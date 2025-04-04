جوجل تطوّر أداة NotebookLM بميزة جلب المصادر من الإنترنت

أعلنت جوجل إضافة ميزة جديدة إلى أداة تدوين الملاحظات الذكية NotebookLM، تتيح للذكاء الاصطناعي البحث عن مصادر الويب ذات الصلة بمحتوى المستخدمين وتلخيصها تلقائيًا.

وبدلًا من إدراج المصادر يدويًا مثل المستندات أو روابط يوتيوب، يمكن للمستخدمين الآن الضغط على زر “اكتشاف” ووصف الموضوع الذي يرغبون في البحث عنه، لتجمع الأداة نفسها المصادر المتاحة عبر الإنترنت.

وأوضحت جوجل أن الميزة الجديدة بدأت بالوصول إلى المستخدمين يوم الأربعاء، وستستغرق نحو أسبوع حتى تصبح متاحة للجميع.

ووفقًا لجوجل، فإن أداة NotebookLM يمكنها البحث في مئات المصادر المحتملة خلال ثوانٍ، وتحليل الخيارات الأكثر صلة، ثم تقديم قائمة تضم ما يصل إلى عشر توصيات، مع ملخص يوضح مدى ارتباط كل مصدر بالموضوع.

ويمكن للمستخدمين اختيار المصادر التي يرغبون في الرجوع إليها واستيرادها لاستخدامها في مزايا أخرى داخل الأداة، مثل المستندات التعريفية، والأسئلة الشائعة، وميزة “المطالعات الصوتية Audio Overviews “، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمناقشة الموضوعات بأسلوب يشبه البودكاست.

وستُحفظ المصادر داخل NotebookLM، مما يتيح للمستخدمين قراءتها مباشرة واستخدامها كمراجع عند تدوين الملاحظات أو الإجابة عن الأسئلة.

وأكدت جوجل أن ميزة “اكتشاف المصادر” هي أول ميزة من سلسلة المزايا التي تعتمد على نموذج Gemini، والتي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المراجع ذات الصلة داخل الأداة.

وإضافةً إلى ذلك، كشفت جوجل عن ميزة “أشعر بالفضول”، التي تتيح للمستخدمين الضغط على زر لإنشاء قائمة بمصادر حول موضوع عشوائي تمامًا، مما يوفر طريقة ممتعة لاستكشاف معلومات جديدة، على غرار ميزة المقالات العشوائية في ويكيبيديا.