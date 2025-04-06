منصات مبتكرة لتطوير وكلاء ذكاء اصطناعي لأتمتة الأعمال

يشهد الطلب على الأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ارتفاعًا متسارعًا. ففي استطلاع أُجري عام 2024 على شركات كبيرة، أفادت 82% من الشركات بأنها تخطط لدمج وكلاء ذكاء اصطناعي خلال السنوات الثلاث القادمة لتعزيز الكفاءة وتحرير الموظفين من المهام المتكررة.

كما تشير بعض الإحصائيات الحديثة إلى النمو السريع والأثر الكبير الذي تُحدثه عمليات الأتمتة باستخدام الذكاء الاصطناعي، فالشركات التي اعتمدت على وكلاء ذكاء اصطناعي في عملها أبلغت عن تحسن كبير في العمل، فقد ذكرت 90% منها أن سير العمل أصبح أكثر سلاسة، وحقق الموظفون زيادة في الكفاءة تجاوزت 60% في المتوسط.

من ناحية أخرى، ينمو سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي بوتيرة استثنائية؛ إذ يتوقع المحللون نموه من قرابة 5 مليارات دولار في عام 2024 إلى أكثر من 47 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يتجاوز 45%.

يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي موظفين أو مساعدين افتراضيين؛ إذ يمكنهم تحليل المعلومات، وتحديد الإجراءات، وتنفيذ المهام بأدنى قدر من التدخل البشري، بالإضافة إلى تسريع وتيرة العمل وتعزيز الإنتاجية. ويمكن للوكلاء التعامل مع مجموعة واسعة من العمليات التجارية – بدءًا من الرد على استفسارات العملاء إلى تحديث قواعد البيانات – مما يساعد الشركات في توفير الوقت وتقليل الجهد اليدوي.

وفيما يلي، سنذكر خمس من أبرز المنصات التي يمكن للشركات استخدامها لتطوير وكلاء ذكاء اصطناعي لأتمتة الأعمال وتحسين الإنتاجية وسير العمل:

1- منصة Relevance AI

Relevance AI هي منصة تتيح للشركات إنشاء وإدارة وتوظيف وكلاء ذكاء اصطناعي لمختلف الوظائف دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية؛ إذ يمكن للشركات استخدامها لإنشاء وكلاء للمبيعات أو التسويق أو الدعم الفني، ليعملوا بنحو مستقل أو ضمن فرق.

تهدف المنصة إلى جعل الأتمتة الذكية متاحة للمستخدمين غير التقنيين؛ مما يتيح للشركات من جميع الأحجام الاستفادة من الوكلاء للتعامل مع المهام الروتينية والتواصل ومعالجة البيانات.

تأتي Relevance AI مع واجهة تصميم سهلة الاستخدام لتطوير الوكلاء دون الحاجة إلى خبرة برمجية. ويمكن للمستخدمين تخصيص وكلائهم من الصفر أو استخدام وكلاء جاهزين مخصصين لمهام تجارية شائعة، مثل: وكيل مبيعات ذكي يتولى التواصل مع العملاء المحتملين، أو وكيل دعم فني يُجيب عن الأسئلة المتكررة.

تسمح المنصة بتدريب كل وكيل على بيانات الشركة الخاصة وتحديد مهامه بدقة، وتدعم التكامل مع منصات الأعمال المختلفة، مثل: HubSpot و Salesforce و Google Workspace و Zapier وغيرها، مما يتيح للوكلاء إرسال رسائل، أو تحديث السجلات، أو تنفيذ مهام ضمن برامج العمل الحالية تلقائيًا.

وتتيح Relevance AI أيضًا تنسيق عمل عدة وكلاء معًا كفريق، كما توفر لوحات مراقبة لتتبع الأداء وتحسين الكفاءة بمرور الوقت.

2- منصة Microsoft Copilot Studio

Copilot Studio من مايكروسوفت هي منصة لبناء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين، وتستهدف هذه المنصة المؤسسات، وتتكامل مع Microsoft 365 و Azure لتسهيل أتمتة الأعمال المختلفة.

يمكن استخدام منصة Copilot Studio لإنشاء وكلاء للدعم الفني أو خدمة العملاء، وتوفر المنصة واجهة خاصة لتحديد سلوك الوكيل، ويتضمن ذلك تحديد مصادر المعرفة التي سيعتمد عليها الوكيل للإجابة عن الأسئلة أو استخلاص المعلومات، ويمكن للشركات إضافة مزايا وقدرات جديدة للوكيل بسهولة من خلال كتابة أوصاف بلغة طبيعية دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية.

3- منصة Google Vertex AI

تُعدّ منصة Google Vertex AI أداة قوية لبناء وكلاء مدعومين بنماذج الذكاء الاصطناعي من جوجل. وتُستخدم لتطوير روبوتات محادثة نصية أو صوتية تتعامل مع استفسارات العملاء، أو تكون مصممة لإرشاد المستخدمين، أو إجراء معاملات بسيطة.

وباستخدام هذه المنصة، يمكن للشركات بناء وكيل ذكاء اصطناعي بسهولة من خلال إدخال تعليمات بلغة طبيعية، مثل: “وكيل يساعد العملاء في تتبع الطلبات”، وستقدم المنصة تلقائيًا نموذج أولي للوكيل بالاعتماد على نماذج الذكاء الاصطناعي من جوجل.

4- Salesforce Agentforce

Agentforce من Salesforce هو مساعد ذكاء اصطناعي إبداعي مضمن ضمن مجموعة Salesforce Customer 360. وهو في الأساس وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة Salesforce المصمم لمساعدة مندوبي المبيعات ووكلاء الدعم والمسوقين والمحللين من خلال أتمتة المهام وتقديم توصيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال: يمكن استخدام Agentforce لصياغة ردود البريد الإلكتروني على العملاء، وتلخيص النصوص، والإجابة عن الأسئلة المعقدة المتعلقة ببيانات Salesforce، وحتى اتخاذ إجراءات مثل تحديث السجلات أو إنشاء مهام باستخدام أوامر مكتوبة باللغة الطبيعية.

يأتي Agentforce مع سبعة وكلاء جاهزين ومصممين خصوصًا للمساعدة في بعض المجالات الرئيسية، مثل: المبيعات والخدمات والتسويق والتجارة والتحليل، وقد دُرب كل وكيل سابقًا على المهام الشائعة في هذا المجال.

5- منصة Kore.ai

Kore.ai هي منصة ذكاء اصطناعي تتيح للمؤسسات تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي لمجموعة واسعة من الاستخدامات. وتوفر المنصة أدوات تطوير شاملة دون برمجة، وتدعم تطوير الروبوتات الموجهة للعملاء مثل روبوتات خدمة العملاء، كما تدعم تطوير الروبوتات الموجهة للموظفين مثل: مساعد قسم الموارد البشرية، وتتميز بدعم العديد من اللغات، بالإضافة إلى دعم المحادثات الصوتية.

توفر المنصة واجهة سهلة الاستخدام لتطوير الوكلاء وتحديد مهامهم، ومكتبة تضم أكثر من 400 روبوت وقوالب جاهزة يمكن للشركات استخدامها مباشرة.

كيف تختار المنصة المناسبة لتطوير وكيل ذكاء اصطناعي؟

تتوفر خيارات متعددة من منصات تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، من منصات عامة تسمح بإنشاء أي نوع من الوكلاء، إلى منصات متخصصة مصممة لوظائف معينة. فالمنصات مثل Kore.ai و Relevance AI توفر مرونة عالية، وهي مناسبة لك إذا كنت ترغب في إنشاء مساعدين مخصصين لمهام متعددة داخل الشركة. وأما إذا كنت تستخدم منظومة عمل معينة مثل جوجل أو مايكروسوفت أو Salesforce، فإن اختيار المنصات التابعة لهذه الشركات لإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي سيكون مناسبًا لضمان التكامل السلس وسهولة العمل.

وبنحو عام، هناك عوامل رئيسية تنبغي مراعاتها عند اختيار منصة لتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي:

تحديد المهمة الأساسية للوكيل: حدد إذا كنت ترغب في تطوير وكيل ذكي لدعم العملاء، أم لتحليل البيانات، أم لأغراض أخرى.

قدرات الفريق: بالاعتماد على قدرات فريق العمل يمكن اختيار منصة دون أكواد يمكن التعامل معها بسهولة، أو اختيار منصة تتطلب كتابة أكواد برمجية.

التكامل مع الأدوات والمنصات الأخرى: تحقق من أن المنصة التي تفكر في اختيارها تتكامل مع منصات العمل الأخرى التي تستخدمها؛ لتسهيل الوصول إلى البيانات.

الميزانية: بعض المنصات تقدم نسخًا مجانية لتجربتها قبل الالتزام بالدفع الشهري أو السنوي، كما تتفاوت أسعار الاشتراكات؛ مما يتطلب تحديد الميزانية قبل اختيار المنصة المناسبة.