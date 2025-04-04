Copilot Search.. مايكروسوفت تنافس جوجل بإطلاق ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي

في خطوة جديدة لتعزيز حضورها في مجال البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، أعلنت مايكروسوفت إطلاق Copilot Search، وهو نظام بحث جديد داخل محرك البحث “بينج” التابع لها يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير إجابات أكثر تفاعلية ودقة. ويأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من كشف جوجل عن ميزة وضع الذكاء الاصطناعي (AI Mode) في محرك بحثها، مما يشير إلى احتدام المنافسة بين الشركتين في تقديم تجارب بحث أكثر تطورًا.

وكانت جوجل قد أعلنت الشهر الماضي توسيع نطاق توفر ميزة “مطالعات البحث بالذكاء الاصطناعي AI Overviews“، إلى جانب إطلاق ميزة “وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode” في محرك البحث الخاص بها، وهي ما زالت متاحة على نطاق محدود.

ويتيح هذا الوضع للمستخدمين تلقي إجابات مدعومة بالذكاء الاصطناعي بنحو أعمق من خلال أسئلة متابعة وروابط ويب ذات صلة. وأوضحت جوجل أن هذه الميزة ستكون مفيدة في عمليات البحث التي تتطلب تحليلًا أعمق، أو مقارنات أو استدلالات منطقية.

وفي خطوة مماثلة، قدّمت مايكروسوفت ميزة جديدة في محرك البحث “بينج” تحمل اسم “Copilot Search”، وهي متاحة الآن لجميع المستخدمين عبر موقع بينج. وكما يظهر في الواجهة الرئيسية، تتضمن الصفحة الرئيسية لـ Copilot Search أمثلة على استفسارات البحث، بالإضافة إلى شريط بحث في الأسفل.

وعند إدخال استفسار، يُنشيء Copilot Search ردًا باستخدام الذكاء الاصطناعي، مستندًا إلى مصادر متعددة عبر الإنترنت.

وفي صفحة النتائج، يظهر زران رئيسيان، “عرض جميع الروابط” و”عرض طريقة الاستنتاج”. ويتيح الزر الأول فتح شريط جانبي يعرض الروابط والمصادر ذات الصلة، في حين يكشف الزر الثاني عن كيفية صياغة الإجابة استنادًا إلى البيانات المتاحة.

ويمكن للمستخدمين إدخال أسئلة متابعة عبر مربع النص الموجود أسفل الشاشة باستمرار. وتظهر الإجابات في الصفحة نفسها، مما يسهل التمرير للأعلى لمراجعة الاستجابة الأصلية.

وإلى جانب ذلك، تعرض مايكروسوفت روابط لصور ومقاطع فيديو على الجانب الأيمن من الصفحة، ولكن النقر عليها ينقل المستخدمين إلى واجهة “”بينج” التقليدية للصور ومقاطع الفيديو.

وفيما يتعلق بالمستخدمين الذين يفضلون تجربة الروابط التقليدية، سيظل بينج يوفر هذا الخيار. فعند إدخال استفسارات بلغة طبيعية، ستظهر إجابة Copilot في الجزء العلوي من صفحة الروابط، مما يوفر تجربة هجينة تشبه ميزة AI Overviews من جوجل.

وتعكس ميزة Copilot Search الجديدة من مايكروسوفت التوجه المتزايد نحو إدماج نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة (LLMs) في محركات البحث، بهدف تقديم تجارب بحث أكثر تفاعلية وذكاءً للمستخدمين.