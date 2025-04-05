ترامب يمدد مهلة صفقة تيك توك لمدة قدرها 75 يومًا إضافية

وقّع الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بتمديد المهلة الممنوحة لمنصة تيك توك لإيجاد مشترٍ أمريكي لمدة قدرها 75 يومًا إضافية، في إطار سعيه إلى إبقاء التطبيق متاحًا داخل الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب، في منشور له عبر منصته “تروث سوشيال”، أن إدارته تعمل بجدّ لإتمام “صفقة لإنقاذ تيك توك”، مشيرًا إلى تحقيق “تقدم هائل”، لكنه أكد الحاجة إلى مزيد من الوقت لإنهاء الموافقات المطلوبة، وهو ما برر به منح المنصة مهلة إضافية.

ويأتي هذا التمديد في أعقاب قانون وقّعه الرئيس السابق جو بايدن في أبريل 2024، يُلزم الشركة الأم لتطبيق تيك توك، “بايت دانس”، ببيع التطبيق إلى جهة أمريكية، أو مواجهة الحظر من متاجر التطبيقات ومنصات الاستضافة داخل الولايات المتحدة.

وقد أقرّت المحكمة العليا في وقت سابق قانون الحظر، لكنها تركت تطبيقه لإدارة ترامب الجديدة، التي سارعت إلى تأجيل تنفيذ القانون عبر أمر تنفيذي سابق صدر في يناير الماضي أتاح للتطبيق 75 يومًا لتسوية وضعه القانوني.

ووفقًا لتقارير متعددة، فقد أبدت عدة شركات، منها أوراكل وأمازون، اهتمامًا بالاستثمار في تيك توك أو الاستحواذ عليه بنحو كامل، لكن لم تُرضِ أي صفقة حتى الآن “بايت دانس” أو الحكومة الصينية.

وتشير تصريحات ترامب إلى أن الحزمة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على العديد من دول العالم، ومنها الصين، قد تساعد على إنجاح الصفقة، حتى في عدم وجود مؤشرات واضحة على تأثيرها في تغيير مواقف الأطراف المعنية.

وما زال مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة رهينًا بالتحركات السياسية والإدارية، وسط استمرار وزارة العدل الأمريكية بتأجيل تطبيق الحظر، مما يمنح الشركة مزيدًا من الوقت لإيجاد حل دائم.