيص، إذ يُشترط على الشركات التي يزيد عدد مستخدميها الشهريين عن 700 مليون الحصول على موافقة سابقة من ميتا لاستخدام هذه النماذج، وهو ما دفع مبادرة البرمجيات المفتوحة (Open Source Initiative) إلى اعتبار نماذج ميتا خارج تصنيف “المصدر المفتوح” في تقرير نُشر عام 2023.