مايكروسوفت تُحدّث مساعد Copilot بمزايا كُبرى للذكاء الاصطناعي

بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها، أعلنت شركة مايكروسوفت تحديثًا شاملًا لمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها Copilot، وهو يتضمّن مجموعة واسعة من المزايا الجديدة التي تجعله أقرب من أي وقت مضى إلى أدوات منافسة مثل ChatGPT و Claude.

وتشمل هذه التحديثات دعم مزايا الذاكرة والتخصيص وتنفيذ الأوامر عبر الإنترنت وإنشاء البودكاست وتحليل الصور والشاشة، إلى جانب أدوات بحث معمّقة ومزايا أخرى.

وتُعدّ ميزة الذاكرة من أكثر المزايا أهميةً، إذ بات Copilot قادرًا على تذكّر تفضيلات المستخدم واهتماماته، بالإضافة إلى تفاصيل شخصية أخرى مثل تاريخ الميلاد، من أجل تقديم ردود ونصائح مخصصة واقتراحات استباقية.

وأكدت مايكروسوفت أن بإمكان المستخدمين اختيار المعلومات التي يُسمح للمساعد بتخزينها، أو إلغاء تفعيل الخاصية كاملةً.

ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع لجعل Copilot أكثر تخصيصًا، إذ أشارت الشركة إلى أنها ما زالت في المراحل الأولى من هذا التوجه، لكنها تخطط قريبًا لإتاحة إمكانية تخصيص مظهر المساعد.

وبعيدًا عن التخصيص، فقد بات Copilot أكثر قوة بفضل ميزة “Actions” التي تتيح له تنفيذ المهام عبر متصفح الإنترنت، على غرار وكيل Operator من OpenAI أو نموذج Nova Act من أمازون. وتقول مايكروسوفت إن Copilot سيتمكن من حجز تذاكر العروض، أو إجراء حجوزات المطاعم، أو حتى إتمام عمليات الشراء، خاصةً مع تفعيل خاصية التسوق التي تمكّنه من البحث عن المنتجات، والعثور على العروض والخصومات.

وتوسعت ميزة Copilot Vision، التي بدأ طرحها عبر المتصفح في ديسمبر 2024، لتشمل الآن تطبيقات ويندوز والهواتف المحمولة.

ومع تلك الميزة في نظام ويندوز، سيتمكن المساعد من تحليل محتوى الشاشة، والتفاعل مع الملفات والمستندات، في حين سيتيح نظامي iOS وأندرويد تحليل الصور، والتفاعل مع ما تراه كاميرا الهاتف أو الصور المحفوظة في الألبوم.

ومن التحديثات اللافتة أيضًا ميزة البحث العميق Deep Research التي تتيح للمساعد تحليل كميات كبيرة من الوثائق أو المصادر الإلكترونية لتنفيذ مشاريع معقدة، مع إدماج نتائج البحث من محرك بينج لعرض إجابات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويستفيد Copilot من هذه الإمكانيات لإنتاج ملفات صوتية على غرار البودكاست تشرح المواضيع للمستخدمين، في حين تسمح ميزة الصفحات Pages بترتيب الملاحظات والبيانات البحثية في واجهة موحّدة سهلة التصفح.

وأكدت مايكروسوفت أن العديد من هذه المزايا بدأت تصل إلى المستخدمين اعتبارًا من اليوم بنسخ أولية، مع وعود بتحسينها تدريجيًا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، وذلك بحسب المنصة والمنطقة الجغرافية.

ومن الجدير بالذكر أن تلك المزايا ليست جديدة كليًا في مجال الذكاء الاصطناعي؛ إذ سبق لـ ChatGPT تقديم خاصية الذاكرة، وسبق لـ Gemini دعم الرؤية الحاسوبية، لكن جمعها دفعةً واحدة يعكس التزام مايكروسوفت بالمنافسة بقوة، والاستفادة القصوى من شراكتها مع OpenAI.