يوتيوب تطلق أدوات جديدة لإنشاء مقاطع الفيديو القصيرة

أعلنت منصة يوتيوب مجموعة من الأدوات الجديدة التي تهدف إلى تمكين صناع المحتوى من إنتاج مقاطع فيديو قصيرة “شورتس Shorts” أكثر جاذبية، وذلك في إطار سعي المنصة إلى منافسة تيك توك.

وتتضمن التحديثات الجديدة محرر فيديو محسّن يتيح للمستخدمين تعديل توقيت كل مقطع بسهولة، وإمكانية تحريك اللقطات أو إزالتها لإنشاء نسخة أولية، وإضافة الموسيقى أو النصوص المتزامنة زمنيًا، إلى جانب استعراض المحتوى قبل نشره لضمان تحقيق الرؤية الإبداعية المطلوبة.

وتخطط يوتيوب لإطلاق تحديثات إضافية لتحسين أدوات التحرير مستقبلًا، استجابةً لطلبات صناع المحتوى.

وإلى جانب ذلك، ستوفر المنصة ميزة الملصقات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات مخصصة عبر أوامر نصية بسيطة. فعلى سبيل المثال، يمكن لصانع المحتوى إنشاء أي ملصق من خلال كتابة وصف دقيق له.

وستطرح يوتيوب ميزة مزامنة المحتوى مع إيقاع الصوتيات، بدلًا من الحاجة إلى التعديل اليدوي. وتشبه هذه الميزة أداة “Beats” في تطبيق CapCut التابع لشركة بايت دانس.

وفي سياق التحديثات، ستتيح المنصة للمستخدمين إمكانية تحويل الصور من معرض الهاتف إلى ملصقات تُضاف إلى مقاطع الفيديو، مما يمنحهم مزيدًا من خيارات الإبداع. وبالإضافة إلى ذلك، ستشهد القوالب تحسينات تتيح للمستخدمين إدراج الصور والتأثيرات ضمن القوالب الجاهزة، وهو توجه يعكس شعبية التأثيرات في تيك توك ودورها في تشكيل التوجهات الرائجة.

ويأتي هذا الإعلان في توقيت حساس، إذ يتزامن مع اقتراب موعد الحظر المحتمل لتيك توك في الولايات المتحدة بحلول 5 أبريل.

ويبدو أن يوتيوب تسعى إلى استقطاب صناع المحتوى المتضررين من هذا القرار، وتعزيز حضورها كمنصة بديلة توفر أدوات إبداعية متطورة.

ومن المقرر أن تطرح يوتيوب هذه المزايا الجديدة خلال الأشهر المقبلة، مما يعكس التزامها بتوفير بيئة تنافسية لصناع المحتوى في سوق مقاطع الفيديو القصيرة.